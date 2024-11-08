Утренний бухгалтер № 5763. Компании и ИП на УСН не будут платить НДС с оплат за старые отгрузки

Минфин: в 2024 году упрощенцы не платят НДС, а значит все, что будет реализовано в 2024 году, не облагается НДС.
Утренний бухгалтер
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Таможня сократит время проверки грузового транспорта на границе до 10 минут без остановки автомобиля.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/95927 от 03.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Фальсифицированные пищевые продукты не облагаются НДС
Конституционный Суд РФ: Постановление ого Суда РФ от N № 50-П от 06.11.2024
ФНС РФ: Письмо № ЕД-17-14/3264@ от 31.10.2024
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № АЧ-08-20/52086 от 29.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/95864 от 03.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-08-06/96200 от 04.10.2024
Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-28704/2022 от 01.11.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/84156 от 05.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/83455 от 03.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-07-02/83194 от 02.09.2024
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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