Утренний бухгалтер № 5763. Компании и ИП на УСН не будут платить НДС с оплат за старые отгрузки

Минфин: в 2024 году упрощенцы не платят НДС, а значит все, что будет реализовано в 2024 году, не облагается НДС.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Предприниматели смогут снизить налоги за счет средств, которые они направят для помощи в том числе СВО и приграничным регионам.

Экономия на процентах по займу от работодателя – это матвыгода, облагаемая НДФЛ.

Минфин: по туристическому налогу базу определяют кассовым методом.

С 7 ноября 2024 года ужесточены правила въезда в Россию мигрантов.

Таможня сократит время проверки грузового транспорта на границе до 10 минут без остановки автомобиля.

⭐ Совет от редакции: избавьтесь от рутины в финансовом учёте. Подключите Финтабло — онлайн-сервис финансового и управленческого учёта для вашего бизнеса. 1 неделя бесплатно! Получить спецпредложение.