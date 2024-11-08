Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5763. Компании и ИП на УСН не будут платить НДС с оплат за старые отгрузки

Разъяснение о порядке уплаты НДС на УСН выпустил Минфин.

Минфин: в 2024 году упрощенцы не платят НДС, а значит все, что будет реализовано в 2024 году, не облагается НДС.

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Утренний бухгалтер

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Предприниматели смогут снизить налоги за счет средств, которые они направят для помощи в том числе СВО и приграничным регионам.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/95927 от 03.10.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Фальсифицированные пищевые продукты не облагаются НДС

Конституционный Суд РФ: Постановление ого Суда РФ от N № 50-П от 06.11.2024

ФНС РФ: Письмо № ЕД-17-14/3264@ от 31.10.2024

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № АЧ-08-20/52086 от 29.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/95864 от 03.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 24-08-06/96200 от 04.10.2024

Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-28704/2022 от 01.11.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/84156 от 05.09.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/83455 от 03.09.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-06-07-02/83194 от 02.09.2024

РАССЫЛКА 514 893 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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