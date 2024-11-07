Нейросеть будет помогать нанимать госслужащих. Бюджету это обойдется в 8 млрд рублей. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1807

Уже в 2025 году власти собираются запустить общую HR-платформу с алгоритмами нейросетей для госслужащих. К 2030 году к ней должны подключиться 60% органов власти и 50% чиновников. Скайнет — это ты?

Сегодня в выпуске:

ИИ подберет лучших кандидатов в чиновники.

Бизнес на УСН может получить право учитывать в расходах траты на гуманитарную помощь и благотворительность.

Работодатель дал беспроцентный заем? Не забудьте заплатить НДФЛ.

У управляющей организации на УСН в 2025 году больше выбора по части НДС.

Полезные советы бухгалтеру.

Мем дня.

Вычисляю…вычисляю…

Нейросеть на новой HR-платформе для госслужащих будет подбирать наиболее подходящих кандидатов, обучать новичков, мотивировать и развивать кадры.

На эту затею власти выделяют 8 млрд рублей. Бухгалтеры впечатлились и самой идеей и вложениями в нее и едко шутят в комментариях.

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В 2025 году налоговая нагрузка на бизнес увеличится вдвое. Трудно придется всем: и компаниям на ОСНО, и упрощенцам. Вырастет спрос на компетентных бухгалтеров, которые защитят от проверок ФНС и штрафов.

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Блогеры за то, чтобы на УСН можно было учесть в расходах гуманитарку и благотворительность

Совет блогеров (в чьем существовании наши подписчики, кстати, усомнились) предложил создать законопроект с изменениями в НК. Они должны разрешить включать в расходы на УСН траты на гуманитарную помощь и благотворительность при использовании УСН «Доходы минус расходы».

По мнению Совета новая поправка будет мотивировать 61% предпринимателей. При этом 24% бизнесменов считают, что новая льгота не повлияет на объем поддержки, которую они и так оказывают, а 15% совсем не готовы заниматься такой деятельностью.

Заем беспроцентный, а налог есть!

Если вы выдаете сотруднику беспроцентный заем, то должны помнить, что на компании (ИП), как на агенте, лежит бремя рассчета НДФЛ.

Один работник к подобной ситуации оказался не готов, но Минфин в своем письме от 08.10.2024 № 03-04-05/97571 объяснил, почему возникает НДФЛ.

С 01.01.2024 матвыгода по займу облагается НДФЛ при соблюдении хотя бы одного условия:

заем получен от работодателя;

заем получен от компании или ИП, взаимозависимых с работодателем;

экономия на процентах фактически является матпомощью либо формой встречного исполнения обязательства перед налогоплательщиком, в том числе оплатой за поставленные им товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Налоговая база с матвыгоды по беспроцентному займу – 2/3 минимального значения ставки ЦБ (на дату заключения договора или дату получения дохода).

УК на УСН в 2025 году может платить или не платить НДС по ставке 5% или 20%

Если доход управляющей компании на УСН в 2024 году превысит 60 млн рублей, то в 2025 году она обязана будет выставлять НДС. При этом существует льгота по статье 149 НК. Ей можно воспользоваться, а если льгота не нужна, то отказатся и платить НДС.

Полезности для бухгалтера

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Что изменится в заполнении бухгалтерской отчетности в 2025 году — заглянем в будущее.

Как бизнесу экономить на налогах — пройдитесь по 10-ти пунктам вместе с одной из самых любимых блогеров для бухгалтеров Натальей Горячей.

Мем дня

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Ваша запасается попкорном — наблюдать за нейросетью для госчиновников редакция