Утренний бухгалтер № 5764. Может ли закрывающийся ИП уменьшить налог по УСН на неуплаченные взносы

Некоторые ИП уплачивают взносы после закрытия бизнеса на УСН. Можно ли уменьшить на них налог про упрощенке, разъясняет эксперт.

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