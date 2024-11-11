Утренний бухгалтер № 5764. Может ли закрывающийся ИП уменьшить налог по УСН на неуплаченные взносы

Некоторые ИП уплачивают взносы после закрытия бизнеса на УСН. Можно ли уменьшить на них налог про упрощенке, разъясняет эксперт.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Налоговая служба запустила новый сервис по выбору пункта выдачи электронной подписи.
Обсуждают бухгалтеры: 1 000 рублей за услуги для ИП — копейки или нет?
Предпринимателям и организациям новых регионов ФНС разъяснила, как уменьшить налог по УСН на расходы по приобретению ККТ.
Власти ограничат срок сдачи квартир мигрантам, а также число иностранцев, которые могут в них проживать.
Как упростить жизнь главному бухгалтеру: тест на обесценение основных средств и нематериальных активов.
Минфин поснил, как применять новую ставку налога на прибыль 25% к доходам и расходам на стыке 2024-2025 годов.
⭐ Совет от редакции: узнайте, чем занимаются аналитики 1С и как помогают бизнесу развиваться на вебинаре 13 ноября в 15:00 мск. Записаться.
🚀Карьерный рост для бухгалтера без потолка
Многие бухгалтеры, работающие в компаниях, мечтают уйти на фриланс. Но сделать это не так уж и просто: нужно собрать базу клиентов, составить прайс-лист и продать свои услуги.
Но опытные бухгалтеры могут не только выйти на фриланс, но еще и открыть собственное агентство. Рассказали в статье о том, что бухгалтеру нужно для свободного плавания и стабильного дохода.
Разборы законов
— Как вести упрощенный учет НМА по ФСБУ 14/2022. Мини-курс
Начиная с отчетности за 2024 год, вы должны несколько иначе относится к учету нематериальных активов. Для признания НМА необходимо выполнение ряда условий и раскрытие подробной информации о НМА в бухгалтерской отчетности. Но для применяющих упрощенный бухучет предприятий необязательно расписывать все данные. Подробнее в сегодняшнем мини-курсе.
— Цифровой рубль: чем отличается от безналичного рубля и криптовалюты
Концепция цифрового рубля, официально введенного в оборот в августе 2023 года, обретает все более осязаемые черты. Разберем, чем цифровой рубль отличается от безналичного и криптовалюты.
— Новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность»: ключевые изменения и особенности применения. Конспект вебинара с видео и тестированием
Рассмотрим основные положения и значимые новшества, которые вводит стандарт ФСБУ 4/2023.
— Налоговая тайна: что изменилось с 30 октября 2024 года
С 30 октября режим налоговой тайны распространен на новые сведения — которые налоговики передают в комиссии по нелегальной занятости и органы Роструда.
— Командировка сотрудника за счет личных средств с последующей компенсацией. Мини-курс
Иногда необходимость в командировке может возникнуть внезапно и внепланово. Сотруднику приходится на свои деньги покупать билеты, бронировать гостиницу и оплачивать другие сопутствующие и согласованные с работодателем расходы. Как компенсировать такие расходы, разбираем в мини-курсе.
🖤Самая главная распродажа года 11.11!
Не пропустите главную распродажу года! Покупайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками до 83%!
Смотрите все скидки в нашем каталоге курсов.
Новости
1 Повышенный кешбэк для покупателей переходит с федерального на местный уровень
2 Появились первые данные по заявкам блогеров на регистрацию своих каналов
3 Полная стоимости кредита достигла 40%
4 Кабмин не поддержал инициативу разрешить НПД только гражданам стран ЕАЭС
5 Россияне вложили в негосударственные пенсионные фонды больше 90 млрд рублей
6 Можно ли уменьшить налог по УСН на взносы, уплаченные уже после закрытия ИП
7 С 1 декабря РЖД повысит тарифы на пассажирские и грузовые перевозки
8 🤩 Суперцена на самые востребованные курсы для бухгалтера — 3 500 рублей!
9 Центробанк ограничит выдачу ипотеки и автокредитов
10 Минтруд продлит правила временного перевода сотрудника к другому работодателю
11 Как налоговая реформа-2025 повлияет на бизнес: смотрите видео!
12 Со 2 января 2025 года будет новая декларация по УСН
13 ФНС объяснила, почему в 2024 году изменились суммы налогов на имущество
14 При выходе из отпуска по уходу за ребенком на неполный день надо сдать ЕФС-1 с кодом «НЕПД»
15 IKEA продала последний склад в России
16 📍 ФНС запустила новый сервис по выбору пункта выдачи электронной подписи
17 Обороты владельцев продуктовых магазинов выросли на 15%. И причина не только в тратах населения
18 Инвесторам разблокировали активы на 27 млрд рублей
19 Бухгалтеры неделю обсуждают пост про 1000 рублей за услуги для ИП
20 Минфин уточнил применение новой ставки налога на прибыль 25% к доходам и расходам на стыке 2024-2025 годов
21 На Госуслугах напомнят об окончании срока действия ОСАГО
22 🌅 Налоговый юрист: туристический налог должен быть только при оплаченной услуге. Нет оплаты или нет туриста — нет и налога
23 Wildberries построит сотрудникам общежития
24 Мигранты смогут арендовать квартиру только на время их законного пребывания в РФ
25 На УСН вычет за покупку ККТ положен при соблюдении минимум трех условий
26 Подростки стали работать на 40% чаще
27 💥 При нулевой отчетности обяжут платить взносы, пункт выдачи КЭП можно выбрать в сервисе ФНС, новое во взыскании налоговых долгов и др. Топ новостей за неделю
🔥 Осталось меньше месяца до VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» в Москве
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.
Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.
Мероприятия
Налоговая реформа-2025: последние новости и уплата НДС на УСН
Дата проведения: 12 ноября, вторник
Бухгалтерские новшества — 2025
Дата проведения: 13 ноября, среда
Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов
Дата проведения: 13 ноября, среда
Пазл для HR: планирование кадров на пустом рынке труда
Дата проведения: 13 ноября, среда
Карьерный старт в 1С-аналитике: все, что нужно знать
Дата проведения: 13 ноября, среда
Бухгалтерская отчетность с 2025 года по-новому
Дата проведения: 14 ноября, четверг
45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам
Дата проведения: 14 ноября, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5763. Компании и ИП на УСН не будут платить НДС с оплат за старые отгрузки
Разъяснение о порядке уплаты НДС на УСН выпустил Минфин.
— Как экспортерам товаров в ЕАЭС сдавать отчетность
Из-за отсутствия границ и таможенных постов между Россией и странами ЕАЭС российские таможенники не могут оценить масштаб торговли и вести статистический учет. Чтобы этот пробел восполнялся компании и предприниматели, занимающиеся ВЭД, обязаны сдавать в ФТС статистические отчеты о поставках.
— Маркировка в 2025 году: продление экспериментов и новые инициативы
В 2025 году расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Продолжатся запущенные пилотные проекты и стартуют новые эксперименты.
— Как правильно заполнить график отпусков на 2025 год: образец
График отпусков на 2025 год надо составить и утвердить за две недели до наступления нового года — то есть до 17 декабря 2024 года включительно. Есть унифицированная форма Т-7, но работодатели вправе разработать свою форму и утвердить ее с помощью локального нормативного акта.
— Успешные примеры защиты бизнеса от неправомерных действий должностных лиц
В современной бизнес-среде предприниматели и компании нередко сталкиваются с неправомерными действиями должностных лиц. В настоящей статье рассмотрим примеры успешной защиты и опишем конкретные ситуации, в которых компании смогли эффективно противостоять нарушению своих прав.
— Микрокредиты: новые правила игры для МФО и их заемщиков
Похоже, что Центральный банк намерен всерьез разобраться с тем бардаком, который в настоящее время наблюдается на рынке микрокредитования.
— Как правильно установить сервитут
В земельных отношениях нередко требуется установить сервитут — ограниченное право пользования. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Почему снижение ключевой ставки далеко не всегда помогает производству
Разбираемся, из-за чего Центральный банк повышает ключевую ставку и почему низкие ставки по кредитам могут нанести вред экономике
— Рейтинг компаний по капитальному ремонту квартир в Санкт-Петербурге
5 лучших компаний по капитальному ремонту квартир в Санкт-Петербурге: рейтинг с ценами и отзывами об услуге. Рассказываем, как выбрать петербургскую строительную, ремонтную компанию, где лучше заказать капитальный ремонт под ключ.
— В Москве пройдет конференция для топ-менеджеров об ускорении крупных компаний — Enterprise Agile Russia
18 ноября 2024 г. в Москве уже шестой раз пройдет Enterprise Agile Russia — конференция об ускорении и цифровой трансформации крупных компаний. Организатором является компания «Лидеры изменений».
— Что ждет вас на работе в первой половине ноября. Карьерный таро-гороскоп с 5 по 18 ноября
Астролог вытащил по карте каждому знаку на следующие две недели и рассказал о ее значении для карьеры. Интересно? Выбирайте свой знак — и читайте!
— Как выбрать и оборудовать свой склад
Начинающие продавцы могут хранить товары у себя дома или в гараже. Но если бизнес на маркетплейсе растет, заказов становится все больше и места уже не хватает, предпринимателю нужно решить — будет ли он размещать товары на складах Ozon или на собственном складе. Свой склад означает новую ответственность — в первую очередь его нужно выбрать и оборудовать. Рассказываем, как это сделать.
— Расходы на благоустройство территории при ОСН и УСН в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Многие организации ведут свою деятельность в отдельно стоящих зданиях, имеющих прилегающую территорию. И нередко в такой ситуации всегда возникает необходимость приведения прилегающей к зданию земли в надлежащий порядок и благоустройства территории: посадить деревья, кустарники и цветы, поставить фонтан, установить садовые качели и т.д. О том, как отражать объекты, появляющиеся в ходе такого благоустройства, в бухгалтерском и налоговом учете при ОСН и УСН в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 поговорим в этой статье.
Блоги компаний
Готовая система роста бухгалтера от наемного сотрудника до собственника агентства
Как продать криптовалюту в Москве: пошаговое руководство
Инвестиционный вычет по налогу на прибыль: что меняется в 2025 году
Как бизнесу избежать кассовых разрывов
Риски работы с самозанятыми для юридических лиц
Фиктивный договор, ответственность за уклонение от призыва и изменения по налоговой тайне
Семь правил финансового планирования
ТОП отчетности для руководителя на разных этапах развития бизнеса
График отпусков на 2025 год: как составить и что нужно учесть
Официальный сайт Федресурса. Что нужно знать для самостоятельной работы
На что влияет ключевая ставка в работе бухгалтера
РАМЗЭС для студентов Финансового университета
Обязательные реквизиты кассового чека: что изменится в 2025 году
Консультации
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Где дивиденды, Норникель? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Норильского никеля
Облигации ЕвроТранс на размещении с доходностью в 25% годовых
💥Обзор новостей: Путин не ест людей, следующие 20 лет будут еще более сложными, министерство секса
Кто обладает правом на подачу заявления о субсидиарной ответственности в ходе дела о банкротстве?
Секреты снижения НДС: советы для малого и среднего бизнеса
Основные признаки дробления бизнеса глазами ФНС
О порядке формирования кассового чека в случае предоставления скидки покупателю
Налоговое стратегирование 2024-2025 владельцам КИК, чек-лист
Памятка: как работать с самозанятыми
🧠Мозгонапрягатель. Найдите предметы
Важные положения из методических рекомендаций ФНС по применению амнистии по дроблению
❤️Приближается день бухгалтера. В ноябре их целых три — когда же отмечать
Станислав Дмитриевич Кондрашов: Миллениалы на пороге сорока лет
Как стать бухгалтером: обучение, курсы, требования и карьерные перспективы
Что ест бухгалтер. Свиная рулька с тушеной капустой
С законопроекта об уголовной ответственности за организацию «Бумажного НДС» стряхнули пыль
Вы не узнаете об уголовном деле до обыска
Методические рекомендации по НДС для УСН от ФНС РФ
Документы
Минфин РФ: Письмо № 02-07-11/68573 от 23.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/69590 от 25.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/71369 от 31.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/75237 от 12.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/75328 от 12.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/78602 от 21.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/75335 от 12.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин уточнил применение новой ставки налога на прибыль 25% к доходам и расходам на стыке 2024-2025 годов
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/77570 от 19.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/95842 от 03.10.2024
Последние темы форума
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Начать дискуссию