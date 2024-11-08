В ноябре три Дня бухгалтера — когда отмечать? 🥳«Ночной бухгалтер» № 1808

Бухгалтеров чаем не пои, дай что-нибудь отпраздновать, у них даже Дней бухгалтера целых три!

Сегодня в выпуске:

Когда отметить профессиональный праздник?

Минфин объяснил, как считать налог на прибыль в переходный период (с 1 января ставка 25%).

Законопроект об уголовной ответственности за подложные счета-фактуры и декларации пошел на второе чтение.

ФНС запустила сервис «Пункты выдачи КЭП».

В новый год — с новой декларацией по УСН.

Пятничный «Клерк»: равлекаемся.

Мем дня.

Выбираем День бухгалтера

О том, почему в России бухгалтеры выбирают профессиональный праздник сразу из трех дней ноября рассказала наш шеф-редктор.

Если кратко…

10 ноября Международный день бухгалтерии. 530 лет назад (!) в 1494 году в этот день «отец бухгалтерии», венецианский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», часть которой посвящалась счетам и записям и стала основой принципов современной бухгалтерии.

21 ноября в 1996 году был подписан первый в России Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

28 ноября закон «О бухучете» вступил в силу.

Выбирайте ту, которая вам нравиться (нам нравится — 21 ноября) или отмечайте сразу все!

🔥 Осталось меньше месяца до VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего» в Москве

5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.

Мы запланировали такую насыщенную программу, что просто не смогли уместить все в один день. Зато у вас будет больше времени, чтобы в комфортном темпе посетить все выступления, задать вопросы экспертам и пообщаться с коллегами. Кроме этого, вас ждут дискуссии и фуршет.

Присоединяйтесь. Количество мест ограничено.

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Минфин объяснил как применять новую ставку налога на прибыльна стыке 2024-2025 годов

Минфин в письме от 12.08.2024 № 03-03-06/1/75335 поясняет, что новая налоговая ставка про прибыли (25%) применяется к налоговой базе, сформированной начиная с налогового периода 2025 года. А она формируется из доходов и расходов, признанных в 2025 году. Момент оплаты от покупателя или оплаты поставщику не важен.

Закон об уголовной ответственности за организацию «Бумажного НДС» пошел на 2-е чтение

Законопроект № 263208-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 28-1 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в части установления ответственности за сбыт и представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций перешел на стадию второго чтения.

Борьба с теневым НДС переходит, похоже, на новым уровнем.

📍 ФНС запустила новый сервис по выбору пункта выдачи электронной подписи

Выбрать пункт выдачи квалифицированной электронной подписи (КЭП) теперь поможет новый сервис ФНС России.

ФНС уточнила, что для получения КЭП необходимо представить:

основной документ, удостоверяющий личность;

номер СНИЛС;

ИНН физлица и/или организации;

ключевой носитель (токен), сертифицированный ФСТЭК или ФСБ.

Апгрейд для бухгалтера

Очень сильно меняется работа с маркетплейсами, со следующего года продавать на площадках смогут даже те, кто находится на АУСН. Поэтому мы предлагаем бухгалтерам уже сейчас освоить востребованную специализацию — «Бухгалтер маркетплейса».

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Со 2 января 2025 года будет новая декларация по УСН

В новую декларацию по упрощенке добавили раздел, где предприниматели из новых регионов смогут указать сумму расходов на покупку ККТ, чтобы уменьшить налог. Новая форма утверждена приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/813@.

Хотите узнать, какие 45 ошибок бухгалтера приводят к доначислениям по налогам? Скорее записывайтесь на бесплатный вебинар 14 ноября. Статья Как ИП будет платить НДФЛ с 2025 года — индивидуальные предприниматели на ОСНО самостоятельно определяют сумму НДФЛ, которую должны уплатить в бюджет со своих доходов. Разбираемся, как ИП будут рассчитывать и платить налог с 2025 года.

Пятничный «Клерк»

Новое прочтение старых загадок (только для бухгалтеров!) — читаем новое прочтение старых загадок и придумываем свои.

Что ждет вас на работе в первой половине ноября. Карьерный таро-гороскоп с 5 по 18 ноября — астролог вытащил по карте каждому знаку на следующие две недели и рассказал о ее значении для карьеры.

Что ест бухгалтер. Свиная рулька с тушеной капустой — популярное блюдо в Баварии, Чехии, Словакии, Польше и Австрии, делимся вкусным рецептом.

Мем дня

Всем тепла в выходные))

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Ваша отметит День бухгалтера 21 ноября редакция