Бизнес негативит на самозанятых, Блиновская признана банкротом, депутаты хотят продлить новогодние каникулы до 12 дней. 📅«Ночной бухгалтер» № 1811

Задолженность по налогам, пеням, штрафам и т.д. составил 1,15 млрд рублей. Елену Олеговну суд признал банкротом и в отношении ее имущества началась процедура реализации.

В комментариях наши читатели отмечают, что это, возможно, не самое правильное решение — сделать Блиновскую банкротом. Пусть бы вела бизнес и дальше, и платила налоги, это ведь выгоднее для государства.

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