Обзоры для бухгалтера

Бизнес негативит на самозанятых, Блиновская признана банкротом, депутаты хотят продлить новогодние каникулы до 12 дней. 📅«Ночной бухгалтер» № 1811

Собрали для вас самые главные бухгалтерские и не только новости дня.

Сегодня в выпуске:

  • Блиновская официально признана банкротом.

  • 78% предпринимателей считают, что самозанятые мешают их бизнесу.

  • В Госдуме предлагают сделать 28 декабря выходным в этом году.

  • Предельная база по взносам выросла.

  • В квитанциях за ЖКУ появится новая графа для оплаты.

  • Доход от продажи долга облагается налогом на УСН.

  • Женщину, чей муж не платит алименты, нельзя увольнять.

  • Мем дня.

Долг Блиновской перед ФНС более 1 млрд рублей

Задолженность по налогам, пеням, штрафам и т.д. составил 1,15 млрд рублей. Елену Олеговну суд признал банкротом и в отношении ее имущества началась процедура реализации.

В комментариях наши читатели отмечают, что это, возможно, не самое правильное решение — сделать Блиновскую банкротом. Пусть бы вела бизнес и дальше, и платила налоги, это ведь выгоднее для государства.

Не будьте как Елена Блиновская, будьте грамотны в налогообложении. Запишитесь на вебинар 45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам (14 ноября в 11:00 по мск).

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78% предпринимателей негативно относятся к самозанятости

Самозанятые — причина оттока штатного персонала, недобросовестной конкуренции, и вообще нужно уравнять их в обязанностях с малым бизнесом или, наоборот, МСП освободить от части обязанностей по аналогии с плательщиками НПД. Такие результаты опроса получила Торгово-промышленная палата по словам ее главы Сергея Катырина.

По его оценке негатив по отношению к самозанятости испытывают 78% бизнесменов. В то же время на «Клерке» множество материалов, которые рассказывают о том, что с самозанятыми удобно и выгодно работать, главное правильно выстроить договорные отношения и документооборот.

Даешь больше отдыха на НГ!

В Госдуме предлагают сделать 28 декабря — субботу, которая в этом году рабочая, выходным. Такое решение должны принять региональные власти. Лишний выходной и 12 дней новогодних каникул вместо 11 поспособствуют развитию внутреннего семейного туризма по мнению депутата Станислава Наумова.

А вы хотели бы дольше отдыхать в Новый год?

В 2025 году предельная база по взносам выросла на 24%

С 2025 года предельная база для начисления взносов составит 2 759 000 руб. (в 2024 году — 2 225 000).

Как менялась предельная база — смотрите в нашей таблице.

Примеры расчета пенсионных баллов по новой предельной базе мы разбирали тут.

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В квитанциях на оплату ЖКХ будет графа «на общедомовые нужды»

С 1 декабря 2024 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится новая графа, которая затронет общедомовые нужды.

Теперь Россиянам придется оплачивать воду для мытья полов в подъездах, электричество, используемое для освещения, и другие ресурсы, а еще за почтовые ящики.

Средний ежемесячный платеж по новой графе может составить около 1900 рублей с одной квартиры.

«Клерки» удивляются:

При переуступке долга с полученной оплаты нужно заплатить единый налог

Если упрощенец получает средства за уступку права требования третьему лицу (по договору цессии), то они входят в налогоблагаемую базу как доход от реализации имущественных прав.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.08.2024 № 03-11-06/2/71969.

Роструд объясняет: одинокая мать в целях ТК – это не не только «мать-одиночка»

Роструд в письме от 17.10.2024 № ПГ/20171-6-1 пояснил, что к одиноким матерям может быть отнесена женщина, которая воспитывает ребенка без отца, в частности, в случаях, когда отец ребенка:

  • умер;

  • лишен родительских прав;

  • ограничен в родительских правах;

  • признан безвестно отсутствующим;

  • признан недееспособным (ограниченно дееспособным);

  • по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка;

  • отбывает наказание в местах лишения свободы;

  • уклоняется от воспитания детей в иных ситуациях.

Выходит, что если отец не платит алиментов, то уволить мать нельзя.

Бухгалтеры недовольны ответом и требуют дополнительных разъяснений — какими документами тогда подтвердить неуплату алиментов, что делать, если в компании проходит сокращение штата и деятельность полностью сворачивается? Если сократить такую женщину нельзя, то она не получит и выплат, положенных при этом по ТК.

💡 Совет от редакции: узнайте, как эффективно организовать командировки сотрудников.

Мем дня

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Ваша вместе с вами ждет-не дождется новогодних каникул редакция

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