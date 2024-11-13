Бизнес негативит на самозанятых, Блиновская признана банкротом, депутаты хотят продлить новогодние каникулы до 12 дней. 📅«Ночной бухгалтер» № 1811

Сегодня в выпуске:
Блиновская официально признана банкротом.
78% предпринимателей считают, что самозанятые мешают их бизнесу.
В Госдуме предлагают сделать 28 декабря выходным в этом году.
Предельная база по взносам выросла.
В квитанциях за ЖКУ появится новая графа для оплаты.
Доход от продажи долга облагается налогом на УСН.
Женщину, чей муж не платит алименты, нельзя увольнять.
Мем дня.
Долг Блиновской перед ФНС более 1 млрд рублей
Задолженность по налогам, пеням, штрафам и т.д. составил 1,15 млрд рублей. Елену Олеговну суд признал банкротом и в отношении ее имущества началась процедура реализации.
В комментариях наши читатели отмечают, что это, возможно, не самое правильное решение — сделать Блиновскую банкротом. Пусть бы вела бизнес и дальше, и платила налоги, это ведь выгоднее для государства.
Не будьте как Елена Блиновская, будьте грамотны в налогообложении. Запишитесь на вебинар 45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам (14 ноября в 11:00 по мск).
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78% предпринимателей негативно относятся к самозанятости
Самозанятые — причина оттока штатного персонала, недобросовестной конкуренции, и вообще нужно уравнять их в обязанностях с малым бизнесом или, наоборот, МСП освободить от части обязанностей по аналогии с плательщиками НПД. Такие результаты опроса получила Торгово-промышленная палата по словам ее главы Сергея Катырина.
По его оценке негатив по отношению к самозанятости испытывают 78% бизнесменов. В то же время на «Клерке» множество материалов, которые рассказывают о том, что с самозанятыми удобно и выгодно работать, главное правильно выстроить договорные отношения и документооборот.
Даешь больше отдыха на НГ!
В Госдуме предлагают сделать 28 декабря — субботу, которая в этом году рабочая, выходным. Такое решение должны принять региональные власти. Лишний выходной и 12 дней новогодних каникул вместо 11 поспособствуют развитию внутреннего семейного туризма по мнению депутата Станислава Наумова.
А вы хотели бы дольше отдыхать в Новый год?
В 2025 году предельная база по взносам выросла на 24%
С 2025 года предельная база для начисления взносов составит 2 759 000 руб. (в 2024 году — 2 225 000).
Как менялась предельная база — смотрите в нашей таблице.
Примеры расчета пенсионных баллов по новой предельной базе мы разбирали тут.
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В квитанциях на оплату ЖКХ будет графа «на общедомовые нужды»
С 1 декабря 2024 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится новая графа, которая затронет общедомовые нужды.
Теперь Россиянам придется оплачивать воду для мытья полов в подъездах, электричество, используемое для освещения, и другие ресурсы, а еще за почтовые ящики.
Средний ежемесячный платеж по новой графе может составить около 1900 рублей с одной квартиры.
«Клерки» удивляются:
При переуступке долга с полученной оплаты нужно заплатить единый налог
Если упрощенец получает средства за уступку права требования третьему лицу (по договору цессии), то они входят в налогоблагаемую базу как доход от реализации имущественных прав.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.08.2024 № 03-11-06/2/71969.
Роструд объясняет: одинокая мать в целях ТК – это не не только «мать-одиночка»
Роструд в письме от 17.10.2024 № ПГ/20171-6-1 пояснил, что к одиноким матерям может быть отнесена женщина, которая воспитывает ребенка без отца, в частности, в случаях, когда отец ребенка:
умер;
лишен родительских прав;
ограничен в родительских правах;
признан безвестно отсутствующим;
признан недееспособным (ограниченно дееспособным);
по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка;
отбывает наказание в местах лишения свободы;
уклоняется от воспитания детей в иных ситуациях.
Выходит, что если отец не платит алиментов, то уволить мать нельзя.
Бухгалтеры недовольны ответом и требуют дополнительных разъяснений — какими документами тогда подтвердить неуплату алиментов, что делать, если в компании проходит сокращение штата и деятельность полностью сворачивается? Если сократить такую женщину нельзя, то она не получит и выплат, положенных при этом по ТК.
💡 Совет от редакции: узнайте, как эффективно организовать командировки сотрудников.
Мем дня
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Ваша вместе с вами ждет-не дождется новогодних каникул редакция
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