Утренний бухгалтер № 5769. Бизнес просит отменить от НДС с авансов

Чтобы у компаний были оборотные средства для инвестиций, ТПП предлагает не удерживать НДС с авансов. А также не блокировать счета за мелкие недоимки до 10 тысяч рублей.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минтруд: если безработный потерял трудовую книжку, оформить дубликат должен его последний работодатель.
Эксперт: надо пересдать РСВ, если вместо пониженных взносов применяли общий тариф.
Как обучиться новым навыкам и вырасти в профессии за счет работодателя, узнаете здесь.
С 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится на 7%. Для выхода на пенсию понадобится 30 ИПК.
Минфин: допотпуск за вредность можно отгулять отдельно от основного, но только если работодатель не против.
Пособие по больничному листу облагается НДФЛ также, как и зарплата. Никакой льготы нет.
⭐ Советы от редакции:
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Разборы законов
— Пять поправок-2025 по фиксированным взносам
С 2025 году будет новый размер взносов, новый срок уплаты, новые правила учета их при УСН.
— Кто и когда должен восстановить НДС при переходе на УСН в 2025 году. Мини-курс
С 2025 года те, кто платит налоги и зарабатывает меньше 450 млн руб, могут перейти на УСН. Если доход больше 60 миллионов рублей, то придётся восстанавливать НДС. Кому и когда это делать, узнаете в мини-курсе.
— Цифровой рубль: чем отличается от безналичного рубля и криптовалюты
Концепция цифрового рубля, официально введенного в оборот в августе 2023 года, обретает все более осязаемые черты. Разберем, чем цифровой рубль отличается от безналичного и криптовалюты.
— Выездные налоговые проверки: что ждет бизнес в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием
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— Как физлицу получить ИНН: инструкция для работников и работодателей. Мини-курс
Если у вас работают иностранные граждане, то наверняка вам приходилось отвечать на вопросы, где взять российский ИНН. С той же проблемой подходят работники, у которых это первая работа. Сегодня в копилку ваших знаний добавится полезный лайфхак — получение ИНН для нерезидента.
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12 Кабмин расширил список участников централизованных госзакупок
13 Как бухгалтеру подготовиться к переходу на НДС в 2025 году
14 Допотпуск за вредность можно отгулять отдельно от основного, но только если работодатель не против
15 Если безработный потерял трудовую книжку, оформить дубликат должен его последний работодатель
16 Майнинг запретят в новых регионах, в Чечне и в других субъектах с дефицитом электроэнергии
17 До конца 2025 года продлен запрет на оплату доли в иностранной компании без разрешения центрального банка
18 Предприниматели предложили отказаться от НДС с авансов
19 🍔 Для льготы по НДС в общепите зарплата текущего года не имеет значения
20 Пьяного сотрудника можно уволить, даже если нет заключения медиков
21 Для выхода на пенсию в 2025 году нужно набрать 30 индивидуальных коэффициентов
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29 Минэкономразвития хочет отменить ограничения по сверхурочной работе
30 Эксперт объяснил, как единая платежная система БРИКС может изменить финансовый ландшафт
Мероприятия
НДС на УСН 2025: готовимся к переходу на новые правила
Дата проведения: 18 ноября, понедельник
Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025
Дата проведения: 19 ноября, вторник
Работа с маркетплейсом: аналитика, продвижение, расчет эффективности
Дата проведения: 19 ноября, вторник
Дата проведения: 20 ноября, среда
Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты
Дата проведения: 20 ноября, среда
Дата проведения: 20 ноября, среда
Бухгалтерский баланс за 2024 год
Дата проведения: 21 ноября, четверг
Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП
Дата проведения: 21 ноября, четверг
Налоговая реформа – 2025: последние новости и уплата НДС на УСН
Дата проведения: 21 ноября, четверг
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Документы
Росстандарт: Приказ № 1709-ст от 29.12.2022
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/70399 от 29.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Когда в учетной политике можно отступить от норм ФСБУ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100942 от 17.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Для НДФЛ у мужа срок владения общей квартирой идет от даты покупки ее на имя жены
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/45182 от 25.10.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100940 от 17.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже недостроенной квартиры по НДФЛ нет вычета, но можно учесть расходы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/51201 от 20.07.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/3758 от 23.01.2020
Верховный Суд РФ: Определение № 306-ЭС24-5576 от 16.09.2024
ФАС Волго-Вятского округа: Постановление № А82-14601/2008-99 от 29.01.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Факторинг в налоговом учете: гайд для бухгалтера
Роструд: Письмо № ПГ/19955-6-1 от 15.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Пьяного сотрудника можно уволить, даже если нет заключения медиков
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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