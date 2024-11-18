Утренний бухгалтер № 5769. Бизнес просит отменить от НДС с авансов

Чтобы у компаний были оборотные средства для инвестиций, ТПП предлагает не удерживать НДС с авансов. А также не блокировать счета за мелкие недоимки до 10 тысяч рублей.

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Минтруд: если безработный потерял трудовую книжку, оформить дубликат должен его последний работодатель.

Эксперт: надо пересдать РСВ, если вместо пониженных взносов применяли общий тариф.

Как обучиться новым навыкам и вырасти в профессии за счет работодателя, узнаете здесь.

С 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента увеличится на 7%. Для выхода на пенсию понадобится 30 ИПК.

Минфин: допотпуск за вредность можно отгулять отдельно от основного, но только если работодатель не против.

Пособие по больничному листу облагается НДФЛ также, как и зарплата. Никакой льготы нет.

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