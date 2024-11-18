Сотруднику 17 лет: как правильно начислять зарплату

У несовершеннолетнего сотрудника максимальная рабочая неделя 35 часов. Как начислять ему зарплату: пропорционально отработанному времени или полную ставку при 40 часовой рабочей неделе?

Ежемесячная заработная плата несовершеннолетних работников, полностью отработавших этот период, норму рабочего времени и выполнивших норму труда, должна быть не ниже части МРОТ, исчисленной пропорционально отработанному времени.

Ст. 271 ТК установлено специальное правило оплаты труда работников в возрасте до 18 лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы. Так, при повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы.

Работодатель может за счет собственных средств производить несовершеннолетним доплаты до уровня оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.

Действующее законодательство не обязывает работодателя оплачивать труд несовершеннолетних работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, в том же размере, что и труд работников тех же категорий при полной продолжительности рабочего времени.

Пример: оклад на соответствующей должности составляет 50 000 рублей за месяц с графиком работы — пятидневная рабочая неделя (40 часов в неделю). На это место принят несовершеннолетний, который должен работать не более 35 часов в неделю. В месяце 20 рабочих дней. Расчет заработной платы с учетом сокращенной продолжительности работы, будет таким:

50 000 рублей / 160 часов х 140 часов = 43 750 рублей.