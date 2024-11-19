Утренний бухгалтер № 5770. Будет новый порядок включения в расходы взносов ИП при УСН «доходы минус расходы»

С 1 января 2025 года ИП при определении налоговой базы по УСН смогут велючать в расходы взносы без их фактической уплаты на момент уменьшения.
Утренний бухгалтер
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Поправки в КоАП: с 1 января штрафы за нарушение ПДД хотят увеличить на 50%.
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Разборы законов
— Как вызвать инспектора ГИТ с профилактическим визитом. Мини-курс
Появился новый способ пригласить инспектора ГИТ в компанию в целях профилактики. Что для этого нужно сделать и как не превратить профилактический визит во внеплановую проверку, узнаете в мини-курсе.
— Налоговая тайна: что изменилось с 30 октября 2024 года
С 30 октября режим налоговой тайны распространен на новые сведения — которые налоговики передают в комиссии по нелегальной занятости и органы Роструда.
— Пять поправок-2025 по фиксированным взносам
С 2025 году будет новый размер взносов, новый срок уплаты, новые правила учета их при УСН.
— Выездные налоговые проверки: что ждет бизнес в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием
Сейчас происходит много изменений в налогах, которые коснутся каждого. Многие начали перестраивать свои бизнес-модели уже в текущем году, это верное решение.
— Кто и когда должен восстановить НДС при переходе на УСН в 2025 году. Мини-курс
С 2025 года те, кто платит налоги и зарабатывает меньше 450 млн руб, могут перейти на УСН. Если доход больше 60 миллионов рублей, то придётся восстанавливать НДС. Кому и когда это делать, узнаете в мини-курсе.
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Новости
1 Роспотребнадзор нашел в продаже около 20% продукции с нарушением маркировки
2 Матвыгода по жилищным займам не облагается НДФЛ, если есть право на имущественный вычет
3 Власти продлят механизм «зонтичных» поручительств
4 С 2025 года изменятся правила учета фиксированных взносов на УСН
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6 ❌ ИП получают отказы в выдаче патента на 2025 год, потому что он скоро подорожает
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8 Переход с УСН на НПД, рост предельной базы, фиксированные взносы-2025: экспертные разборы за неделю
9 Премию и больничные отражают по счету 70
10 70% компаний подняли зарплату сотрудникам
11 Минфин хочет выдавать молодым чиновникам ипотеку под 12%
12 Как не допустить ошибок в воинском учете
13 Фитнес в гостинице с 1 сентября подпадает под ставку НДС 0%
14 Самозанятым хотят увеличить лимит доходов до 4,2 млн рублей
15 Как получить вычет по договору страхования жизни за близкого родственника: пример от ФНС
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17 В МФЦ начнут оказывать услуги без паспорта
18 🎁 Подарки ко Дню бухгалтера! Онлайн-курсы по 3 500 рублей
19 Как изменится нагрузка бухгалтера в 2025 году
20 ❗ ФНС объяснила, как в 1С заполнять строку 5а счета-фактуры
21 При продаже недостроенной квартиры по НДФЛ нет вычета, но можно учесть расходы
22 Бухгалтеры вошли в топ матерящихся специалистов
23 Что поменяется в стандартных вычетах на детей с 2025 года
24 Новость о новой графе в квитанциях ЖКХ оказалась фейком. Но изменения все равно будут
25 В роддомах выдали миллион электронных свидетельств о рождении ребенка
26 Эксперт рассказал, что ждет рынок после внедрения цифрового рубля
27 С 1 января штрафы за нарушение ПДД хотят увеличить на 50%
28 💕 Акция в честь Дня бухгалтера! Онлайн-курсы «Клерка» по 3 500 рублей
29 Педагогов на дистанционке на психиатрическое освидетельствование направлять не нужно
30 ФНС: компания может сотрудничать с самозанятыми больше трех месяцев
31 Расскажем, как работать со сложными функциями в Excel и Google таблицах, простым языком
32 🍑 На ПСН можно выращивать овощи и продавать их
33 Нулевой НДС для гостиничного бизнеса может быть продлен до 2030 года
34 20-процентный профвычет без документов адвокатам не положен
35 ИП на УСН в 2025 году не будет платить НДС за услуги общепита, если в 2024 году у его сотрудников хорошая зарплата
36 Онлайн-школы запретят называть академиями или университетами
Мероприятия
Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025
Дата проведения: 19 ноября, вторник
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Дата проведения: 19 ноября, вторник
Дата проведения: 20 ноября, среда
Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты
Дата проведения: 20 ноября, среда
Дата проведения: 20 ноября, среда
Бухгалтерский баланс за 2024 год
Дата проведения: 21 ноября, четверг
Настройка видов отпусков и их расчет в программе 1С: ЗУП
Дата проведения: 21 ноября, четверг
Налоговая реформа – 2025: последние новости и уплата НДС на УСН
Дата проведения: 21 ноября, четверг
Статьи
— Обзор изменений по НДФЛ с 2025 года
С законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ появились нововведения по НДФЛ. Ставка налога стала прогрессивной, изменились ставки для нерезидентов, а также увеличился размер стандартных вычетов. Сделали большой обзор со всеми изменениями по НДФЛ.
— Утренний бухгалтер № 5769. Бизнес просит отменить от НДС с авансов
Торгово-промышленная палата подготовила рекомендации для органов власти.
— Сотруднику 17 лет: как правильно начислять зарплату
У несовершеннолетнего сотрудника максимальная рабочая неделя 35 часов. Как начислять ему зарплату: пропорционально отработанному времени или полную ставку при 40 часовой рабочей неделе?
— Аудиторское заключение: что такое и что в нем должно быть
Аудиторское заключение — это оценка достоверности показателей отчетности. Оно составляется по итогам обязательного или добровольного аудита бухгалтерской отчетности организации.
— Как получить единовременно накопительную часть пенсии
Накопительная пенсия появилась в 2002 году. Шестнадцать процентов страховых отчислений работодателя направлялись на страховую пенсию, 6 процентов — на накопительную. С 2014 года действует мораторий, и все отчисления направляются исключительно на страховую часть.
— Пять документов, которые лучше получить заранее, чтобы потом не потерять в размере назначенной пенсии
Залог получения пенсии в максимально возможном размере — это как можно более полный комплект документов, предоставленный в СФР при обращении за ее назначением.
— Как использовать функцию «Если» в «Эксель»: пошаговая инструкция с иллюстрациями
Функция «Если» помогает найти данные по вашим критериям и полезна, когда данных много и их сложно перебрать вручную. Расскажем, как можно применять функцию для учета личных финансов в Google Sheets.
— Заявление о зачете положительного сальдо
Если бухгалтерия перечислит в уплату налогов больше денег чем нужно, разница между денежной суммой, внесенной ЕНС и списанной на погашение налоговых обязательств, образует положительное сальдо. Им можно распорядится по-разному: вернуть, направить на уплату своих будущих налогов или налогов дружественных компаний.
— Перенос вычета НДС по приобретенным ценностям в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Все организации, исчисляющие НДС с реализации, знают о своем праве на вычет по НДС при приобретении ценностей. Такое право сохраняется у налогоплательщика в течение трех лет с момента принятия на учет товаров, услуг, работ, имущественных прав.
— Электронная подпись и МЧД: что и как оформить в 2025 году
Расскажем, как оформлять ЭП и МЧД в 2025 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД.
Блоги компаний
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«Цифровые» грузоперевозки уже близко: транспортный ЭДО может стать обязательным с 1 июля 2025 года
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1С:Управление торговлей или 1С:Комплексная автоматизация. Что выбрать
❌ Об этом не написано в самоучителях! Научим работать в Excel и Google таблицах на реальных примерах
Изменения для организаций и ИП на УСН и других системах с 2025 года: как подготовиться бизнесу
10 заповедей бухгалтера: как не навредить себе и бизнесу
РАМЗЭС обеспечил автоматизацию в сфере планирования и контроля деятельности подведомственных учреждений Камчатского края
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Резюме
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Доказательная сила материалов из уголовных, административных и налоговых дел для субсидиарной ответственности
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👑Темы выступлений. О чем будут говорить на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего»
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Можно ли в трудовом договоре не указывать размер оклада, а ограничиться формулировкой «оплата согласно штатному расписанию»?
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Документы
Ленинский районный суд г.Барнаула Алтайского края: Приговор № 1-231/2019 от 18.02.2019
Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-26290/2018 от 18.06.2018
Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 4-КГ22-21-К1 от 25.07.2022
Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность
Минтруд РФ: Приказ № 239н от 27.04.2024
Правительство РФ: Постановление № 1026 от 24.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Справка о среднем заработке с 10 сентября 2023: образец
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-2881/2023 от 01.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность
Минтруд РФ: Приказ № 604н от 27.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Справка о среднем заработке с 10 сентября 2023: образец
Верховный Суд РФ: Апелляционное определение № 33-566/2023 от 20.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность
Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-21080/2022 от 23.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность
Свердловский областной суд: Апелляционное определение № 33-16704/2018 от 19.09.2018
Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность
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