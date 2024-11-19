Утренний бухгалтер № 5770. Будет новый порядок включения в расходы взносов ИП при УСН «доходы минус расходы»

С 1 января 2025 года ИП при определении налоговой базы по УСН смогут велючать в расходы взносы без их фактической уплаты на момент уменьшения.

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