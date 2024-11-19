Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5770. Будет новый порядок включения в расходы взносов ИП при УСН «доходы минус расходы»

С 2025 года изменятся правила учета фиксированных взносов на УСН.

С 1 января 2025 года ИП при определении налоговой базы по УСН смогут велючать в расходы взносы без их фактической уплаты на момент уменьшения.

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Утренний бухгалтер

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Появился новый способ пригласить инспектора ГИТ в компанию в целях профилактики. Что для этого нужно сделать и как не превратить профилактический визит во внеплановую проверку, узнаете в мини-курсе.

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Пять поправок-2025 по фиксированным взносам

С 2025 году будет новый размер взносов, новый срок уплаты, новые правила учета их при УСН.

Выездные налоговые проверки: что ждет бизнес в 2025 году. Конспект вебинара с видео и тестированием

Сейчас происходит много изменений в налогах, которые коснутся каждого. Многие начали перестраивать свои бизнес-модели уже в текущем году, это верное решение.

Кто и когда должен восстановить НДС при переходе на УСН в 2025 году. Мини-курс

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Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025

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Кассовая дисциплина – 2025. Как работать с ККТ и ОФД. Ошибки в чеках, выгрузка и сверка данных, полезные сервисы, законопроекты

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Пять документов, которые лучше получить заранее, чтобы потом не потерять в размере назначенной пенсии

Залог получения пенсии в максимально возможном размере — это как можно более полный комплект документов, предоставленный в СФР при обращении за ее назначением.

Как использовать функцию «Если» в «Эксель»: пошаговая инструкция с иллюстрациями

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Перенос вычета НДС по приобретенным ценностям в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

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Документы

Ленинский районный суд г.Барнаула Алтайского края: Приговор № 1-231/2019 от 18.02.2019

Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-26290/2018 от 18.06.2018

Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 4-КГ22-21-К1 от 25.07.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность

Минтруд РФ: Приказ № 239н от 27.04.2024

Правительство РФ: Постановление № 1026 от 24.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Справка о среднем заработке с 10 сентября 2023: образец

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-2881/2023 от 01.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность

Минтруд РФ: Приказ № 604н от 27.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Справка о среднем заработке с 10 сентября 2023: образец

Верховный Суд РФ: Апелляционное определение № 33-566/2023 от 20.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность

Третий кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-21080/2022 от 23.11.2022

Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность

Свердловский областной суд: Апелляционное определение № 33-16704/2018 от 19.09.2018

Подробнее о документе мы писали в новости В каких случаях бухгалтеру грозит уголовная ответственность

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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