Стоимость патентов собираются повысить и поэтому сейчас отказывают в их выдаче ИП. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1814

Некоторые предприниматели решили отправить заявления на получение патента на 2025 уже сейчас, заранее. По закону подать его нужно не позднее, чем за 10 дней до начала деятельности по патенту, о том, что подавать заявление раньше нельзя речи в НК нет. Но ИП стали получать отказы. Неформально ФНС сообщает, что это из-за изменения стоимости патентов.

Сегодня в выпуске:

ИП не дают получить патент — регионы будут менять расценки.

Бухгалтеры вошли в топ самых ругающихся профессий.

ФНС объяснила, как заполнять строку 5а счета-фактуры в 1С.

Очередная попытка увеличить лимит для самозанятых.

Большинство работодателей увеличили зарплаты сотрудникам, а дефицит кадров все равно есть.

За ребенка-владельца квартиры, сдающейся в аренду отчитываются и платят налоги родители.

Что еще почитать на «Клерке».

Мем дня.

ИП не могут получить патенты на следующий год

Нет, не везде, но стоимость патентов на 2025 год в некоторых регионах вот-вот повысится и поэтому ФНС присылает предпринимателям отказы.

Например, в Московской области будет новая стоимость патентов (законопроект рассматривает Мособлдума).

В формулировках отказов сказано, что не заполнены какие-то данные или такого вида деятельности нет в региональном законе, хотя в заявлении все правильно. При неформальном общении по телефону налоговики предлагают просто подать заявление позднее — в декабре.

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Новые требования для юр.лиц к информационной безопасности, которые неразрывно связаны с обработкой персональных данных, станет предметом массированного контроля со стороны надзорных органов уже в 2025 году.

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Неожиданный рейтинг для бухгалтеров

SuperJob провел исследование, в котором выяснял, представители каких профессий чаще всего ругаются матом.

Оказалось, что наравне со строителями, водителями, кладовщиками часто ругаются и бухгалтеры.

Как утверждают бухгалтеры — это из-за постоянного стресса на работе. В комментариях подшучивают:

«Возглавляют негласно топ бухгалтеры строительных фирм)» «Всегда подозревал, что когда на меня молчаливо смотрит главбух - он в душе матерится» «Бухгалтеры всего лишь вошли в топ, а не возглавили его? Удивительно...»

А вы ругаетесь матом на работе?

ФНС объяснила, как в 1С заполнять строку 5а счета-фактуры

При работе с счетами-фактурами нужно указать в строке 5а документы об отгрузке товаров. Это может быть товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД). Налогоплательщики интересовались, правильно ли будет указывать данные документа без дополнительного вывода слова «наименование».

ФНС в своем письме от 14.11.2024 № ЗГ-2-3/17077@ поясняет, что в строку достаточно ввести реквизиты первичного учетного документа, его номер и дату, включать слово «наименование» не обязательно. Поэтому предложенный вариант заполнения сроки 5а в программе 1С соответствует требованиям законодательства.

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Самозанятым хотят увеличить лимит доходов до 4,2 млн рублей

В Госдуму внесли законопроект, по которому лимиты доходов самозанятых должны индексировать до 4,2 млн рублей постепенно, начиная с 3,6 млн в 2025 году.

Такие проекты уже были и все отклонены. Не готовы пока власти увеличивать лимит. Но вдруг именно этот пройдет? Давайте зажмем кулачки на удачу.

70% компаний подняли зарплату сотрудникам в 2024 году

В 2024 году около 70% предприятий повысили зарплаты своим сотрудникам, кто-то увеличивал оклад, кто-то премии, а некоторые — все сразу.

Более, чем у половины работников доход подрос на на 5-10%. При этом 55% сотрудников недовольны размером своей зарплаты, из них 53% уже ищут новое место работы.

В 2025 году увеличить выплаты сотрудникам планируют порядка 58% работодателей. И все же бизнес отмечает, что кадровый дефицит все равно остается.

В комментариях вышла небольшая дискуссия, один из пользователей сообщил, что в медучреждении подняли оклады, но срезали проценты, в результате чего медперсонал стал получать даже меньше. Другой предложил перейти из медицины на производство, к ним в компанию, где более достойная оплата труда. Но по мнению первого «клерка» вкладывать столько сил, времени и денег в обучение и потом пойти на производство — все равно что микроскопом забивать гвозди. А вы согласны?

💡 Совет от редакции: если вам мало только бухучета и налогов и вы хотите расширить свои знания — 26 ноября в 15:00 по мск подключайтесь к бесплатному вебинару Кадровый и воинский учет: последние изменения.

Ребенок сам не платит НДФЛ и не сдает декларацию, для этого есть родители

При сдаче в наем квартиры, одним из владельцем или полным владельцем которой является ребенок, за него платят налоги и сдают отчет родители.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.07.2024 № 03-04-05/68467.

Что еще почитать на «Клерке»

Узнайте, каково это создать и вести хлебопекарный бизнес — автор Трибуны поделился историей пекарни от основания до закрытия.

Топ лучших образовательных онлайн-платформ в 2024 году: обзор — надеемся ваша любимая платформа — это «Клерк», но мы решили рассказать и о других альтернативах, а для удобства сравнения собрали данные в удобную табличку в конце.

Мем дня

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Ваша а что это было? а-а-а-а, понедельник… редакция