70% компаний подняли зарплату сотрудникам

55% сотрудников недовольны размером своей зарплаты, из них 53% уже ищут новое место работы.

В 2024 году около 70% предприятий повысили зарплаты своим сотрудникам, чаще всего это делали за счет увеличения оклада (45%), сразу оклада и премии (41%). 13% решили поднять только премии.

У 51% работников доход вырос на 5-10%, 37% теперь получают на 10-20% больше, а 9% — на 21% и более. В 2025 году увеличить зарплату планируют 58% работодателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование рекрутинговой компании Get experts.

69% работодателей считают, что в 2025 году основной проблемой останется дефицит кадров. 55% сотрудников признались, что недовольны своей заплатой, в прошлом году их было 53%. Надеются на повышение доходов в 2025 году 61% участников опроса. Наоборот, боятся сокращения зарплаты только 4%.

«Работодателям придется проявить более гибкий подход к найму и рассматривать альтернативные форматы: удаленку, гибрид, наем на проект или на частичную занятость. Дефицит кадров растет практически во всех отраслях, поэтому вопрос удержания персонала тоже никуда не денется и станет даже более актуальным, чем сейчас», — сказала генеральный директор рекрутинговой компании Get experts Ольга Шамбер.

Сейчас 53% сотрудников ищут новую работу. Основная причина — неудовлетворенность зарплатой и бонусами, профессиональное выгорание и отсутствие карьерного роста.