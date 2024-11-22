Утренний бухгалтер № 5773. ФНС перестала возвращать «сомнительные» переплаты на ЕНС

Суды рассматривают иски, связанные с отказом налоговиков вернуть деньги, и встают на сторону ФНС.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Даниил Егоров прокомментировал новость с «Клерка» про добровольный НДС на УСН.
Напоминалка бухгалтеру: не зубудьте до 25 ноября сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы.
Как перевести совместителей в основные работники: разъясняет Роструд на примерах.
Беременных — на удаленку: в Госдуму внесен законопроект с поправками в ТК.
ФНС: ИП на ОСНО с любым доходом может с 2025 года перейти на УСН.
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🏛️Налоговая реконструкция
Налоговые органы в целом воспринимают налоговую реконструкцию как последнюю возможность налогоплательщика «сознаться в схеме» и, предоставив первичные документы от фактического поставщика, надеяться получить «что-то в минус». А что делать, если «схема» на самом деле не твоя или в ней много «друзей», документов нет или они представлены частично, а расходы и операции есть? Готовиться к банкротству и уголовному делу? Наш ответ — нет! Надо делать свой правильный расчёт.
Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2024 года
Одно уведомление в ноябре бухгалтеры уже сдали по сроку 05.11.2024. Не позднее 25 ноября нужно сдать еще одно.
— Каким организациям и ИП положены льготы по налогу на недвижимое имущество
Осень — пора платить налоги на имущество. Именно в этот момент многие вспоминают про свои льготы на недвижимое имущество, но применить их «задним числом» нельзя. В мини-курсе расскажем, какие есть льготы у предпринимателей и организаций.
— Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
— Торговый сбор: все от расчета до отражения в учете. Конспект вебинара с видео
Разберем, что такое торговый сбор, как правильно его рассчитывать и уплачивать, нужно ли отчитываться и какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства.
— Как ИП заполнить книгу учета доходов и расходов в 2025 году: разъяснения ФНС
В 2025 году будет действовать новый порядок включения в расходы сумм страховых взносов ИП при УСН «доходы минус расходы». Как ИП правильно отразить взносы в КУДиР?
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Новости
1 Прокуратура выявила на 368,5% больше нарушений у МФО
2 Минфин: в двух случаях вынужденное уменьшение уставного капитала не учитывают в доходах
3 Банки Китая ввели новые ограничения для бизнеса
4 Адвокатам отказали в профвычете 20% без документов при расчете НДФЛ
5 Счетная палата: госзакупки под угрозой из-за высокой ключевой ставки
6 Как рассчитать отпускные в программе 1С: ЗУП. Расскажем на бесплатном вебинаре
7 Совфед одобрил новые размеры пошлин за регистрацию в реестре отечественного ПО
8 Налоговая перестала возвращать «сомнительные» переплаты на ЕНС
9 🔥 Глава ФНС Даниил Егоров прокомментировал новость с «Клерка» про добровольный НДС на УСН
10 Банки обяжут работать с универсальным QR-кодом для оплаты покупок
11 Расходы на НМА при УСН отражают в разделе II книги учета доходов и расходов
12 ФНС «неагрессивно» доначислит налоги, если обнаружит признаки теневой занятости
13 ❌ ФНС намерена не допустить манипуляций с НДФЛ и налогом на прибыль при выплате годовых бонусов
14 📅 Минимальный срок владения имуществом для НДФЛ могут снизить до одного года. Налоговый эксперт: пока это нецелесообразно
15 32 региона введут АУСН с начала 2025 года
16 До 25 ноября надо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы
17 Депутаты предлагают снизить НДС на социально значимые товары
18 Как открыть счет за рубежом в условиях санкций
19 Роструд: как в трудовой книжке отразить перевод из совместителей в основные работники
20 Ветеринарные услуги освободят от НДС
21 Кабмин утвердил правила лицензирования импортных и экспортных товаров
22 За 2023 год вкладчики заплатят 114 млрд рублей налога. Это больше ожиданий Минфина
23 Компания Newmark Finance поможет участникам ВЭД получить отсрочку платежей в Китай
24 Работодателей хотят обязать переводить беременных на удаленку
25 В 2024 году бюджет получит на 18,9% больше налогов
26 ИП на ОСНО с любым доходом может с 2025 года перейти на УСН
27 Вышел ноябрьский мониторинг предприятий от ЦБ: это очевидный сигнал к повышению ключевой ставки
28 Клиенты ВТБ смогут отправлять деньги в Казахстан с зачислением в тенге
29 ⚡️ Новый выгодный формат на «Клерке»! Коллекции курсов для бухгалтера
30 Путин: АУСН и ЕНС помогли снизить нагрузку на суды
31 Для права на патент-2025 в 2024 году доходы по ПСН и ОСНО не суммируются
32 Госдума приняла закон о бюджете
33 📆 Скоро начнутся налоговые проверки выплаты бонусов в декабре за 2024 год. Налоговый юрист: все зависит от истории выплаты годовых премий в компании
34 Официально: долги по зарплате в России снизились на 7,2%
35 С возврата взносов по страхованию жизни не будет НДФЛ, если ранее по ним не было социального вычета
36 С 2025 года вырастет ставка налога на прибыль. И для IT-компаний тоже
37 Работодатель может отменить решение о сокращении сотрудника
38 👔 Минфин и ФНС обдумают целесообразность введения добровольного НДС с вычетами на УСН. Налоговый инженер оценил шансы
39 ЦБ установил правила валютного контроля по операциям с цифровыми правами
Мероприятия
Учетная налоговая политика на 2025: как разработать, что включить, как избежать фатальных ошибок?
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Что нужно сделать кадровику в 2024 году, чтобы в 2025 спать спокойно
Дата проведения: 26 ноября, вторник
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Открытие корпоративного счета за рубежом для бизнеса с российскими корнями в условиях санкций
Дата проведения: 26 ноября, вторник
Оценочные обязательства и резервы, особенности признания, бухгалтерский и налоговый учет
Дата проведения: 27 ноября, среда
Статьи
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Скорректированы форма, формат и порядок заполнения расчета.
— Как закрепить область в «Экселе» и зачем это делать
В больших таблицах строки и столбцы не помещаются на экране — приходится пролистывать файл. Чтобы нужные данные всегда оставались на виду, их можно закрепить. Расскажем, как это сделать в сервисе Google Sheets.
— Осталось меньше 2 недель до уплаты налогов физлиц: сколько нужно заплатить и как это сделать
Через 1,5 недели для физлиц наступит крайний срок оплаты имущественного, земельного и транспортного налога. Если не заплатить налоги, на сумму задолженности будет начисляться пеня. Даже в том случае, если вы не получили уведомление от налоговиков. Рассказываем подробнее про уплату налогов и способы пополнить налоговый счет.
— Камеральная проверка по НДС в 2025 году
Каждая поданная декларация подлежит камеральной проверке. Чтобы пройти процедуру успешно, необходимо соблюдать все требования. Каковы порядок и сроки проведения камералки по НДС, а также как оформляют ее результаты, узнаете из нашей статьи.
— Как ИП принять на работу гражданина Белоруссии
При трудоустройстве гражданина Белоруссии нужно учитывать, что эта страна входит в ЕАЭС. А значит и порядок трудоустройства будет не как у других иностранцев.
— Очередность платежей в платежном поручении в 2025 году
Ответственность за правильность заполнения платежного поручения несет именно плательщик, а не его банк. Ошибка в поле очередность может привести к конфликтам с работниками и финансовым потерям. Расскажем, в каких случаях используется та или иная очередность.
— Смена объекта налогообложения на УСН после регистрации ООО или ИП
В момент подачи документов на госрегистрацию ООО было подано заявление о переходе на УСН «Доходы». Можно ли в течении 30 дней с момента госрегистрации перейти на УСН «Доходы-расходы»?
— Услуги общепита: когда начислять НДС, если нарушены условия для освобождения
Услуги общепита, оказываемые через рестораны, кафе, бары, столовые и т.д., а также при выездном обслуживании освобождены от НДС при выполнении нескольких условий. Что делать с налогом, если в течение года, в котором действует льгота, одно из условий нарушено.
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При обращении за пенсией часто требуются документы для подтверждения стажа. Но не стоит забывать и о документе об образовании. Благодаря ему можно не только раньше выйти на пенсию, но и увеличить ее размер. Читайте два реальных примера в статье.
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Медицинский бизнес — один из самых человекозависимых среди всего разнообразия видов бизнеса. Переоценить роль врача невозможно. Переоценить роль ассистента врача — тоже. Невидимый для пациента административный персонал выполняет колоссальный объем работы.
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Резюме
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Документы
Верховный Суд РФ: Обзор практики № 5 от 21.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-14/57518 от 21.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-09-09/61760 от 28.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-06-06/67244 от 18.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 30-01-11/70572 от 29.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/85852 от 10.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/87391 от 13.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/98488 от 10.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/104183 от 25.10.2024
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