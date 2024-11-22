Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5773. ФНС перестала возвращать «сомнительные» переплаты на ЕНС

Если суд решит, что положительное сальдо -- не излишне уплаченный налог, деньги не вернут.

Суды рассматривают иски, связанные с отказом налоговиков вернуть деньги, и встают на сторону ФНС.

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Даниил Егоров прокомментировал новость с «Клерка» про добровольный НДС на УСН.

Напоминалка бухгалтеру: не зубудьте до 25 ноября сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ и взносы.

Как перевести совместителей в основные работники: разъясняет Роструд на примерах.

Беременных — на удаленку: в Госдуму внесен законопроект с поправками в ТК.

ФНС: ИП на ОСНО с любым доходом может с 2025 года перейти на УСН.

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🏛️Налоговая реконструкция

Налоговые органы в целом воспринимают налоговую реконструкцию как последнюю возможность налогоплательщика «сознаться в схеме» и, предоставив первичные документы от фактического поставщика, надеяться получить «что-то в минус». А что делать, если «схема» на самом деле не твоя или в ней много «друзей», документов нет или они представлены частично, а расходы и операции есть? Готовиться к банкротству и уголовному делу? Наш ответ — нет! Надо делать свой правильный расчёт. 

Узнать подробнее о реконструкции

Разборы законов

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2024 года

Одно уведомление в ноябре бухгалтеры уже сдали по сроку 05.11.2024. Не позднее 25 ноября нужно сдать еще одно.

Каким организациям и ИП положены льготы по налогу на недвижимое имущество

Осень — пора платить налоги на имущество. Именно в этот момент многие вспоминают про свои льготы на недвижимое имущество, но применить их «задним числом» нельзя. В мини-курсе расскажем, какие есть льготы у предпринимателей и организаций.

Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.

Торговый сбор: все от расчета до отражения в учете. Конспект вебинара с видео

Разберем, что такое торговый сбор, как правильно его рассчитывать и уплачивать, нужно ли отчитываться и какие штрафы предусмотрены за нарушение законодательства.

Как ИП заполнить книгу учета доходов и расходов в 2025 году: разъяснения ФНС

В 2025 году будет действовать новый порядок включения в расходы сумм страховых взносов ИП при УСН «доходы минус расходы». Как ИП правильно отразить взносы в КУДиР?

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Учетная налоговая политика на 2025: как разработать, что включить, как избежать фатальных ошибок?

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Что нужно сделать кадровику в 2024 году, чтобы в 2025 спать спокойно

Дата проведения: 26 ноября, вторник

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Как закрепить область в «Экселе» и зачем это делать

В больших таблицах строки и столбцы не помещаются на экране — приходится пролистывать файл. Чтобы нужные данные всегда оставались на виду, их можно закрепить. Расскажем, как это сделать в сервисе Google Sheets.

Осталось меньше 2 недель до уплаты налогов физлиц: сколько нужно заплатить и как это сделать

Через 1,5 недели для физлиц наступит крайний срок оплаты имущественного, земельного и транспортного налога. Если не заплатить налоги, на сумму задолженности будет начисляться пеня. Даже в том случае, если вы не получили уведомление от налоговиков. Рассказываем подробнее про уплату налогов и способы пополнить налоговый счет.

Камеральная проверка по НДС в 2025 году

Каждая поданная декларация подлежит камеральной проверке. Чтобы пройти процедуру успешно, необходимо соблюдать все требования. Каковы порядок и сроки проведения камералки по НДС, а также как оформляют ее результаты, узнаете из нашей статьи.

Как ИП принять на работу гражданина Белоруссии

При трудоустройстве гражданина Белоруссии нужно учитывать, что эта страна входит в ЕАЭС. А значит и порядок трудоустройства будет не как у других иностранцев.

Очередность платежей в платежном поручении в 2025 году

Ответственность за правильность заполнения платежного поручения несет именно плательщик, а не его банк. Ошибка в поле очередность может привести к конфликтам с работниками и финансовым потерям. Расскажем, в каких случаях используется та или иная очередность.

Смена объекта налогообложения на УСН после регистрации ООО или ИП

В момент подачи документов на госрегистрацию ООО было подано заявление о переходе на УСН «Доходы». Можно ли в течении 30 дней с момента госрегистрации перейти на УСН «Доходы-расходы»?

Услуги общепита: когда начислять НДС, если нарушены условия для освобождения

Услуги общепита, оказываемые через рестораны, кафе, бары, столовые и т.д., а также при выездном обслуживании освобождены от НДС при выполнении нескольких условий. Что делать с налогом, если в течение года, в котором действует льгота, одно из условий нарушено.

Когда включив в стаж периоды учебы можно не только увеличить пенсию, но и выйти на пенсию досрочно

При обращении за пенсией часто требуются документы для подтверждения стажа. Но не стоит забывать и о документе об образовании. Благодаря ему можно не только раньше выйти на пенсию, но и увеличить ее размер. Читайте два реальных примера в статье.

Передача документов через ЭДО: в каком формате передавать и можно ли использовать pdf

Разбираемся в статье, в каких форматах можно передавать документы через ЭДО.

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РАССЫЛКА 530 874 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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