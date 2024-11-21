Работодателей хотят обязать переводить беременных на удаленку

Если сотрудник с семейными обязанностям хочет работать дистанционно, работодатель не сможет ему отказать.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатели должны переводить на удаленную работу или установить гибкий график для беременных сотрудниц и лиц с семейными обязанностями.

Сейчас законодательство не требует от работодателей оформлять на удаленку сотрудников в декрете, даже если они этого хотят.

Изменения в ТК гарантируют право на дистанционную работу следующим категориям работников:

беременным и женщинам с детьми в возрасте до трех лет;

одиноким матерям с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или ребенком в возрасте до 16 лет;

лицам, которые воспитывают таких детей без матери;

родителям, которые являются единственным кормильцем ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до трех лет;

тем, кто воспитывает трех и более детей до 14 лет, если другой родитель не работает.

Сотрудники смогут перейти на дистанционную занятость по письменному заявлению, но при условии, что специфика работы позволяет работать удаленно.

Если закон примут, он вступит в силу с момента официального опубликования.