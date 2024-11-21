Роструд: как в трудовой книжке отразить перевод из совместителей в основные работники

Если сотрудник-совместитель уволился с основной работы, совместительство автоматически не становится основным местом. Для этого надо заключить допсоглашение к трудовому договору.

Записи в трудовую книжку будут зависеть от того, вносилась ли ранее запись о приеме по совместительству.

Напомним, внести эту запись может основной работодатель. Но если нет, это может сделать работодатель по совместительству. Причем хронология может не соблюдаться.

Разъяснение по оформлению трудовой книжки в такой ситуации дал Роструд в письме от 30.10.2024 № ПГ/21099-6-1.

Примеры записей в организации № 2 после увольнения из организации № 1 смотрите ниже.

Ситуация 1. Записи о совместительстве не было После записи об увольнении с компании № 1 в виде заголовка следует внести запись о полном и сокращенном наименовании организации № 2.

Затем внести запись о приеме сотрудника на работу со дня начала работы у данного работодателя со ссылкой на соответствующий приказ и с указанием периода работы в качестве совместителя. Ситуация 2. Запись о совместительстве была и после нее есть запись об увольнении из компании № 1 После записи об увольнении из компании № 1 следует внести запись о том, что работа стала для этого работника основной. В графе 4 делается ссылка на соответствующий приказ.

Аналогичное разъяснение Роструд давал ранее в письме от 22.10.2007 № 4299-6-1.

Как перевод совместителей в основные работники отразить в трудовой книжке, мы рассказывали тут.

А вот что касается обратного перевода – из основных в совместители, то по мнению Роструда он возможен только через увольнение-прием.

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