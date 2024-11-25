Утренний бухгалтер № 5774. ФНС показала на примере, как на УСН можно применять ставки НДС 5% и 7%

Когда на УСН можно применять ставки НДС 5% и 7% от периода к периоду: наглядный пример от ФНС.
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Документы
Верховный суд Республики Башкортостан: Апелляционное определение № 33-10711/2020 от 23.07.2020
Минфин РФ: Письмо № 30-01-11/70572 от 29.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Оплата за услуги общепита должна проходить через ККТ
ФАС РФ: Предписание № 24/44/99/163 от 09.09.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/13083@ от 18.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 🔥 ФНС советует досрочно сдавать ЕНП-уведомления на взносы декабря с кодом периода 34/03
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/101007 от 17.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Матвыгода от доли в уставном капитале ООО облагается НДФЛ
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6025 от 16.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 💉 Переболевшему ковидом сотруднику не положены дополнительные дни на диспансеризацию. Опрос
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/98488 от 10.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на покупку криптовалюты можно учесть при расчете налога на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/28429 от 04.04.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/27843 от 04.04.2022
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