Беременных и семейных работодатели обязаны будут переводить на удаленку. 👶«Ночной бухгалтер» № 1818

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатели должны переводить на удаленную работу или установить гибкий график для беременных сотрудниц и лиц с семейными обязанностями.

Кому можно будет перейти на удаленку (разумеется, если работа это позволяет):

беременным и женщинам с детьми в возрасте до 3-х лет;

одиноким матерям с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или ребенком в возрасте до 16 лет;

лицам, которые воспитывают таких детей без матери;

родителям, которые являются единственным кормильцем ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до трех лет;

тем, кто воспитывает трех и более детей до 14 лет, если другой родитель не работает.

Чтобы стать удаленщиками нужно будет написать заявление.

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