Беременных и семейных работодатели обязаны будут переводить на удаленку. 👶«Ночной бухгалтер» № 1818

Сегодня в выпуске:
Работа на удаленке станет доступнее беременным и семейным работникам.
ФНС рекомендует сдавать ЕНП-уведомления на взносы декабря пораньше.
Обязан ли бухгалтер помнить план счетов наизусть?
«Клерк» подарит подписку тем, кто пройдет юридическую викторину.
Напрягаем мозги — пятница на «Клерке».
Мем дня.
Кого хотят отправлять на удаленку по желанию
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатели должны переводить на удаленную работу или установить гибкий график для беременных сотрудниц и лиц с семейными обязанностями.
Кому можно будет перейти на удаленку (разумеется, если работа это позволяет):
беременным и женщинам с детьми в возрасте до 3-х лет;
одиноким матерям с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или ребенком в возрасте до 16 лет;
лицам, которые воспитывают таких детей без матери;
родителям, которые являются единственным кормильцем ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до трех лет;
тем, кто воспитывает трех и более детей до 14 лет, если другой родитель не работает.
Чтобы стать удаленщиками нужно будет написать заявление.
Кстати, сегодня появился блог нашей постоянной читательницы, которая решила рассказать о своем опыте «из декрета в бухучет». Подписывайтесь!
Вебинар для бухгалтера со спикерами ФНС России
Если бухгалтер хочет узнать о нововведениях в сдаче отчетности и налогообложении, то ему нужно принять участие в бесплатном онлайн-конгрессе компании «Такском», который состоится 5 декабря в 10:00 мск, где выступят специалисты ФНС России.
На вебинаре разберем НДС в рамках УСН, изменения в отчетности по страховым взносам, нововведения в рамках налогообложения имущества, МЧД, прогрессивная шкала по НДФЛ. Регистрируйтесь на онлайн-конгресс. Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна!
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Зачем досрочно сдавать ЕНП-уведомления декабря?
Срок уплаты страховых взносов за декабрь 2024 года – 28.01.2025. Но их можно уплатить заранее в декабре, и их зачтут в счет предстоящей уплаты (зарезервируют).
В случае уплаты взносов за декабрь в декабре следует в уведомлении, представляемом в декабре 2024 года, указать в отношении этих взносов код отчетного периода 34/03.
Об этом сообщает ФНС в письме от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@.
За эти знания вас оторвут с руками! Топ навыков высокооплачиваемого бухгалтера
Программирование, работа с облачными данными, статистика…. какое отношение это имеет к бухгалтерии? Самое прямое!
Одного учета уже недостаточно, если вы ставите себе амбициозные цели для карьерного роста, неважно в штате или на аутсорсе, вам нужны цифровые навыки.
Рассказываем, как быстро и на каких бесплатных курсах их можно освоить.
Надо ли бухгалтеру помнить проводки наизусть?
Тесты при собеседовании зачастую требуют от бухгалтера написать проводки к разным операциям (иногда даже не имеющим ничего близкого с его будущей работой). Некоторые бухгалтеры считают, что в век автоматизации запоминать проводки наизусть не стоит — есть же 1С, да и в план счетов всегда можно заглянуть.
Другие думают, что запоминание приходит с опытом и повторением операций, да и то в голове остаются проводки, необходимые в работе.
Третьи считают, что план счетов бухгалтер должен зачитать наизусть, даже если разбудить его в 2 часа ночи.
На эту тему идет жаркая дискуссия на «Клерке». А вы все проводки помните?
🎉 Скидки до 82% на онлайн-курсы ко Дню бухгалтера
Дорогие коллеги, в честь профессионального праздника мы запускаем новую акцию! Популярные онлайн-курсы с выгодой до 82%. Поторопитесь — предложение действует до 22 ноября!
Например, пройдите онлайн-курс Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С всего за 3 500 рублей.
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В программу курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.
«Клерк» стал инфопартнером юридической викторины
8 декабря 2024 года в России пройдет онлайн-тестирование для всех желающих «Всероссийская юридическая онлайн викторина».
К участию приглашаются юристы, адвокаты, студенты юридических вузов и все, кому интересно проверить свою правовую грамотность.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
«Клерк» — информационный партнер мероприятия, а еще мы подготовили для 10-ти победителей подарок — подписку на Клерк.Премиум на месяц.
Также вас ждут и другие призы: планшет, смартфоны, часы и другие полезные гаджеты.
Каждый вопрос в викторине готовил приглашенный эксперт, опираясь на законы и сложившуюся судебную практику. В экспертном составе преподаватели ведущих вузов, депутаты Государственной Думы, представители других госорганов, лидеры профессионального юридического сообщества. От «Клерка» вопрос в викторине задал эксперт — Александр Заворин.
💡 Совет от редакции: смотрите бесплатный вебинар «два в одном» об изменениях в кадровом и воинском учете, который пройдет 26 ноября в 15.00.
Пятничный «Клерк»
Такие маленькие картинки, а между ними целых 11 отличий, найдите их все в пятничном мозгонапрягателе. Чур, не подсматривать в комментарии, там подсказки.
Если вы не можете жить без «Клерка» даже в выходные — загляните в наши соцсети (и конечно, подпишитесь!). У нас есть группы и каналы во всех популярных соцсетях, видео-каналы, новостные каналы, даже у Бориса Мальцева — фаундера «Клерка» есть свой собственный проект в телеграм.
Совсем недавно наша группа в ВК перешагнула рубеж в 50 000 подписчиков!
Мем дня
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Ваша а за окном снежинки уже кружатся… редакция
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