Обзоры для бухгалтера

Беременных и семейных работодатели обязаны будут переводить на удаленку. 👶«Ночной бухгалтер» № 1818

В Госдуме рассматривают проект, вносящий изменений в ТК. Беременных сотрудниц и работников с семейными обязанностями по их заявлению нужно будет переводить на дистант.

Сегодня в выпуске:

  • Работа на удаленке станет доступнее беременным и семейным работникам.

  • ФНС рекомендует сдавать ЕНП-уведомления на взносы декабря пораньше.

  • Обязан ли бухгалтер помнить план счетов наизусть?

  • «Клерк» подарит подписку тем, кто пройдет юридическую викторину.

  • Напрягаем мозги — пятница на «Клерке».

  • Мем дня.

Кого хотят отправлять на удаленку по желанию

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому работодатели должны переводить на удаленную работу или установить гибкий график для беременных сотрудниц и лиц с семейными обязанностями.

Кому можно будет перейти на удаленку (разумеется, если работа это позволяет):

  • беременным и женщинам с детьми в возрасте до 3-х лет;

  • одиноким матерям с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или ребенком в возрасте до 16 лет;

  • лицам, которые воспитывают таких детей без матери;

  • родителям, которые являются единственным кормильцем ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до трех лет;

  • тем, кто воспитывает трех и более детей до 14 лет, если другой родитель не работает.

Чтобы стать удаленщиками нужно будет написать заявление.

Кстати, сегодня появился блог нашей постоянной читательницы, которая решила рассказать о своем опыте «из декрета в бухучет». Подписывайтесь!

Вебинар для бухгалтера со спикерами ФНС России

Если бухгалтер хочет узнать о нововведениях в сдаче отчетности и налогообложении, то ему нужно принять участие в бесплатном онлайн-конгрессе компании «Такском», который состоится 5 декабря в 10:00 мск, где выступят специалисты ФНС России. 

Зарегистрироваться

На вебинаре разберем НДС в рамках УСН, изменения в отчетности по страховым взносам, нововведения в рамках налогообложения имущества, МЧД, прогрессивная шкала по НДФЛ. Регистрируйтесь на онлайн-конгресс. Мероприятие бесплатное, регистрация обязательна! 

Зарегистрироваться бесплатно

Реклама: ООО «ТАКСКОМ», ИНН 7704211201, erid LjN8KNbWN

Зачем досрочно сдавать ЕНП-уведомления декабря?

Срок уплаты страховых взносов за декабрь 2024 года – 28.01.2025. Но их можно уплатить заранее в декабре, и их зачтут в счет предстоящей уплаты (зарезервируют).

В случае уплаты взносов за декабрь в декабре следует в уведомлении, представляемом в декабре 2024 года, указать в отношении этих взносов код отчетного периода 34/03.

Об этом сообщает ФНС в письме от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@.

За эти знания вас оторвут с руками! Топ навыков высокооплачиваемого бухгалтера

Программирование, работа с облачными данными, статистика…. какое отношение это имеет к бухгалтерии? Самое прямое!

Одного учета уже недостаточно, если вы ставите себе амбициозные цели для карьерного роста, неважно в штате или на аутсорсе, вам нужны цифровые навыки.

Рассказываем, как быстро и на каких бесплатных курсах их можно освоить.

Читать статью

Надо ли бухгалтеру помнить проводки наизусть?

Тесты при собеседовании зачастую требуют от бухгалтера написать проводки к разным операциям (иногда даже не имеющим ничего близкого с его будущей работой). Некоторые бухгалтеры считают, что в век автоматизации запоминать проводки наизусть не стоит — есть же 1С, да и в план счетов всегда можно заглянуть.

Другие думают, что запоминание приходит с опытом и повторением операций, да и то в голове остаются проводки, необходимые в работе.

Третьи считают, что план счетов бухгалтер должен зачитать наизусть, даже если разбудить его в 2 часа ночи.

На эту тему идет жаркая дискуссия на «Клерке». А вы все проводки помните?

🎉 Скидки до 82% на онлайн-курсы ко Дню бухгалтера

Дорогие коллеги, в честь профессионального праздника мы запускаем новую акцию! Популярные онлайн-курсы с выгодой до 82%. Поторопитесь — предложение действует до 22 ноября!

Например, пройдите онлайн-курс Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С всего за 3 500 рублей.

Во время учебы вы разберетесь в юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Купить курс

«Клерк» стал инфопартнером юридической викторины

8 декабря 2024 года в России пройдет онлайн-тестирование для всех желающих «Всероссийская юридическая онлайн викторина».

К участию приглашаются юристы, адвокаты, студенты юридических вузов и все, кому интересно проверить свою правовую грамотность.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

«Клерк» — информационный партнер мероприятия, а еще мы подготовили для 10-ти победителей подарок — подписку на Клерк.Премиум на месяц.

Также вас ждут и другие призы: планшет, смартфоны, часы и другие полезные гаджеты.

Каждый вопрос в викторине готовил приглашенный эксперт, опираясь на законы и сложившуюся судебную практику. В экспертном составе преподаватели ведущих вузов, депутаты Государственной Думы, представители других госорганов, лидеры профессионального юридического сообщества. От «Клерка» вопрос в викторине задал эксперт — Александр Заворин.

💡 Совет от редакции: смотрите бесплатный вебинар «два в одном» об изменениях в кадровом и воинском учете, который пройдет 26 ноября в 15.00.

Пятничный «Клерк»

Такие маленькие картинки, а между ними целых 11 отличий, найдите их все в пятничном мозгонапрягателе. Чур, не подсматривать в комментарии, там подсказки.

Если вы не можете жить без «Клерка» даже в выходные — загляните в наши соцсети (и конечно, подпишитесь!). У нас есть группы и каналы во всех популярных соцсетях, видео-каналы, новостные каналы, даже у Бориса Мальцева — фаундера «Клерка» есть свой собственный проект в телеграм.

Совсем недавно наша группа в ВК перешагнула рубеж в 50 000 подписчиков!

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1818 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша а за окном снежинки уже кружатся… редакция

Начать дискуссию