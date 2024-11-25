Регионы смогут сами давать отсрочку и рассрочку по налогам. 🔔«Ночной бухгалтер» № 1819

Региональные власти смогут самостоятельно предоставлять отсрочку и рассрочку на пналогу на прибыль, а также по налогам на спецрежимах — УСН, ЕСХН, ПСН. Также в выпуске: новое в чеках ККТ в 2025 году, зарплата и НДФЛ за декабрь, уточнят критерии для сбора с интернет-рекламы.

Сегодня в выпуске:

Регионы будут давать отсрочку по налогам.

Что нового в онлайн-кассах будет в 2025 году.

Как платить зарплату за декабрь и НДФЛ.

Еще успеваете: последний день для подачи уведомления по ЕНП и ПСФЛ.

Уточнят критерии для нового сбора от доходов с интернет рекламы.

Налоговики собираются перевыполнить план по пополнению бюджета.

Три статьи дня для бухгалтера.

Мем дня.

А польза то будет?

Регионам разрешат давать рассрочку или отсрочку по налогу на прибыль и налогам по УСН, ПСН и ЕСХН. Пока региональные власти могут давать льготы по налогам, которые идут в местный бюджет: на имущество, транспорт, землю, торговому сбору, налогу на игорный бизнес.

За отсрочку или рассрочку при уплате налогов начисляют проценты в размере 1/2 ключевой ставки ЦБ или в полном ее размере.

Но наши читатели засомневались, что это облегчит жизнь предпринимателей. Ведь регионы всегда нуждаются в деньгах и вряд ли на практике будут готовы предоставить отсрочку.

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Действующий бизнес может перейти на эту систему через Ак Барс Бизнес Драйв. Заполните заявление, и новый режим начнет работать с 1 января следующего года. А если вы только зарегистрировались, то период перехода на АУСН можно выбрать самостоятельно.

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Новые правила по ККТ с 2025 года

С 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в 54-ФЗ.

Без ККТ можно будет продавать товары при ЕСХН на розничном рынке, ярмарке или выставке не более чем с 3 торговых мест при условии, что совокупная площадь торговых точек, включая места для хранения товаров, не превышает 15 кв. м .

ИП на ПСН при расчетах на ярмарке, регулярно организуемой и проводимой только в выходные , нерабочие праздничные дни, с общим числом торговых мест, не превышающим 50 , освободят от применения ККТ.

Появятся новые обязанности у управляющих розничными рынками компаний (например, проверять факт регистрации онлайн-кассы арендаторами , отказывать в предоставлении мест лицам, не имеющим ККТ и т.д.).

В чеках ККТ надо будет указывать часовую зону места (адреса) осуществления расчетов, а также дополнительные сведения о безналичном расчете.

Кроме того, не забудьте, что плательщики УСН, которые будут работать с НДС с 2025 года, в чеках ККТ должны отражать этот налог. Для этого им нужно заняться обновлением ПО уже сейчас.

Декабрьская зарплата: платить или не платить?

Вопрос конечно не в том, платить ли ее вообще, а когда платить. Перечислять уже в декабре или в январе?

Зависит от установленных дат выплаты зарплаты. Если срок выплаты – до 9 числа, то зарплату за декабрь необходимо выплатить в декабре. Если срок выплаты с 9 до 15 число, то выплачивать надо в январе, но можно и раньше.

Сроки перечисления НДФЛ по декабрьской зарплате в зависимости от дня выплаты собрали в табличке.

«Актуальная практика и новые методики судебной экономической экспертизы» — научно-практическая конференция в РЭУ им. Г.В. Плеханова

Спикерами выступят ведущие эксперты государственных и негосударственных экспертных учреждений.

В программе крайне актуальные темы:

Экономические экспертизы по уголовным делам в сфере экономики;

Налоговая реконструкция и налоговая экспертиза по делам об уклонении от уплаты налогов;

Финансово-экономическая экспертиза в делах о банкротстве.

Дата: 26 ноября

Время: 10:00

Место: Москва, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Стремянный пер., 28, стр.

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Последний день для подачи ЕНП-уведомления

25 ноября вы еще успеваете без штрафов сдать уведомление по ЕНП. В нем будут такие налоги:

НДФЛ за период с 1 по 22 ноября, код отчетного периода 34/02;

страховые взносы за октябрь, код отчетного периода 34/01.

Уплатить налог и взносы из уведомления надо будет до 28 ноября.

Минцифры и ФАС хотят уточнить критерии по отчислениям за рекламу в сети

Напомним, что власти собираются взимать 3% от доходов с интернет-рекламы. Бизнес предлагает снизить размер сбора до 1%. Непонятно пока и как сбирать и оценивать данные.

ФНС планирует за 2024 год перевыполнить план по сбору налогов

ФНС планирует до конца года собрать 55,6 трлн рублей. Это на 18,9% больше, чем в 2023 году.

С января по октябрь 2024 года консолидированный бюджет уже получил 46 трлн рублей.

Энтузиазм налоговиков — это конечно здорово, но один из подписчиков в комментариях не уверен, что это их заслуга:

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Три статьи дня для бухгалтера

Мем дня

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