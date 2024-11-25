Регионы смогут сами давать отсрочку и рассрочку по налогам. 🔔«Ночной бухгалтер» № 1819

Сегодня в выпуске:
Регионы будут давать отсрочку по налогам.
Что нового в онлайн-кассах будет в 2025 году.
Как платить зарплату за декабрь и НДФЛ.
Еще успеваете: последний день для подачи уведомления по ЕНП и ПСФЛ.
Уточнят критерии для нового сбора от доходов с интернет рекламы.
Налоговики собираются перевыполнить план по пополнению бюджета.
Три статьи дня для бухгалтера.
Мем дня.
А польза то будет?
Регионам разрешат давать рассрочку или отсрочку по налогу на прибыль и налогам по УСН, ПСН и ЕСХН. Пока региональные власти могут давать льготы по налогам, которые идут в местный бюджет: на имущество, транспорт, землю, торговому сбору, налогу на игорный бизнес.
За отсрочку или рассрочку при уплате налогов начисляют проценты в размере 1/2 ключевой ставки ЦБ или в полном ее размере.
Но наши читатели засомневались, что это облегчит жизнь предпринимателей. Ведь регионы всегда нуждаются в деньгах и вряд ли на практике будут готовы предоставить отсрочку.
Успейте подключить бесплатно АУСН до 31 декабря!
Действующий бизнес может перейти на эту систему через Ак Барс Бизнес Драйв. Заполните заявление, и новый режим начнет работать с 1 января следующего года. А если вы только зарегистрировались, то период перехода на АУСН можно выбрать самостоятельно.
Напомним основные преимущества АУСН:
освобождение от отчетности и уплаты страховых взносов,
автоматический расчет налога и НДФЛ за сотрудников,
отсутствие выездных проверок ФНС.
Ведите бизнес легко!
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Новые правила по ККТ с 2025 года
С 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в 54-ФЗ.
Без ККТ можно будет продавать товары при ЕСХН на розничном рынке, ярмарке или выставке не более чем с 3 торговых мест при условии, что совокупная площадь торговых точек, включая места для хранения товаров, не превышает 15 кв. м.
ИП на ПСН при расчетах на ярмарке, регулярно организуемой и проводимой только в выходные, нерабочие праздничные дни, с общим числом торговых мест, не превышающим 50, освободят от применения ККТ.
Появятся новые обязанности у управляющих розничными рынками компаний (например, проверять факт регистрации онлайн-кассы арендаторами, отказывать в предоставлении мест лицам, не имеющим ККТ и т.д.).
В чеках ККТ надо будет указывать часовую зону
места (адреса) осуществления расчетов, а также дополнительные сведения о безналичном расчете.
Кроме того, не забудьте, что плательщики УСН, которые будут работать с НДС с 2025 года, в чеках ККТ должны отражать этот налог. Для этого им нужно заняться обновлением ПО уже сейчас.
Декабрьская зарплата: платить или не платить?
Вопрос конечно не в том, платить ли ее вообще, а когда платить. Перечислять уже в декабре или в январе?
Зависит от установленных дат выплаты зарплаты. Если срок выплаты – до 9 числа, то зарплату за декабрь необходимо выплатить в декабре. Если срок выплаты с 9 до 15 число, то выплачивать надо в январе, но можно и раньше.
Сроки перечисления НДФЛ по декабрьской зарплате в зависимости от дня выплаты собрали в табличке.
«Актуальная практика и новые методики судебной экономической экспертизы» — научно-практическая конференция в РЭУ им. Г.В. Плеханова
Спикерами выступят ведущие эксперты государственных и негосударственных экспертных учреждений.
В программе крайне актуальные темы:
Экономические экспертизы по уголовным делам в сфере экономики;
Налоговая реконструкция и налоговая экспертиза по делам об уклонении от уплаты налогов;
Финансово-экономическая экспертиза в делах о банкротстве.
Дата: 26 ноября
Время: 10:00
Место: Москва, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Стремянный пер., 28, стр.
Реклама: АНО Экспертно-правовой центр «Финансовые расследования и судебные экспертизы», ИНН 9718123012, erid LjN8KSuC3
Последний день для подачи ЕНП-уведомления
25 ноября вы еще успеваете без штрафов сдать уведомление по ЕНП. В нем будут такие налоги:
НДФЛ за период с 1 по 22 ноября, код отчетного периода 34/02;
страховые взносы за октябрь, код отчетного периода 34/01.
Уплатить налог и взносы из уведомления надо будет до 28 ноября.
Минцифры и ФАС хотят уточнить критерии по отчислениям за рекламу в сети
Напомним, что власти собираются взимать 3% от доходов с интернет-рекламы. Бизнес предлагает снизить размер сбора до 1%. Непонятно пока и как сбирать и оценивать данные.
ФНС планирует за 2024 год перевыполнить план по сбору налогов
ФНС планирует до конца года собрать 55,6 трлн рублей. Это на 18,9% больше, чем в 2023 году.
С января по октябрь 2024 года консолидированный бюджет уже получил 46 трлн рублей.
Энтузиазм налоговиков — это конечно здорово, но один из подписчиков в комментариях не уверен, что это их заслуга:
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Три статьи дня для бухгалтера
Топ лучших образовательных онлайн-платформ в 2024 году: обзор — выбирайте, где будете повышать квалификацию или получать новую профессию.
Какие программы использует ФНС для выявления налоговых рисков по НДС, принцип их работы и меры безопасности для бизнеса — мы попросили наших партнеров из компании ЦФУ ГРУПП рассказать о том, какие програмы использует для мониторинга ФНС и, главное, как они работают.
Как сообщить начальнику о второй работе и сохранить хорошие отношения. Ключевые моменты, которые помогут объяснить решение работать на двух фронтах — вы решили найти подработку или пробуете себя в новой профессии, но не хотите расставаться с той работой, что есть сейчас? Тогда эта статья поможет вам найти аргументы перед начальством и сохранить за собой оба места.
Мем дня
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