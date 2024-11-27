Утренний бухгалтер № 5776. Увеличат суточные при разъездной работе, но пока только заграничные

Суточные сотрудникам с разъездным характером работы, вахтовикам и работающим в полевых условиях сейчас не облагаются НДФЛ в размере 700 руб. в день по России и 2 500 руб. за границей. Этот лимит увеличат до 3 500 рублей.
Утренний бухгалтер
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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Законопроект: уточнят контрольные соотношения для отражения декларации по УСН на ЕНС.
На фиксированный НДФЛ иностранных сотрудников уведомления по ЕНП не сдают.
Правительство: при высокой инфляции пенсии в 2025 году будут дополнительно проиндексированы.
Поправки в НК: майнерам запретят применять УСН, ПСН и установят, как считать доходы и расходы.
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Минфин: с 1 ноября 2025 года налоговые долги начнут взыскивать с физлиц без суда.
При определении базы по налогу на прибыль запретят учитывать расходы на рекламу без маркировки и на заблокированных сайтах.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-17-11/3385@ от 13.11.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 4482-U-2024/15 от 13.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/111617 от 12.11.2024
Пленум ВАС РФ: Постановление № 2 от 27.01.2003
Пленум ВАС РФ: Постановление № 11 от 09.12.2002
Пленум ВАС РФ: Постановление № 52 от 30.06.2011
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 31 от 11.12.2012
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