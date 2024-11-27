Утренний бухгалтер № 5776. Увеличат суточные при разъездной работе, но пока только заграничные

Суточные сотрудникам с разъездным характером работы, вахтовикам и работающим в полевых условиях сейчас не облагаются НДФЛ в размере 700 руб. в день по России и 2 500 руб. за границей. Этот лимит увеличат до 3 500 рублей.

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Законопроект: уточнят контрольные соотношения для отражения декларации по УСН на ЕНС.

На фиксированный НДФЛ иностранных сотрудников уведомления по ЕНП не сдают.

Правительство: при высокой инфляции пенсии в 2025 году будут дополнительно проиндексированы.

Поправки в НК: майнерам запретят применять УСН, ПСН и установят, как считать доходы и расходы.

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Минфин: с 1 ноября 2025 года налоговые долги начнут взыскивать с физлиц без суда.

При определении базы по налогу на прибыль запретят учитывать расходы на рекламу без маркировки и на заблокированных сайтах.

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