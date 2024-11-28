Утренний бухгалтер № 5777. Все базовые ФСБУ примут к 2030 году: какие появятся

Какие новые ФСБУ будут приняты в ближайшие годы, смотрите список.

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С 2025 года будет новая прогрессивная шкала НДФЛ. Для новых ставок утвердили новые КБК.

Новый закон: владельцев сайтов с незаконно собранными персданным привлекут к уголовной ответственности.

В 2025 году ФНС будет вызывать работодателей на комиссии по заработным платам.

Минфин: у коммунальщиков на УСН не будет никаких проблем с НДС в 2025 году.

Сколько на самом деле стоят услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета в вашей компании, узнаете здесь.

В региональные бюджеты поступило на 7% меньше денег от налога на прибыль. Минфин таких результатов не ожидал.

Правительство: МСФО останутся, но бухучет и финотчетность будет регулировать полностью российское законодательство.

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