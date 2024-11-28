Утренний бухгалтер № 5777. Все базовые ФСБУ примут к 2030 году: какие появятся

Какие новые ФСБУ будут приняты в ближайшие годы, смотрите список.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
С 2025 года будет новая прогрессивная шкала НДФЛ. Для новых ставок утвердили новые КБК.
Новый закон: владельцев сайтов с незаконно собранными персданным привлекут к уголовной ответственности.
В 2025 году ФНС будет вызывать работодателей на комиссии по заработным платам.
Минфин: у коммунальщиков на УСН не будет никаких проблем с НДС в 2025 году.
Сколько на самом деле стоят услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета в вашей компании, узнаете здесь.
В региональные бюджеты поступило на 7% меньше денег от налога на прибыль. Минфин таких результатов не ожидал.
Правительство: МСФО останутся, но бухучет и финотчетность будет регулировать полностью российское законодательство.
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Разборы законов
— Как учесть излишки, выявленные в ходе инвентаризации. Мини-курс
Обнаруженные после инвентаризации излишки однозначно лучше, чем недостачи. Однако, для их учета в бухгалтерском и налоговом учетах нужно знать некоторые нюансы. Подробнее узнаете в мини-курсе.
— Когда ИП должен выплачивать выходное пособие при сокращении штатов
Выходное пособие и сохранение среднего заработка до трудоустройства (ст. 178 ТК) в связи с увольнением по п. 1 или п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК — это гарантия исключительно для работников организации. А как должен поступать ИП?
— Какие программы использует ФНС для выявления налоговых рисков по НДС, принцип их работы и меры безопасности для бизнеса
При проведении налоговых проверок инспекторы применяют риск-ориентированный подход. Сделано это для того, чтобы не проверять углубленно каждую вторую компанию/предпринимателя, а направить ресурсы на тех, у кого есть высокие налоговые риски.
— Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2025 год
В 2025 году можно будет применять УСН при доходе до 450 млн рублей. Этот лимит индексировать не стали.
— Взносы ИП «за себя» в 2025 году: суммы, сроки. Мини-курс
Не успел закончиться 2024 год, а предпринимателю уже пора планировать свои налоговые расходы на 2025 год. За пару минут в мини-курсе узнаете подробности о страховых взносах в новом году.
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Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в статье.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/18968 от 24.05.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/82285 от 30.08.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-17-11/3385@ от 13.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Если семья продала квартиру и переехала в построенный дом, будет НДФЛ с продажи
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/80491 от 26.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Дата дохода для налога на прибыль не зависит от даты оплаты
Центральный банк РФ: Письмо № 43-7-2/561 от 29.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/19283 от 22.03.2019
ФНС РФ: Письмо № БС-2-21/1621@ от 18.11.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/80198 от 23.08.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 43-7-2/552 от 29.10.2024
Минтруд РФ: Письмо № 15-1/ООГ-3336 от 30.10.2024
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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