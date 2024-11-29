Утренний бухгалтер № 5778. НДФЛ по новой шкале-2025 придется доплачивать по налоговому уведомлению

НДФЛ по новой прогрессивной шкале в 2025 году физические лица будут доплачивать по налоговому уведомлению.
Утренний бухгалтер
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Кто такой инвестиционный аналитик, сколько он зарабатывает и как им стать, узнаете здесь.
Если покупатель забрал товар, расплатился наличными или картой, а потом вернул его, чек коррекции формировать не надо.
24% работодателей уже готовы возместить своим специалистам рост ставок НДФЛ.
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❗Проверьте регистрацию в Роскомнадзоре или обновите документы по 152-ФЗ!
Каждая организация, которая работает с персональными обязана быть зарегистрирована в реестре оператора персональных данных и вести более 60 документов для соблюдения 152-ФЗ. Штрафы за нарушения 152-ФЗ достигают 18 000 000 рублей.
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Резюме
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Трибуна
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/17950@ от 21.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как правильно выдавать чеки покупателю при торговле через посредников
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-31780-24-ОБ/10-36134-ОБ/18-1270 от 29.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/108297 от 05.11.2024
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-33553-24-ОБ/10-36088-ОБ/661 от 30.10.2024
Роструд: Письмо № ПГ/21320-6-1 от 01.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/109451 от 07.11.2024
: Федеральный закон № 339-ФЗ от 30.09.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-6128 от 22.10.2024
Роструд: Письмо № ПГ/21518-6-1 от 02.11.2024
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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/109444 от 07.11.2024
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