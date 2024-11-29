Утренний бухгалтер № 5778. НДФЛ по новой шкале-2025 придется доплачивать по налоговому уведомлению

НДФЛ по новой прогрессивной шкале в 2025 году физические лица будут доплачивать по налоговому уведомлению.

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Роструд: сотрудника, который не справляется со своей работой, нельзя понизить в должности.

Минфин: с оплаты за обучение сотрудника не надо удерживать НДФЛ.

Эксперты привели критерии, кому невыгоден переход на нелинейную амортизацию.

Кто такой инвестиционный аналитик, сколько он зарабатывает и как им стать, узнаете здесь.

Если покупатель забрал товар, расплатился наличными или картой, а потом вернул его, чек коррекции формировать не надо.

24% работодателей уже готовы возместить своим специалистам рост ставок НДФЛ.

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