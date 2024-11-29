Для ИП на ПСН значение теперь имеет доход предыдущего года. ⭐«Ночной бухгалтер» № 1823

Сейчас, если ИП в течение года превысит лимит по доходам в 60 млн рублей, то в следующем они могут снова вернуться к применению патента. Но лавочку прикрыли — если в 2024 году ИП превысит лимит, то применять ПСН в 2025 году уже не сможет.

В комментариях к новости «клерки» задались вопросом — а что, если в 2024 году предприниматель работал только на УСН и заработал более 60 млн рублей? Один из подписчиков говорит, что строго следуя НК, в этом случае применять патент в слдующем году будет можно. Только вопрос — а как на это посмотрят ФНС и Минфин?