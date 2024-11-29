Для ИП на ПСН значение теперь имеет доход предыдущего года. ⭐«Ночной бухгалтер» № 1823

Сегодня в выпуске:
У ИП будет меньш возможностей для применения патента.
Налоговики вызвали на допрос директора из-за задвоения данных, которых сам налогоплательщик не видит.
Отпуск за свой счет может быть только по инициативе сотрудника.
Разрезервировать средства на ЕНС, которые «забронировала» ФНС нельзя.
Верю-не верю: «клерки» считают, что обещания снизить цены на молочку не соответсвуют реальности.
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
ИП ограничили применения ПСН
Сейчас, если ИП в течение года превысит лимит по доходам в 60 млн рублей, то в следующем они могут снова вернуться к применению патента. Но лавочку прикрыли — если в 2024 году ИП превысит лимит, то применять ПСН в 2025 году уже не сможет.
В комментариях к новости «клерки» задались вопросом — а что, если в 2024 году предприниматель работал только на УСН и заработал более 60 млн рублей? Один из подписчиков говорит, что строго следуя НК, в этом случае применять патент в слдующем году будет можно. Только вопрос — а как на это посмотрят ФНС и Минфин?
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Показалось?
Налоговики вызвали к себе директора компании. Ранее фирма сдала декларацию по НДС, в которой, как утверждает ведомство, задвоились данные по всем счетам-фактурам.
Ничего подобного в отчете бухгалтер не видит и не понимает, как действовать в этой ситуации. Причем «сотрудник налоговой предлагает уплатить НДС по некоторым «сомнительным» контрагентам и называет список (по которому у нас сейчас требование и еще ответ не представляли). Из этого списка несколько контрагентов, с которыми наша организация работает очень давно, проблем у них нет, все наши местные. При этом сотрудник налоговой заверяет, что никаких требований больше не будет, но вопросы по «сомнительным» контрагентам будут.»
Протокол «встречи» был составлен, но второй экземпляр директору на руки не дали. Бухгалтеру коллеги советуют не подавать корректировки и ждать официальное требование.
В отпуск за свой счет только по желанию работника
Работодатель не в праве отправить сотрудника в отпуск без сохранения заработной платы по своей инициативе. Не имеет значение и отсутсвие работы, и снижение нагрузки (в этом случае скорее надо оформить простой, при котором частично оплата сохраняется).
Отпустить в отпуск за свой счет можно (а иногда и нужно) по заявлению, которое визирует руководитель.
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Вернуть из резерва деньги нельзя, если их туда направила ФНС
Если средства с ЕНС налоговая зарезервировала под предстоящие платежи, то вернуть их по заявление обратно на ЕНС нельзя.
Распоряжаться резервом можно только если сам ИП их туда и направил. Об этом сообщает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-02-08/108764.
Часто такая ситуация возникает, когда с ЕНС ИП (он же и счет физлица) списывают в резерв имущественные налоги.
Производители и сети обещают снизить цены на молоко и масло, но «клерки» такой щедрости не верят
Последнее время на «Клерке» часто появляются новости о высоких ценах на различные продукты. Подорожали яйца, молоко, кофе, сливочное масло, говядина, картофель, ожидаем повышения стоимости мандаринов к новому году.
ФАС сообщает, что договорилась с 10 торговыми сетями по ограничению наценок на молоко и сливочное масло. Стоимость на 10-15% также снизят и производители «Молвест», «ЭкоНива», «Ренна» и другие. ТОрговые сети тоже готовы снизить наценку. Хотя несколько странно звучит, что ФАС не проверяет обоснованность наценок, а договаривается о том, чтобы их снизили.
Но наши подписчики не слишком доверяют этим обещаниям. Они считают, что производители начнут уменьшать объем / вес упаковки, а перед понижением цены сначала поднимут.
📌 Совет от редакции: лучше всего разобраться в том, что же делать со всеми налоговыми изменениями, которые обрушились на бизнес, вам расскажут на вебинаре Налоговые изменения 2024-2025: практический гайд для бизнеса.
Пятница на «Клерке»
С пятницей вас! Как всегда предлагаем почитать более легкий и игровой контент на сайте пред выходными.
Например, подумать, а не сменить ли работу и когда это лучше делать. Какие навыки прокачать, может даже изучить новую профессию.
Можно уже начинать готовиться к новогодним праздникам и делиться идеями подарков.
И, конечно, какая пятница без мозгонапрягателя. В этот раз он вышел в новом формате. Вам придется в буквопутанице найти 8 функций Excel, ну, кто тут знаток электронных таблиц?
Мем дня
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Ваша не верит, что в воскерсенье начинается декабрь редакция
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