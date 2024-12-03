Утренний бухгалтер № 5780. Передумать можно: упрощенцы смогут перейти со ставки НДС 20% на 5% в течение года

— Утренний бухгалтер № 5779. В декабре 2024 года бухгалтерам надо сдать три уведомления на НДФЛ

Смотрите сроки и коды периодов уведомлений по НДФЛ в нашей таблице.

— Как принять НДС с аванса к вычету

Согласно НК у компаний есть возможность заявить к вычету уплаченный НДС. Рассказываем, как это правильно сделать.

— Главное — не потерять связь: как оставаться эффективным лидером в условиях удаленного управления

Дистанционное управление бизнесом стало важной частью современного предпринимательства. Оно связано с развитием цифровых технологий и появлением новых возможностей для удаленной работы. Такой подход позволяет владельцам успешно взаимодействовать со своими командами, вести проекты и проводить операции из любого места в мире.

— Подарки сотрудникам на Новый год-2025: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС

НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.

— Онлайн-касса в 2025 году: кому нужна, а кому нет

Узнайте в деталях о том, в каких случаях бизнес может отказаться от применения онлайн-касс и что нужно сделать, чтобы провести расчеты без ККТ. По сравнению с 2024 годом есть измнения, например, появится новый способ выдачи чеков.

— Что происходит с рынком акций сейчас и стоит ли в него инвестировать до конца 2024 года

Индекс Московской биржи, отражающий динамику акций российских компаний, с начала года снизился почти на 17%. При этом инвесторы и трейдеры часто покупают акции именно в период падения котировок в ожидании их роста в будущем. Разбираемся, будет ли расти российский рынок акций в ближайшие месяцы и стоит ли сейчас инвестировать в ценные бумаги российских компаний.

— Что учитывать в работе с 1 декабря 2024 года

Изменения законодательства, вступающие в силу в декабре 2024 года, касаются общих вопросов ведения бизнеса: вырастет стоимость услуг РЖД, начнут штрафовать за «летнюю резину», вводится в действие уголовная ответственность за подложные счета-фактуры.

— Формирование резерва отпусков по нормативному методу в 1С: ЗУП ред. 3.1

Несмотря на то, что ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», обязывающее организации формировать резервы на оплату труда, вступило в силу еще в 2011 году, по сей день у бухгалтеров остается немало вопросов по поводу их начисления.

— Как благодаря одному заявлению женщине удалось вернуть пенсию за семь лет

Большинство людей трудится всю жизнь не покладая рук и, естественно, рассчитывают в старости на достойную пенсию. Но при виде суммы назначенной пенсии испытывают полное разочарование.

— Переход ООО на типовой устав: пошаговая инструкция

В статье рассмотрен порядок перехода на типовую форму устава. Стоит ли это делать, и какие будут последствия для компании, которая воспользовалась таким правом.

— Счет 10 в бухучете: субсчета и проводки

Материальные затраты присутствуют в деятельности почти каждой организации. При этом необходимо правильно отражать в бухучете информацию о материалах. В статье приведены порядок учета активов, проводки и документы для оформления операций.

— Как правильно заполнить график отпусков на 2025 год: образец

График отпусков на 2025 год надо составить и утвердить за две недели до наступления нового года — то есть до 17 декабря 2024 года включительно. Есть унифицированная форма Т-7, но работодатели вправе разработать свою форму и утвердить ее с помощью локального нормативного акта.

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Аудиторское заключение — это оценка достоверности показателей отчетности. Оно составляется по итогам обязательного или добровольного аудита бухгалтерской отчетности организации.