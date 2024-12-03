Утренний бухгалтер № 5780. Передумать можно: упрощенцы смогут перейти со ставки НДС 20% на 5% в течение года

Выбрав ставки НДС 5% и 7%, уже нельзя передумать и выбрать 20%. А вот после выбора 20% передумать можно.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Новая декларация по налогу на прибыль утверждена. Ее нужно применять с 1 квартала 2025 года.
Прогноз рынка труда: подбирать сотрудников станет еще сложнее, дольше и дороже.
Правительством утверждены сроки обязательной маркировки в системе «Честный знак» в 2025 году.
Минфин: чтобы применять НДС 0% по услугам гостиницы, ИП на УСН должен выбрать ставку НДС 20%.
ФНС утвердила формы заявлений для упрощенного вычета по НДФЛ.
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Разборы законов
— Необлагаемые НДФЛ выплаты: что это такое. Мини-курс
В октябре 2024 появился новый законопроект, который должен увеличить и расширить список доходов, которые будут освобождены от НДФЛ. В перечень таких доходов хотят включить единовременные компенсации, полученные работниками культуры в рамках госпрограмм РФ. В мини-курсе напомним уже существующие льготы по налогу на доходы.
— Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
С нового года многие плательщики УСН станут плательщиками НДС. Что, помимо прочего, означает, что у их деловых партнеров появятся новые риски: потерять право на вычет из-за неправомерных действий (бездействия) поставщика. Рассказываем об одном из способов снизить этот риск.
— Зарплата в размере МРОТ: что грозит работодателю
Разберем, почему выплата зарплаты в размере МРОТ в 2025 году — это прямой путь к доначислениям, штрафам и другим неприятностям.
— Что делать бухгалтерским компаниям и аутсорсерам в сфере ПОД/ФТ: изменения с 30 декабря 2024 года
Лица, оказывающие юридические, бухгалтерские услуги (организации, ИП, самозанятые), а также аудиторские фирмы и индивидуальные аудиторы являются участниками национальной «антиотмывочной» системы. А с 30 декабря 2024 года с поправками в 115-ФЗ у таких аутсорсеров появятся новые обязанности. Разберем, что изменится.
— Бизнес с Китаем: работа с поставщиками от закупки до сертификации. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разберем, как строить отношения с китайскими партнерами, что нужно знать о сертификации продукции и как организовать эффективное взаимодействие с поставщиками.
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Новости
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5 Брокер Сбера запустил торги в выходные и праздничные дни
6 При продаже медных полуфабрикатов платить НДС будет покупатель, а не продавец
7 Утвердили заявления для упрощенного вычета по НДФЛ
8 ❗ Утвердили новую декларацию по налогу на прибыль
9 Экспертные разборы за неделю: коэффициенты по налогам-2025, фиксированные взносы ИП, ПОД/ФТ для бухбизнеса
10 📌 За какой период учитывают доходы для детского пособия: таблица
11 Зарплата иностранцев-ВКС облагается НДФЛ по ставкам 13% и 15%
12 ФНС утвердила форму и порядок подачи заявления о трансформации ИИС
13 В перевозках между странами ЕАЭС будут использоваться электронные транспортные накладные
14 ИП на УСН в течение года может перейти со ставки НДС 20% на ставку 5%
15 На поддержку льготного кредитования в АПК направили дополнительные средства
16 ⏰ Не забудьте сегодня уплатить личные имущественные налоги
17 Чтобы применять НДС 0% по услугам гостиницы, ИП на УСН должен выбрать ставку НДС 20%
18 Власти могут ограничить возможность банков взыскивать долги с физлиц без суда
19 Утверждены сроки введения обязательной маркировки для ряда новых товаров
20 Российский маркетплейс сам платит НДС с продаж казахстанских селлеров
21 👣 До 40% онлайн-продавцов готовы уйти с площадок, если контроль ужесточат. Комментарий эксперта
22 Внесены поправки в формы заявок о фиксации в ЕГАИС
23 Производителям электронного оборудования установили пониженные страховые взносы
24 Подбирать сотрудников станет еще сложнее, дольше и дороже
25 На чаевые от посетителей кафе не надо выбивать чек ККТ и учитывать в доходах
Мероприятия
Налоговая реформа НДФЛ-2025: изменения и новые возможности
Дата проведения: 3 декабря, вторник
Бухгалтер маркетплейса: основы учета и изменения 2025
Дата проведения: 3 декабря, вторник
Обзор изменений в НК РФ в 2024-2025 гг
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Как заключать договоры без риска
Дата проведения: 4 декабря, среда
45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам (часть 2)
Дата проведения: 4 декабря, среда
Как сделать легче работу с архивом электронных документов
Дата проведения: 4 декабря, среда
VI Всероссийская бухгалтерская конференция Клерка
Дата проведения: 5 декабря, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5779. В декабре 2024 года бухгалтерам надо сдать три уведомления на НДФЛ
Смотрите сроки и коды периодов уведомлений по НДФЛ в нашей таблице.
— Как принять НДС с аванса к вычету
Согласно НК у компаний есть возможность заявить к вычету уплаченный НДС. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Главное — не потерять связь: как оставаться эффективным лидером в условиях удаленного управления
Дистанционное управление бизнесом стало важной частью современного предпринимательства. Оно связано с развитием цифровых технологий и появлением новых возможностей для удаленной работы. Такой подход позволяет владельцам успешно взаимодействовать со своими командами, вести проекты и проводить операции из любого места в мире.
— Подарки сотрудникам на Новый год-2025: что с НДФЛ, страховыми взносами, НДС
НДФЛ не будет с подарков дешевле 4 тыс. рублей, для освобождения от взносов нужен письменный договор, взносов на травматизм не будет, а НДС будет.
— Онлайн-касса в 2025 году: кому нужна, а кому нет
Узнайте в деталях о том, в каких случаях бизнес может отказаться от применения онлайн-касс и что нужно сделать, чтобы провести расчеты без ККТ. По сравнению с 2024 годом есть измнения, например, появится новый способ выдачи чеков.
— Что происходит с рынком акций сейчас и стоит ли в него инвестировать до конца 2024 года
Индекс Московской биржи, отражающий динамику акций российских компаний, с начала года снизился почти на 17%. При этом инвесторы и трейдеры часто покупают акции именно в период падения котировок в ожидании их роста в будущем. Разбираемся, будет ли расти российский рынок акций в ближайшие месяцы и стоит ли сейчас инвестировать в ценные бумаги российских компаний.
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Изменения законодательства, вступающие в силу в декабре 2024 года, касаются общих вопросов ведения бизнеса: вырастет стоимость услуг РЖД, начнут штрафовать за «летнюю резину», вводится в действие уголовная ответственность за подложные счета-фактуры.
— Формирование резерва отпусков по нормативному методу в 1С: ЗУП ред. 3.1
Несмотря на то, что ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», обязывающее организации формировать резервы на оплату труда, вступило в силу еще в 2011 году, по сей день у бухгалтеров остается немало вопросов по поводу их начисления.
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Большинство людей трудится всю жизнь не покладая рук и, естественно, рассчитывают в старости на достойную пенсию. Но при виде суммы назначенной пенсии испытывают полное разочарование.
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Материальные затраты присутствуют в деятельности почти каждой организации. При этом необходимо правильно отражать в бухучете информацию о материалах. В статье приведены порядок учета активов, проводки и документы для оформления операций.
— Как правильно заполнить график отпусков на 2025 год: образец
График отпусков на 2025 год надо составить и утвердить за две недели до наступления нового года — то есть до 17 декабря 2024 года включительно. Есть унифицированная форма Т-7, но работодатели вправе разработать свою форму и утвердить ее с помощью локального нормативного акта.
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Аудиторское заключение — это оценка достоверности показателей отчетности. Оно составляется по итогам обязательного или добровольного аудита бухгалтерской отчетности организации.
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Документы
Роструд: Письмо № ПГ/22052-6-1 от 12.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/108824 от 06.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости НДС с безвозмездной передачи не включают в расходы
Минфин РФ: Письмо № 30-01-11/63923 от 09.07.2024
Подробнее о документе мы писали в новости На чаевые от посетителей кафе не надо выбивать чек ККТ и учитывать в доходах
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/117947 от 25.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости За изъятую землю не надо платить налог по УСН не только в 2025 году, но и сейчас
Минфин РФ: Письмо № 03-07-РЗ/32477 от 04.07.2014
Правительство РФ: Постановление № 194 от 21.02.2024
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-7842/2024 от 01.10.2024
Федеральный закон № 377-ФЗ от 09.11.2024
Федеральный закон № 391-ФЗ от 23.11.2024
Федеральный закон № 473-ФЗ от 04.08.2023
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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