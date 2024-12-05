Гибридная работа: как правильно организовать себя и распорядок? Плюсы и минусы такого формата

Разбираемся, о чем стоит подумать, прежде чем соглашаться на предложение начальства или откликаться на вакансию, если вам знакома только офисная или удаленная занятость.
Ликбез: плюсы и минусы гибридного графика
Плюсы
Минусы
Возможность самостоятельно планировать рабочее время и место
Трудности в планировании из-за отсутствия стабильного графика
Повышение концентрации и продуктивности благодаря работе в удобной обстановке
Снижение концентрации и продуктивности из-за «отвлечений» (дети, домашние обязанности и т. д.)
Возможность оставаться в рабочем контексте, на одной волне с коллегами и руководством
Социальная и профессиональная изоляция, недостаток живого общения
Экономия на транспортных расходах, экономия времени на поездках в офис
Сложности с продвижением по службе из-за того, что работа проходит «не на виду»
Возможность чаще видеться с семьей или заниматься личными делами
Зависимость продуктивности от качества домашнего интернета
Адаптация домашнего офиса под собственные нужды и предпочтения
Сложности с контролем рабочего процесса, отсутствие своевременных «волшебных пинков»
Возможность работать сразу на несколько компаний
Требования работодателя
Зная, что ожидает от вас работодатель, вы сможете лучше организовать свой распорядок и быстрее адаптироваться к новым условиям. Ниже — вопросы, которые стоит себе задать до начала работы в гибридном формате.
«Где, когда и сколько по продолжительности я должен работать?»
«Чередование дней зафиксировано? Или я могу выбирать самостоятельно?»
«Нужно ли мне заранее сообщать, как я буду работать на следующей неделе/в следующем месяце?»
«Каковы будут критерии оценки моей продуктивности?»
«Какие средства коммуникации мне необходимо использовать? Какую отчетность составлять?»
«Каковы возможности для профессионального роста и развития в рамках такого графика — согласно гарантиям или обещаниям работодателя?»
«Какие важные встречи или мероприятия требуют моего присутствия в офисе?»
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Как соответствовать ожиданиям работодателя:
Ознакомьтесь с официальными документами, посвященными гибридному формату.
Договоритесь о регулярных встречах — для обсуждения прогресса и получения обратной связи по вашей работе.
Выясните ключевые показатели эффективности и убедитесь, что сможете на них влиять.
Посещайте все обязательные встречи и мероприятия в офисе, о которых вас предупредили еще до изменения графика.
Подумайте, как добиться бесперебойной работы из дома. Например, составьте «план Б» на случай отключения интернета.
Лайфхак. Если официальных регламентов в компании пока нет или они недостаточно четкие, предложите обсудить все важные моменты на планерке.
Ведите протокол или записывайте обсуждение на диктофон. Резюмируйте в виде электронного письма или сообщения в мессенджере — и сохраните.
Оптимальный рабочий график
Понимая, какой график подходит именно вам, вы быстро создадите себе максимально комфортные условия и повысите продуктивность. (Конечно же, если работодатель готов учесть ваши пожелания.)
Спросите себя:
«В какие часы я работаю наиболее продуктивно?»
«Как часто мне нужно быть в офисе, чтобы поддерживать нормальные отношения в коллективе и взаимодействовать с коллегами наиболее эффективно?»
«В какие дни лучше работать удаленно, чтобы сосредоточиться на сложных задачах?»
«Какие задачи на удаленке станут сложнее, какие — легче, а какие останутся прежними?»
«К каким задачам мне сложнее приступить дома? А в офисе?»
«Как я могу настроить график, чтобы минимизировать стресс и избежать выгорания?»
«Какие постоянные личные обязательства мои необходимо учитывать?»
Как добиться оптимального рабочего ритма:
Определите свои пиковые часы/дни продуктивности.
Обсудите график с коллегами, чтобы найти время для встреч и совместной работы.
Используйте тайм-блокинг, чтобы полностью погружаться в задачи.
Будьте готовы корректировать график в зависимости от изменений — в работе и личной жизни.
Расставьте приоритеты так, чтобы офисные дни были максимально насыщены делами, требующими взаимодействия. В домашние дни обеспечьте себе сосредоточенную работу.
Используйте календари и приложения для планирования, чтобы не забывать про задачи и встречи.
Ставьте четкие цели на день/неделю.
Составляйте график работы с учетом маршрута и времени на дорогу. Например, планируйте поездку в офис так, чтобы избегать часов пик.
Не забывайте про перерывы — заранее добавляйте их в расписание.
Проводите время в пути с пользой — слушайте подкасты и аудиокниги, изучайте отчеты.
Лайфхак. Визуализируйте свою рабочую неделю. С помощью цветных блоков разделяйте: дни в офисе и дома; время работы, отдыха и встреч.
Доступ к профессиональным возможностям
Эффективный баланс между командной работой в офисе и сосредоточенной работой из дома позволит вам быстрее развивать карьеру.
Спросите себя:
«Каковы мои профессиональные цели на ближайшие годы?»
«Какие возможности для обучения и развития доступны в моей компании?»
«Как часто я использую сеть контактов для поиска профессиональных возможностей?»
«Какие навыки мне нужно развивать для достижения карьерных целей? Что можно делать дома, а что — только в сотрудничестве с другими?»
«Как я могу интегрировать профессиональное развитие в свой график?»
«Можно ли время, сэкономленное на поездках и других аспектах «офисного» формата, потратить на подработку, освоение навыков или нетворкинг?»
Как расширить доступ к профессиональным возможностям:
Используйте курсы, семинары и вебинары для повышения квалификации. Обязательно присутствуйте на очном обучении, предоставляемом компанией.
Регулярно общайтесь со специалистами из своей сферы.
Найдите ментора, который сможет направлять вас в профессиональном развитии и будет доступен как онлайн, так и офлайн.
Публикуйте статьи, выступайте экспертом в корпоративном блоге, появляйтесь на мероприятиях, чтобы повысить свою видимость в профессиональной среде и стать заметной фигурой для руководства.
Участвуйте в проектах вне своего отдела, чтобы глубже погрузиться в бизнес и наладить связи с коллегами из других команд.
Лайфхак. Популяризируйте гибридный формат: пишите о своем опыте в соцсетях или корпоративном блоге. Во-первых, вы заслужите благодарность руководства компании. Во-вторых, укрепите личный бренд и профессиональную репутацию — ведь будете рассказывать о том, как справляетесь вопреки трудностям.
Работа в команде
Основное преимущество гибридного формата перед удаленкой — возможность встречаться с людьми вживую: оставаться «в контексте», вносить заметный (буквально!) вклад в работу, достигать синергии в мозговых штурмах.
Спросите себя:
«Какую именно пользу я получаю от того, что нахожусь в одном пространстве с коллегами?»
«Какой вклад я могу внести в решение командных задач?»
«Какие инструменты и технологии помогут мне работать более эффективно?»
«Как часто наша команда взаимодействует и как это можно оптимизировать?»
«Как я могу лучше поддерживать своих коллег и способствовать их успеху?»
«Есть ли в коллективе человек или люди, с которыми мне особенно нравится работать? Когда они будут в офисе?»
«Как сохранить живые, теплые отношения с коллегами в условиях, когда общаться вживую мы будем редко?»
Как эффективно работать в команде:
Используйте все доступные инструменты для коммуникации. Не пренебрегайте чатами-болталками.
Организуйте еженедельные/ежемесячные встречи для обсуждения текущих дел и проектов.
Четко формулируйте роли и обязанности, степень участия в выполнении групповых задач.
Посещайте мероприятия, направленные на сплочение команды, и кружки по интересам (в том числе виртуальные).
Соблюдайте цифровой этикет.
Лайфхак. Старайтесь лично присутствовать на всех значимых встречах. До и после используйте возможности поболтать с коллегами у кулера (реального или условного).
Поиск баланса
Грамотно распределяя время между работой и отдыхом, удаленкой и офисом, обменом идеями и сосредоточенной работой — вы избежите выгорания и сохраните высокую работоспособность.
Спросите себя:
«Как я могу лучше управлять своим временем за пределами работы — чтобы не допускать ситуации, когда гибридный график «плывет»?» (Пример такой ситуации: на удаленке вместо работы вы занимаетесь домашними делами, а задачи вынужденно закрываете ночью.)
«Есть ли у меня четкие границы между рабочими и личными задачами, рабочим и личным временем?»
«Каковы мои приоритеты в жизни и как они соотносятся с рабочими обязанностями?»
«Что я могу выбрать для улучшения психоэмоционального состояния — спорт, хобби, прогулки?»
Как найти баланс:
Определите, когда вы находитесь на работе, а когда занимаетесь личными делами. Старайтесь придерживаться этого плана.
Выделяйте время для себя, хобби и развлечений.
Не воспринимайте гибридный формат как разрешение перерабатывать: не берите на себя больше задач, чем можете выполнить.
Используйте приложения для управления временем, например? установите таймеры для фокусировки на задачах и соблюдения перерывов. Отмечайте выполненные задачи в таск-менеджерах.
Делитесь с коллегами опытом по поддержанию баланса, вместе ищите оптимальные практики и решения.
Лайфхак. Придумайте ритуалы для начала и окончания рабочего дня, для смены рабочего места (офис — дом, дом — офис). Удачные идеи: чашка зеленого чая, планирование задач, подведение итогов, отправка коллегам свежего мема.
Еще вариант: чтобы быстро включаться в работу вне зависимости от места, используйте один и тот же аромат — например, цитрусовое или мятное масло, они помогают поддерживать фокус и настроение.
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