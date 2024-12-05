Гибридная работа: как правильно организовать себя и распорядок? Плюсы и минусы такого формата

После окончания пандемии многие компании не просто вернули сотрудников в офисы с удаленки, но предложили компромисс — гибридный формат: когда определенное количество часов или дней можно работать не в офисе, а из дома.

Разбираемся, о чем стоит подумать, прежде чем соглашаться на предложение начальства или откликаться на вакансию, если вам знакома только офисная или удаленная занятость.

Ликбез: плюсы и минусы гибридного графика

Плюсы Минусы Возможность самостоятельно планировать рабочее время и место Трудности в планировании из-за отсутствия стабильного графика Повышение концентрации и продуктивности благодаря работе в удобной обстановке Снижение концентрации и продуктивности из-за «отвлечений» (дети, домашние обязанности и т. д.) Возможность оставаться в рабочем контексте, на одной волне с коллегами и руководством Социальная и профессиональная изоляция, недостаток живого общения Экономия на транспортных расходах, экономия времени на поездках в офис Сложности с продвижением по службе из-за того, что работа проходит «не на виду» Возможность чаще видеться с семьей или заниматься личными делами Зависимость продуктивности от качества домашнего интернета Адаптация домашнего офиса под собственные нужды и предпочтения Сложности с контролем рабочего процесса, отсутствие своевременных «волшебных пинков» Возможность работать сразу на несколько компаний

Требования работодателя

Зная, что ожидает от вас работодатель, вы сможете лучше организовать свой распорядок и быстрее адаптироваться к новым условиям. Ниже — вопросы, которые стоит себе задать до начала работы в гибридном формате.

«Где, когда и сколько по продолжительности я должен работать?»

«Чередование дней зафиксировано? Или я могу выбирать самостоятельно?»

«Нужно ли мне заранее сообщать, как я буду работать на следующей неделе/в следующем месяце?»

«Каковы будут критерии оценки моей продуктивности?»

«Какие средства коммуникации мне необходимо использовать? Какую отчетность составлять?»

«Каковы возможности для профессионального роста и развития в рамках такого графика — согласно гарантиям или обещаниям работодателя?»

«Какие важные встречи или мероприятия требуют моего присутствия в офисе?»

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Как соответствовать ожиданиям работодателя:

Ознакомьтесь с официальными документами, посвященными гибридному формату.

Договоритесь о регулярных встречах — для обсуждения прогресса и получения обратной связи по вашей работе.

Выясните ключевые показатели эффективности и убедитесь, что сможете на них влиять.

Посещайте все обязательные встречи и мероприятия в офисе, о которых вас предупредили еще до изменения графика.

Подумайте, как добиться бесперебойной работы из дома. Например, составьте «план Б» на случай отключения интернета.

Лайфхак. Если официальных регламентов в компании пока нет или они недостаточно четкие, предложите обсудить все важные моменты на планерке.

Ведите протокол или записывайте обсуждение на диктофон. Резюмируйте в виде электронного письма или сообщения в мессенджере — и сохраните.

Оптимальный рабочий график

Понимая, какой график подходит именно вам, вы быстро создадите себе максимально комфортные условия и повысите продуктивность. (Конечно же, если работодатель готов учесть ваши пожелания.)

Спросите себя:

«В какие часы я работаю наиболее продуктивно?»

«Как часто мне нужно быть в офисе, чтобы поддерживать нормальные отношения в коллективе и взаимодействовать с коллегами наиболее эффективно?»

«В какие дни лучше работать удаленно, чтобы сосредоточиться на сложных задачах?»

«Какие задачи на удаленке станут сложнее, какие — легче, а какие останутся прежними?»

«К каким задачам мне сложнее приступить дома? А в офисе?»

«Как я могу настроить график, чтобы минимизировать стресс и избежать выгорания?»

«Какие постоянные личные обязательства мои необходимо учитывать?»

Как добиться оптимального рабочего ритма:

Определите свои пиковые часы/дни продуктивности.

Обсудите график с коллегами, чтобы найти время для встреч и совместной работы.

Используйте тайм-блокинг, чтобы полностью погружаться в задачи.

Будьте готовы корректировать график в зависимости от изменений — в работе и личной жизни.

Расставьте приоритеты так, чтобы офисные дни были максимально насыщены делами, требующими взаимодействия. В домашние дни обеспечьте себе сосредоточенную работу.

Используйте календари и приложения для планирования, чтобы не забывать про задачи и встречи.

Ставьте четкие цели на день/неделю.

Составляйте график работы с учетом маршрута и времени на дорогу. Например, планируйте поездку в офис так, чтобы избегать часов пик.

Не забывайте про перерывы — заранее добавляйте их в расписание.

Проводите время в пути с пользой — слушайте подкасты и аудиокниги, изучайте отчеты.

Лайфхак. Визуализируйте свою рабочую неделю. С помощью цветных блоков разделяйте: дни в офисе и дома; время работы, отдыха и встреч.

Доступ к профессиональным возможностям

Эффективный баланс между командной работой в офисе и сосредоточенной работой из дома позволит вам быстрее развивать карьеру.

Спросите себя:

«Каковы мои профессиональные цели на ближайшие годы?»

«Какие возможности для обучения и развития доступны в моей компании?»

«Как часто я использую сеть контактов для поиска профессиональных возможностей?»

«Какие навыки мне нужно развивать для достижения карьерных целей? Что можно делать дома, а что — только в сотрудничестве с другими?»

«Как я могу интегрировать профессиональное развитие в свой график?»

«Можно ли время, сэкономленное на поездках и других аспектах «офисного» формата, потратить на подработку, освоение навыков или нетворкинг?»

Как расширить доступ к профессиональным возможностям:

Используйте курсы, семинары и вебинары для повышения квалификации. Обязательно присутствуйте на очном обучении, предоставляемом компанией.

Регулярно общайтесь со специалистами из своей сферы.

Найдите ментора, который сможет направлять вас в профессиональном развитии и будет доступен как онлайн, так и офлайн.

Публикуйте статьи, выступайте экспертом в корпоративном блоге, появляйтесь на мероприятиях, чтобы повысить свою видимость в профессиональной среде и стать заметной фигурой для руководства.

Участвуйте в проектах вне своего отдела, чтобы глубже погрузиться в бизнес и наладить связи с коллегами из других команд.

Лайфхак. Популяризируйте гибридный формат: пишите о своем опыте в соцсетях или корпоративном блоге. Во-первых, вы заслужите благодарность руководства компании. Во-вторых, укрепите личный бренд и профессиональную репутацию — ведь будете рассказывать о том, как справляетесь вопреки трудностям.

Работа в команде

Основное преимущество гибридного формата перед удаленкой — возможность встречаться с людьми вживую: оставаться «в контексте», вносить заметный (буквально!) вклад в работу, достигать синергии в мозговых штурмах.

Спросите себя:

«Какую именно пользу я получаю от того, что нахожусь в одном пространстве с коллегами?»

«Какой вклад я могу внести в решение командных задач?»

«Какие инструменты и технологии помогут мне работать более эффективно?»

«Как часто наша команда взаимодействует и как это можно оптимизировать?»

«Как я могу лучше поддерживать своих коллег и способствовать их успеху?»

«Есть ли в коллективе человек или люди, с которыми мне особенно нравится работать? Когда они будут в офисе?»

«Как сохранить живые, теплые отношения с коллегами в условиях, когда общаться вживую мы будем редко?»

Как эффективно работать в команде:

Используйте все доступные инструменты для коммуникации. Не пренебрегайте чатами-болталками.

Организуйте еженедельные/ежемесячные встречи для обсуждения текущих дел и проектов.

Четко формулируйте роли и обязанности, степень участия в выполнении групповых задач.

Посещайте мероприятия, направленные на сплочение команды, и кружки по интересам (в том числе виртуальные).

Соблюдайте цифровой этикет.

Лайфхак. Старайтесь лично присутствовать на всех значимых встречах. До и после используйте возможности поболтать с коллегами у кулера (реального или условного).

Поиск баланса

Грамотно распределяя время между работой и отдыхом, удаленкой и офисом, обменом идеями и сосредоточенной работой — вы избежите выгорания и сохраните высокую работоспособность.

Спросите себя:

«Как я могу лучше управлять своим временем за пределами работы — чтобы не допускать ситуации, когда гибридный график «плывет»?» (Пример такой ситуации: на удаленке вместо работы вы занимаетесь домашними делами, а задачи вынужденно закрываете ночью.)

«Есть ли у меня четкие границы между рабочими и личными задачами, рабочим и личным временем?»

«Каковы мои приоритеты в жизни и как они соотносятся с рабочими обязанностями?»

«Что я могу выбрать для улучшения психоэмоционального состояния — спорт, хобби, прогулки?»

Как найти баланс:

Определите, когда вы находитесь на работе, а когда занимаетесь личными делами. Старайтесь придерживаться этого плана.

Выделяйте время для себя, хобби и развлечений.

Не воспринимайте гибридный формат как разрешение перерабатывать: не берите на себя больше задач, чем можете выполнить.

Используйте приложения для управления временем, например? установите таймеры для фокусировки на задачах и соблюдения перерывов. Отмечайте выполненные задачи в таск-менеджерах.

Делитесь с коллегами опытом по поддержанию баланса, вместе ищите оптимальные практики и решения.

Лайфхак. Придумайте ритуалы для начала и окончания рабочего дня, для смены рабочего места (офис — дом, дом — офис). Удачные идеи: чашка зеленого чая, планирование задач, подведение итогов, отправка коллегам свежего мема.

Еще вариант: чтобы быстро включаться в работу вне зависимости от места, используйте один и тот же аромат — например, цитрусовое или мятное масло, они помогают поддерживать фокус и настроение.