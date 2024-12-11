Утренний бухгалтер № 5786. У ИП осталась неделя, чтобы подать заявление о переходе на ПСН

ФНС напомнила, что в этом году заявление о переходе на ПСН с 1 января 2025 года нужно направить не позднее 17 декабря (вторник).
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Документы
: Закон № 3185-1 от 02.07.1992
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/111110 от 11.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110171 от 08.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/108873 от 06.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/108334 от 05.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-13-08/107780 от 02.11.2024
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-20/17283@ от 18.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/115890 от 20.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/116035 от 21.11.2024
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