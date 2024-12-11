Утренний бухгалтер № 5786. У ИП осталась неделя, чтобы подать заявление о переходе на ПСН

— Когда для продажи на маркетплейсе нужна своя онлайн-касса. Мини-курс

Мы все привыкли, что маркетплейсы — это онлайн-витрины, на которые любой продавец может выставить свой товар и без проблем продать. При этом деньги от продажи за минусом комиссий площадки поступят напрямую на расчетный счет, а покупатель за товар получит электронный чек от маркетплейса. В мини-курсе узнаете, когда онлайн-касса все-таки нужна.

— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений ноября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

— Как ИП и самозанятым получать больничные в 2025 году

Чтобы получать пособие по больничным листам и декретные в 2025 году, ИП и самозанятые должны оформить все в 2024 году.

— Может ли студент-очник работать на полную ставку

Далеко не все студенты могут позволить себе полностью посвятить себя учебе и не трудиться. Вечерникам и заочникам проще: для их трудоустройства особых препятствий нет, а вот с очниками дневного обучения возникают вопросы.

— Что делать бухгалтеру, если директор сменил фамилию

Смена фамилии сотрудника это головная боль бухгалтера, а также кадровика, ну или двойная головная боль бухгалтера, если он работает на всех фронтах. Чтобы вы не допустили ошибок и учли все нюансы, мы составили эту короткую полезную инструкцию.