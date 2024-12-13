Утренний бухгалтер № 5788. Компании и ИП на УСН не будут учитывать НДС при расчете лимита 60 млн рублей

Если компания на УСН в 2025 году платит НДС, то этот НДС не учитывают для права на освобождение от НДС в 2026 году.

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С 1 января 2025 года «зонтичные» поручительства и гарантии от Корпорации МСП станут бессрочными.

Минфин: приватизированное нежилое помещение можно продать без НДФЛ через 3 года, если его не использовали в бизнесе.

Эксперт: есть два пути, как работодателю оформить студентов-практикантов.

ФНС: при выплате денег физлицам за проданные товары агент должен выбить чек ККТ с признаком «расход».

Больше трети россиян готовы сменить профессию и уйти в IT-сферу. Читайте обзор, какое направление стоит выбрать.

С 2025 года вместо штрафов будут соглашения об устранении нарушений.

Центробанк назвал примерный срок введения кредитных каникул для МСП и самозанятых.

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