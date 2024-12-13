Утренний бухгалтер № 5788. Компании и ИП на УСН не будут учитывать НДС при расчете лимита 60 млн рублей

Если компания на УСН в 2025 году платит НДС, то этот НДС не учитывают для права на освобождение от НДС в 2026 году.
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Разборы законов
— Зачем регистрировать дополнительные ОКВЭД. Мини-курс
Чем занимается компания можно определить по указанным в ЕГРЮЛ кодам экономической деятельности. При регистрации бизнеса необходимо в обязательном порядке выбрать один основной ОКВЭД, а по желанию указать дополнительные. В мини-курсе расскажем, для чего это делать.
— Можно ли работать на больничном
С одной стороны, законодательно не запрещено работать на больничном. С другой: закон не допускает одновременной выплаты зарплаты и пособия. Как разрешить ситуацию, чтобы не получить штрафы за эксплуатацию больных работников?
— Способы начисления амортизации: формулы и примеры расчетов. Мини-курс
ФСБУ 6/2020 предлагает организациям только три способа для начисления амортизации. Не путайте с налоговым учетом, где есть только два варианта. У каждого есть свои преимущества и недостатки, поэтому необходимо правильно выбрать и закрепить в учетной политике один подходящий. Смотрите в мини-курсе, как это сделать.
— Изменения для таксистов в 2025 году
Совсем недавно были подведены итоги промежуточной аттестации таксистов в Москве: процедуру успешно прошли более 5 тыс. человек. Сейчас она проходит в добровольном порядке, но уже с 1 марта 2025 года станет обязательной. Об аттестации и других изменениях для таксистов в 2025 году рассказали в статье.
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💸Как бухгалтеру стать профи по ВЭД в 2025?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/117761 от 25.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-02/116385 от 21.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-05/99394 от 14.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/97233 от 08.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/90377 от 20.09.2024
Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС19-19610 от 20.05.2024
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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/108771 от 05.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/107858 от 02.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/104885 от 28.10.2024
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