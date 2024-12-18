Утренний бухгалтер № 5791. С этими долгами вас не выпустят за границу на Новый год

Кем и за какие долги накладывается запрет выезда из РФ: смотрите таблицу и список.
Эксперт: уменьшение налога по УСН на взносы 1% ИП отражает только в декларации.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Маркетплейсы обяжут давать ссылки на сертификаты качества товаров из реестра Росаккредитации.
Если в паспорте есть отметка о снятии с учета, а в военном билете — нет, работника надо направить в военкомат.
Сегодня пройдет единый онлайн-семинар 1С для бухгалтеров при участии ФНС, СФР и Минфина. Подробности здесь.
Бизнес просит у правительства объяснений: как платить сбор за рекламу в интернете.
Минфин: при переходе с УСН «доходы» на ОСНО принять к вычету старый НДС нельзя, но иногда можно.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2024 года
Одно уведомление в декабре бухгалтеры уже сдали по сроку 03.12.2024. Не позднее 25 декабря нужно сдать еще одно, а потом еще одно — до 28 декабря.
— Почему выручка и прибыль — это не одно и то же. Мини-курс
Начинающие бизнесмены и неопытные бухгалтеры часто выручку называют прибылью и наоборот. Еще запутаннее ситуация, когда эти понятия встречаются в бухгалтерском и налоговом учетах. За пару минут расставим все на свои места, чтобы в учете и бизнесе не было ошибок.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений ноября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Облагаются ли расходы на корпоратив НДФЛ
На носу праздники, все режут салаты и охлаждают шампанское, а у бухгалтера голова болит заранее по другому поводу: что с НДФЛ при корпоративе? Разбираемся вместе.
— Покупателю не нужен НДС и счет-фактура, как отказаться от счетов-фактур. Мини-курс
При определенных условиях продавцы могут не выставлять счета-фактуры покупателям. В каких случаях это возможно, разберемся в мини-курсе.
❌ 2025 год будет сложным для всех упрощенцев!
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Новости
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2 Кабмин снова поддержал льготные займы аграриям
3 Какие изменения затронут всех налогоплательщиков в 2025 году
4 Для приема на работу выпускников снимут ряд запретов
5 Объем торгов на Мосбирже достиг нового рекорда
6 Верховный суд впервые определит недоимку за неполное удержание НДФЛ
7 При переходе с УСН «доходы» на ОСНО принять к вычету старый НДС нельзя, но иногда можно
8 ❕ При переоформлении аккредитации IT-компания должна пересчитать взносы и сдать уточненные РСВ
9 У партнеров Wildberries воруют аккаунты в Telegram
10 Налоги никто не отменял. Они действуют и их надо платить
11 В конце декабря надо сдать два уведомления по ЕНП
12 Документооборот по делам об административных правонарушениях переведут в цифру
13 ФНС начет в упрощенном порядке выносить предупреждения за нарушения при работе с ККТ
14 Медицинские услуги на УСН будут без НДС
15 Власти сократят объем субсидирования льготных кредитов для МСП
16 ⏳ Сегодня последний день, чтобы подать заявление для перехода на ПСН
17 Читатели «Клерка» получат скидку 50% на страховку юридических лиц
18 Предприниматели просят объяснений: как платить сбор за рекламу в интернете
19 За общее имущество в нежилом здании организации должны платить налог
20 Будет новый закон о нотариате. Нотариусы смогут работать по предоплате
21 Через два года заработает правило «один заем в одни руки»
22 Для будущих ипотечников могут создать тест на финансовую грамотность
23 ✈❌ С какими долгами не выпустят за границу на Новый год
24 Сбер снова поднял ставку по основному вкладу
25 При разделе имущества супруги не платят НДФЛ
26 В 2025 году нужно по-новому работать с эскроу-счетами
27 Сотрудника надо направить в военкомат, если в паспорте есть отметка о снятии с учета, а в военном билете нет
28 Уменьшение налога по УСН на взносы 1% ИП отражает только в декларации
29 Зарплата белорусского дистанционщика облагается НДФЛ и не облагается страховыми взносами
30 Получите бесплатный доступ к внешней аналитике Wildberries
31 Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025 году. Смотрите запись вебинара!
32 Маркетплейсы будут давать ссылки на сертификаты качества товаров
33 Для северного бизнеса на УСН лимит по НДС тоже 60 млн рублей
34 ЦБ и Минюст хотят запретить банкам взимать долги с помощью исполнительной надписи нотариуса
35 За имитацию акциза на алкоголь введут уголовную ответственность
Мероприятия
Дата проведения: 18 декабря, среда
Дата проведения: 19 декабря, четверг
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Дата проведения: 19 декабря, четверг
Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг
Дата проведения: 19 декабря, четверг
Работа с маркетплейсом: ценообразование, юнит-экономика и финмодель продаж
Дата проведения: 19 декабря, четверг
Спецпрожарка для предпринимателей
Дата проведения: 20 декабря, пятница
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5790. Налоговики изменили список документов для освобождения от фиксированных взносов ИП
Новый перечень документов смотрите в письме ФНС.
— Как подать уведомление об открытии обособленного подразделения
При открытии обособленного подразделения головная организация обязана известить ИФНС. Рассказываем, как это сделать.
— Какой штраф за неуплату НДФЛ в 2025 году
За неуплату или несвоевременную уплату НДФЛ виновнику начисляются финансовые санкции, включая штрафы и пени на образовавшуюся недоимку за каждый день просрочки. В зависимости от вида налогооблагаемых доходов обязанность по удержанию и перечислению налога в бюджет вменена как юридическим, так и физическим лицам с предпринимательским статусом и без него.
— Расходы по чекам от директора за прошлые годы: как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы»
Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в статье.
— Справка о доходах: для чего нужна и как ее выдать
По запросу работника работодатель обязан выдать ему документы, касающиеся его работы. Это касается и справки о доходах. В статье расскажем, что такое справка о доходах и как ее правильно оформить.
— Договор беспроцентного займа: бланк и образец в 2025 году
Любая организация или физлицо (ИП) может оказаться в ситуации, когда срочно нужны деньги. При этом вряд ли у кого-то есть желание платить еще проценты за их предоставление. В таких случаях на помощь приходит договор беспроцентного займа (БЗ). Что это такое, когда его можно использовать и как, мы расскажем далее.
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— Материальные затраты в бухучете: что это такое
Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.
— В декабре придут двойные детские выплаты, а кому-то денег ждать не стоит. Рассказываем почему
Рассказываем, когда в декабре придут детские выплаты, почему некоторым придут суммы в двойном размере и по каким причинам деньги могут не прийти вовсе.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/110107 от 08.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/107683 от 02.11.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-3/ООГ-6364 от 02.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/101033 от 18.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-02/83417 от 03.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-06-08/83315 от 03.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-06-06-01/83183 от 02.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/81210 от 28.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/109963 от 08.11.2024
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