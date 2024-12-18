Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5791. С этими долгами вас не выпустят за границу на Новый год

Запрет на выезд из России из-за долгов — неприятное обстоятельство, которое может стать реальностью на границе и разрушить все планы.

Кем и за какие долги накладывается запрет выезда из РФ: смотрите таблицу и список.

Эксперт: уменьшение налога по УСН на взносы 1% ИП отражает только в декларации.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Маркетплейсы обяжут давать ссылки на сертификаты качества товаров из реестра Росаккредитации.

Если в паспорте есть отметка о снятии с учета, а в военном билете — нет, работника надо направить в военкомат.

Сегодня пройдет единый онлайн-семинар 1С для бухгалтеров при участии ФНС, СФР и Минфина. Подробности здесь.

Бизнес просит у правительства объяснений: как платить сбор за рекламу в интернете.

Минфин: при переходе с УСН «доходы» на ОСНО принять к вычету старый НДС нельзя, но иногда можно.

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Разборы законов

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в декабре 2024 года

Одно уведомление в декабре бухгалтеры уже сдали по сроку 03.12.2024. Не позднее 25 декабря нужно сдать еще одно, а потом еще одно — до 28 декабря.

Почему выручка и прибыль — это не одно и то же. Мини-курс

Начинающие бизнесмены и неопытные бухгалтеры часто выручку называют прибылью и наоборот. Еще запутаннее ситуация, когда эти понятия встречаются в бухгалтерском и налоговом учетах. За пару минут расставим все на свои места, чтобы в учете и бизнесе не было ошибок.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в ноябре 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений ноября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Облагаются ли расходы на корпоратив НДФЛ

На носу праздники, все режут салаты и охлаждают шампанское, а у бухгалтера голова болит заранее по другому поводу: что с НДФЛ при корпоративе? Разбираемся вместе.

Покупателю не нужен НДС и счет-фактура, как отказаться от счетов-фактур. Мини-курс

При определенных условиях продавцы могут не выставлять счета-фактуры покупателям. В каких случаях это возможно, разберемся в мини-курсе.

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Новости

1 СБП набирает популярность: количество и сумма операций выросли почти в два раза

2 Кабмин снова поддержал льготные займы аграриям

3 Какие изменения затронут всех налогоплательщиков в 2025 году

4 Для приема на работу выпускников снимут ряд запретов

5 Объем торгов на Мосбирже достиг нового рекорда

6 Верховный суд впервые определит недоимку за неполное удержание НДФЛ

7 При переходе с УСН «доходы» на ОСНО принять к вычету старый НДС нельзя, но иногда можно

8 ❕ При переоформлении аккредитации IT-компания должна пересчитать взносы и сдать уточненные РСВ

9 У партнеров Wildberries воруют аккаунты в Telegram

10 Налоги никто не отменял. Они действуют и их надо платить

11 В конце декабря надо сдать два уведомления по ЕНП

12 Документооборот по делам об административных правонарушениях переведут в цифру

13 ФНС начет в упрощенном порядке выносить предупреждения за нарушения при работе с ККТ

14 Медицинские услуги на УСН будут без НДС

15 Власти сократят объем субсидирования льготных кредитов для МСП

16 ⏳ Сегодня последний день, чтобы подать заявление для перехода на ПСН

17 Читатели «Клерка» получат скидку 50% на страховку юридических лиц

18 Предприниматели просят объяснений: как платить сбор за рекламу в интернете

19 За общее имущество в нежилом здании организации должны платить налог

20 Будет новый закон о нотариате. Нотариусы смогут работать по предоплате

21 Через два года заработает правило «один заем в одни руки»

22 Для будущих ипотечников могут создать тест на финансовую грамотность

23 ✈❌ С какими долгами не выпустят за границу на Новый год

24 Сбер снова поднял ставку по основному вкладу

25 При разделе имущества супруги не платят НДФЛ

26 В 2025 году нужно по-новому работать с эскроу-счетами

27 Сотрудника надо направить в военкомат, если в паспорте есть отметка о снятии с учета, а в военном билете нет

28 Уменьшение налога по УСН на взносы 1% ИП отражает только в декларации

29 Зарплата белорусского дистанционщика облагается НДФЛ и не облагается страховыми взносами

30 Получите бесплатный доступ к внешней аналитике Wildberries

31 Что нужно знать бухгалтеру для работы в 2025 году. Смотрите запись вебинара!

32 Маркетплейсы будут давать ссылки на сертификаты качества товаров

33 Для северного бизнеса на УСН лимит по НДС тоже 60 млн рублей

34 ЦБ и Минюст хотят запретить банкам взимать долги с помощью исполнительной надписи нотариуса

35 За имитацию акциза на алкоголь введут уголовную ответственность

Мероприятия

Единый семинар 1С

Дата проведения: 18 декабря, среда

Автопарк 2.0.25

Дата проведения: 19 декабря, четверг

Новости кадрового и воинского учета

Дата проведения: 19 декабря, четверг

Бухгалтер на аутсорсе: выходим из найма. Договор, клиенты, продвижение услуг

Дата проведения: 19 декабря, четверг

Работа с маркетплейсом: ценообразование, юнит-экономика и финмодель продаж

Дата проведения: 19 декабря, четверг

Спецпрожарка для предпринимателей

Дата проведения: 20 декабря, пятница

Статьи

Утренний бухгалтер № 5790. Налоговики изменили список документов для освобождения от фиксированных взносов ИП

Новый перечень документов смотрите в письме ФНС.

Как подать уведомление об открытии обособленного подразделения

При открытии обособленного подразделения головная организация обязана известить ИФНС. Рассказываем, как это сделать.

Какой штраф за неуплату НДФЛ в 2025 году

За неуплату или несвоевременную уплату НДФЛ виновнику начисляются финансовые санкции, включая штрафы и пени на образовавшуюся недоимку за каждый день просрочки. В зависимости от вида налогооблагаемых доходов обязанность по удержанию и перечислению налога в бюджет вменена как юридическим, так и физическим лицам с предпринимательским статусом и без него.

Расходы по чекам от директора за прошлые годы: как отразить в учете на УСН «доходы минус расходы»

Директор принес бухгалтеру чеки на материалы за 2021 и 2022 год. Что с ними делать, можно ли принять их к учету в 2024 году? Как поступить, рассказываем в статье.

Справка о доходах: для чего нужна и как ее выдать

По запросу работника работодатель обязан выдать ему документы, касающиеся его работы. Это касается и справки о доходах. В статье расскажем, что такое справка о доходах и как ее правильно оформить.

Договор беспроцентного займа: бланк и образец в 2025 году

Любая организация или физлицо (ИП) может оказаться в ситуации, когда срочно нужны деньги. При этом вряд ли у кого-то есть желание платить еще проценты за их предоставление. В таких случаях на помощь приходит договор беспроцентного займа (БЗ). Что это такое, когда его можно использовать и как, мы расскажем далее.

Как встроить бизнес-литературу в систему своего профессионального развития

Если вы читаете эту статью, значит, вы не стоите на месте и наверняка думаете о своем профессиональном и личностном росте. И спешу предположить, что чтение занимает значительную часть вашего времени.

Материальные затраты в бухучете: что это такое

Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

В декабре придут двойные детские выплаты, а кому-то денег ждать не стоит. Рассказываем почему

Рассказываем, когда в декабре придут детские выплаты, почему некоторым придут суммы в двойном размере и по каким причинам деньги могут не прийти вовсе.

Как разорвать цепь стресса и оставлять рабочие проблемы «вне дома»? Советы по сохранению нервных клеток

Стресс от ситуаций на работе проникает в личную жизнь, вредит отношениям с близкими и здоровью, провоцирует глобальное выгорание. Рассказываем, на что стоит обращать внимание, чтобы такого не случилось, — и как действовать, если привычка волноваться дома из-за работы засела в вас глубоко.

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5 мифов о юридическом сопровождении бизнеса: раскрываем все карты

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20 лучших курсов психологии в Санкт-Петербурге

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ТОП-5 криптобирж в 2025 году: рейтинг и обзор платформ

Как принимать платежи в интернете без штрафов: интернет-эквайринг и облачная касса

Подозрительные операции и блокировка счета по 115-ФЗ: как разблокировать

Как составить график отпусков на 2025 год

Что сделать руководителю бизнеса до конца года

Упрощенная система налогообложения в 2025 году: как считать и платить, ставки по регионам

Как правильно выплатить зарплату за декабрь и уплатить налоги

Что нужно бухгалтеру, чтобы работать на себя: 5 шагов к удаленке

Как получить вычет по НДС на УСН в 2025 году

Как оплатить ChatGPT из России и в чем его польза для любого человека

Как внедрить КЭДО в маленькой компании

Обработка персональных данных: в чем суть этой обязанности операторов ПД

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Неочевидный способ снизить налоговую нагрузку в 2025 году

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Страх. взносы ИП при ликвидации

Совмещение одного вида деятельности на ПСН и УСН.

Вопрос по Патенту Производство кожи и изделий из кожи

Какие изменения или дополнения нужно внести в договоры по НДС при УСН с 2025 года.

Как оформить прием и отчитаться при заключении с директором трудового договора позже, чем он вступил в должность

Удержания из зп

Патент

Прием на работу гражданина Киргизии

Уменьшение патента на 1% в текущем году

Вакансии

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Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

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ФНС провела проверку. Как можно уменьшить сумму доначислений, штрафы и пени

13 акций малой и средней капитализации от Сбера

Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи

Обзор изменений налогов с 01.01.2025. Выпуск 2

💥Обзор новостей: ВС определит доначисления НДФЛ за труд самозанятых, проблемы с психикой достигли масштабов пандемии, на Солнце мощная вспышка

Единый производственный процесс – повод для переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые

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Восстановление НДС по статье 170 НК: как не создать себе дополнительные трудности

Итоги налоговых событий за ноябрь 2024

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Как главного бухгалтера должника не стали привлекать к субсидиарной ответственности

Что смотреть бухгалтеру в Новый год? Часть 3. Зарубежное кино

Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах — как успешно прокачать навыки или закрыть пробелы в работе

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РАССЫЛКА 572 902 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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