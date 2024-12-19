Утренний бухгалтер № 5792. Опубликована новая форма декларации по НДС

ФНС выпустила зарегистрированный Минюстом приказ с новой формой декларации по НДС.
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 1528 от 29.12.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/114208 от 18.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/114489 от 19.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/116259 от 21.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/73883 от 07.08.2024
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Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/116952 от 22.11.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-1/ООГ-6854 от 25.11.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 43-7-2/2146 от 04.12.2024
Роструд: Письмо № ПГ/22028-6-1 от 12.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель может сократить срок командировки или вообще отменить ее
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14059@ от 11.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Туристический налог будет зависеть от сезонности
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