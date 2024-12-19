Утренний бухгалтер № 5792. Опубликована новая форма декларации по НДС

ФНС выпустила зарегистрированный Минюстом приказ с новой формой декларации по НДС.

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С 2025 года будут новые ставки НДС для плательщиков УСН – 5% и 7%. Эти ставки должны быть отражены в чеках ККТ.

Минфин: посадочный талон со статусом «использован» подтвердит расходы на электронный авиабилет.

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ИП нужно уплатить фиксированные взносы за 2024 год до 9 января 2025.

К лету 2025 года универсальный QR-код появится на всех кассах.

Минфин: санаторные путевки для сотрудников облагаются страховыми взносами.

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