Утренний бухгалтер № 5793. Бизнес скоро не будет каждый год подтверждать ОКВЭД

Компании больше не будут каждый год подтверждать ОКВЭД. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Обсуждения: бухгалтеры придумывают лайфхаки по оформлению стандартных вычетов в 2025 году.
Эксперт пояснил, что нужно сдать в военкомат при ликвидации ООО.
ФНС: игроманы, наркоманы и алкоголики могут быть самозанятыми.
Генпрокуратура отказалась проводить больше 100 тысяч проверок бизнеса.
Упрощенцы на НДС со ставками 5% и 7% смогут получать вычеты в определенных ситуациях.
Как купить готовый бизнес и что надо знать перед покупкой: риски, подводные камни — узнаете из статьи.
Минфин: при реализации товаров населению НДС включается в цену.
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Разборы законов
— Справка из налоговой об открытых расчетных счетах: зачем нужна, как получить
Справка об открытых расчетных счетах подтверждает наличие у ИП и организаций текущих счетов в банках. В справке содержатся данные не только о владельцах счетов, но и наименовании самих кредитных организаций, номерах, датах открытия, остатках по счетам.
— Как проверяют порядок ведения кассовых операций в организации
За пару минут узнаете, как проходит контроль за соблюдением порядка ведения кассовых операций в организации.
— Какие способы налоговой оптимизации перестанут работать в 2025 году
Для того чтобы снизить высокую налоговую нагрузку налогоплательщики могут использовать предусмотренные законом методы, инструменты и льготы. Разберем, как строить работу в 2025 году.
— Среднесписочная численность для РСВ за 2024 год: как считать
При заполнении РСВ за 2024 год на титульном листе надо указать среднесписочную численность работников за этот год. Разбираемся, как рассчитать этот показатель.
— Как рознице и общепиту подготовиться к поэкземплярному учету маркированной воды. Мини-курс
Работа с маркированной водой усложняется с 1 марта 2025 года — вводится поэкземплярный учет. Как рознице и общепиту подготовится к нововведению и что обязательно нужно учесть, рассказываем в сегодняшнем мини-курсе.
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Новости
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15 В комиссии по расследованию несчастного случая должно быть 3 человека, даже если сотрудников всего два
16 🙆 Бухгалтеры придумывают лайфхаки по оформлению стандартных вычетов в 2025 году
17 Полная идентификация при обращении в органы власти начнет действовать с 30 марта 2025 года
18 Высокие пошлины отбили у бизнеса желание обращаться в суд
19 Экспедитор со ставкой НДС 0% может принимать на вычет НДС 20% по грузоперевозкам
20 👏 Бизнес не будет каждый год подтверждать ОКВЭД
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23 👷 Минэкономики предложило оплачивать переработки свыше 120 часов по двойному тарифу. Комментарий юриста профсоюза
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25 Володин: план по реализации послания Президента выполнен на 84,3%
26 Предприниматели на НДС со ставками 5% и 7% смогут получать вычеты
27 При реализации товаров населению НДС включается в цену
28 Прокуроры отказались проводить больше 100 тысяч проверок бизнеса
29 😈 Игроманы, наркоманы и алкоголики могут быть самозанятыми
30 Три месяца электронной подписи в подарок от Айтиком!
31 С 2025 года ремонт от застройщика перестанет быть неожиданностью
32 При УСН не надо уведомлять ИФНС об освобождении от НДС или пониженных ставках
33 «Финтабло» подарит 1 неделю без рутины в финансовом учете
34 Центробанк снизил тарифы по страхованию ответственности владельцев опасных объектов
35 Т-Инвестиции начали торговать заблокированными акциями иностранных компаний
Мероприятия
Спецпрожарка для предпринимателей
Дата проведения: 20 декабря, пятница
Особенности учета в строительстве в условиях налоговой реформы – 2025. Частые вопросы бухгалтеров
Дата проведения: 24 декабря, вторник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5792. Опубликована новая форма декларации по НДС
Ее надо применять начиная с отчетности за первый квартал 2025 года.
— Передача неисключительных прав на ПО
Если ИТ-компания приобрела ПО, а затем модифицировала его, то непонятно: будет ли доход от передачи прав на такое обеспечение относиться к профильному.
— ФСБУ «Нематериальные активы»: что нужно знать в 2025 году
В 2025 году коммерческим организациям и частным коммерсантам, необходимо руководствоваться стандартом ФСБУ 14/2022, утвержденным приказом Минфина от 30.05.2022 № 86н. В статье разберем подробнее.
— Оплата иностранному поставщику через агента в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Санкции в отношении российских банков внесли коррективы в расчеты с иностранными поставщиками. Отсутствие возможности рассчитаться за товар непосредственно с поставщиком товара вынудило покупателей искать пути обхода.
— Можно ли упрощенцу менять ставки НДС
Упрощенцы с 2025 года становятся плательщиками НДС. То, какую ставку НДС им придется применять, зависит от величины полученных в 2024 году доходов. А для применения специальных пониженных ставок еще и установлен период их применения. Но доходы компании могут меняться как в течение года, так и по итогам года. Можно ли менять ставки?
— Краудлендинг: риски, доходности, плюсы и минусы использования этого инструмента для инвестора
Краудлендинг представляет собой современный финансовый инструмент, который дает возможность частным инвесторам напрямую вкладывать деньги в бизнес-проекты через специальные инвестиционные-платформы.
— Патентная система налогообложения в 2024 году: самые важные письма Минфина и ФНС. Обзор для бухгалтера
Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по ПСН. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.
— Вся правда о работе с самозанятыми: риски, ошибки, проверки, платформы
Как платформы для сотрудничества с самозанятыми позволяют упростить учет, минимизируют налоговые риски и помогают выстроить безопасное взаимодействие с внештатными сотрудниками, обсуждаем в интервью с операционным директором сервиса «Моя удалёнка» Александрой Противень.
— Что ждет автовладельцев после 1 января 2025 года
С 1 января 2025 года в России вступят в силу некоторые изменения в правилах дорожного движения, в основном они коснутся ужесточения административной ответственности за различные виды нарушений. Также в силу вступает ряд изменений, связанных с ОСАГО и регистрацией авто. Разобрались, чего именно ждать российским водителям после Нового года.
— Фиксированные страховые взносы ИП в 2025 году
В 2025 году увеличится размер страховых взносов, а также изменится срок уплаты. Обо всех нововведениях по взносам за себя у ИП рассказали в статье.
— Как откладывать деньги с зарплаты правильно, чтобы не потратить все и сразу
Финансовая грамотность — это умение эффективно управлять деньгами, в том числе и копить их. Отложенные средства могут стать подушкой безопасности, помочь в достижении крупных целей или просто обеспечить более спокойную жизнь. Однако многие задаются вопросом: как откладывать деньги правильно, особенно если заработок не слишком велик?
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Резюме
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 888 от 31.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Антикризисные меры 2024–2025: путеводитель для бизнеса
Правительство РФ: Постановление № 682 от 16.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Антикризисные меры 2024–2025: путеводитель для бизнеса
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-02/119077 от 27.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Земельный налог не начисляется за тот месяц, в начале которого участок был продан
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 25-20/60249 от 04.12.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 44-8-1-1/6130 от 03.12.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/17657@ от 20.09.2016
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС разработала справочник образцов оформления книг покупок и продаж
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-20/17372@ от 19.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости 😈 Игроманы, наркоманы и алкоголики могут быть самозанятыми
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/94438 от 30.09.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ❌ ИП без сотрудников не может применять льготу по НДС в общепите
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/79462 от 22.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Жена-ИП не должна платить налог за нежилое помещение, полученное от мужа-ИП по брачному договору
Роструд: Письмо № ПГ/11182-6-1 от 18.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Сотруднику-вреднику можно поручить дополнительную вредную работу
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