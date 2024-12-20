Утренний бухгалтер № 5793. Бизнес скоро не будет каждый год подтверждать ОКВЭД

Компании больше не будут каждый год подтверждать ОКВЭД. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить Вам подарок за подписку! Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Обсуждения: бухгалтеры придумывают лайфхаки по оформлению стандартных вычетов в 2025 году.

Эксперт пояснил, что нужно сдать в военкомат при ликвидации ООО.

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Минфин: при реализации товаров населению НДС включается в цену.

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