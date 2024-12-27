Утренний бухгалтер № 5798. ФНС опубликовала график технологических работ в ЛК на I кв. 2025 года: сохраняйте в закладки

Смотрите график технологических работ в ЛК на сайте ФНС на 1 квартал 2025 года, чтобы неработающий кабинет не застал вас врасплох.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Приближается срок уплаты фиксированных взносов за 2024 год: где искать их в личном кабинете.
Минфин: доходы по льготным операциям тоже считают для лимита по НДС на УСН.
Компании и ИП из 52 регионов смогут применять АУСН в 2025 году: актуальный список.
Обсуждают бухгалтеры: чтобы учесть в расходах фиксированные взносы ИП, их надо зарезервировать.
Минфин: налоговые вычеты по НДФЛ применяются и к северным надбавкам. Смотрите на примере.
Роструд утверждает, что в отпуск надо отправлять сотрудника до того, как у него закончился рабочий год.
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Разборы законов
— Новый порядок перехода на АУСН с 2025 года
С 2025 года применять спецрежим смогут во всех субъектах РФ, где примут соответствующий закон. Появится ряд других новшеств. Рассказываем детали.
— Правила учета и начисления годовой премии. Мини-курс
В мини-курсе расскажем, как правильно начислить годовую премию и как учесть расходы на премирование.
— АУСН-2025: банки делят операции бизнеса на облагаемые и необлагаемые
Все банковские операции бизнеса на АУСН кодируют. По коду определяют признак, который влияет на расчет налога.
— Новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская финансовая отчетность»: ключевые изменения и особенности применения. Конспект вебинара с видео и тестированием
Рассмотрим основные положения и значимые новшества, которые вводит стандарт ФСБУ 4/2023.
— Как оплачивается обучение с отрывом от производства
При обучении с отрывом от работы сохраняется средний заработок и выплачиваются командировочные расходы, если работник обучается в другом городе, местности. Для корректного учета необходимо прежде всего корректное оформление.
Новости
1 ЦБ: покупатели стали реже платить картами и чаще QR-кодом
2 Резко снизился средний срок кредита и размер одобренной суммы
3 Можно применять ПСН при изготовлении корма для животных. Но не всех
4 Вознаграждение председателю ТСЖ облагается взносами, даже если его платит не ТСЖ
5 Доходы по льготным операциям тоже считают для лимита по НДС на УСН
6 Таксистам могут запретить повышать цены в плохую погоду
7 ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»
8 Депутаты Госдумы будут ездить на «Ладах»
9 📃 Бизнес из 52 регионов сможет применять АУСН в 2025 году: актуальный список
10 Модернизацию НМА нельзя учитывать в двойном размере
11 Вкладчики банка «Гарант-Инвест» начнут получать выплаты не позднее 9 января
12 Начните год с новой профессией! Записывайтесь на курсы и начинайте учиться с 1 января
13 Путин ввел в новых регионах два запрета для бизнеса, который под влиянием недружественных стран
14 Общую информацию о неблагоприятных метеоусловиях будут предоставлять бесплатно
15 Власти ужесточат контроль за банковскими счетами мигрантов
16 Доначисления со стороны таможни выросли на 73%
17 Чтобы учесть в расходах фиксированные взносы ИП, их надо зарезервировать
18 Декларацию по НДС за четвертый квартал 2024 года нужно заполнять по старой форме
19 Будет два вида «периода охлаждения» при выдаче кредита
20 Роструд: сотрудник, который устроился в июле, не может пойти в отпуск в августе
21 Сервис ФНС сообщит об отмене машиночитаемой доверенности
22 ФНС опубликовала график технологических работ в личном кабинете в 1 квартале 2025 года
23 Как правильно признавать расходы: расскажем на бесплатном вебинаре!
24 Забирайте обновленные курсы, которые точно пригодятся в 2025 году: ФСБУ, НДС и 1С со скидкой
25 Налоги резидентов «Сколково» превысили вложения в инновационный центр
26 Строители и коммунальщики станут более профессиональными
27 Налоговые вычеты по НДФЛ применяются и к северным надбавкам: пример
28 ВТБ стал владельцем 100% активов Почта Банка
29 Календарь вебинаров для бухгалтера в январе 2025
30 Суточные свыше 700 рублей облагаются НДФЛ
31 С дохода от рекламы в интернете нужно платить 3%: закон подписан
32 Приближается срок уплаты фиксированных взносов за 2024 год: где они в личном кабинете
33 В ЕГРН появится информация о тех, кто имеет право пользоваться жильем
34 Объем рынка e-commerce за год вырос на 40%. Мантуров: мы лидеры в мире
35 В этом году надо сдать еще одно последнее ЕНП-уведомление на НДФЛ
Мероприятия
Работа с маркетплейсом: ценообразование, юнит-экономика и финмодель продаж
Дата проведения: 27 декабря, пятница
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/12126 от 20.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП уехал в другую страну. Как платить налоги
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/116024 от 21.11.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-15-09/77566 от 19.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/72323 от 02.08.2024
Пленум ВАС РФ: Постановление № 63 от 23.12.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Уточнен порядок применения закона о банкротстве
Верховный Суд РФ: Постановление № 45 от 13.10.2015
Пленум Верховного Суда РФ: Постановление № 36 от 27.09.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/117379 от 22.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые вычеты по НДФЛ применяются и к северным надбавкам: пример
Пленум ВАС РФ: Постановление № 60 от 23.07.2009
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/115458 от 20.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Малый бизнес имеет право одновременно на инвествычет и пониженные взносы
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