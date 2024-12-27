Утренний бухгалтер № 5798. ФНС опубликовала график технологических работ в ЛК на I кв. 2025 года: сохраняйте в закладки

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Приближается срок уплаты фиксированных взносов за 2024 год: где искать их в личном кабинете.

Минфин: доходы по льготным операциям тоже считают для лимита по НДС на УСН.

Компании и ИП из 52 регионов смогут применять АУСН в 2025 году: актуальный список.

Обсуждают бухгалтеры: чтобы учесть в расходах фиксированные взносы ИП, их надо зарезервировать.

Минфин: налоговые вычеты по НДФЛ применяются и к северным надбавкам. Смотрите на примере.

Роструд утверждает, что в отпуск надо отправлять сотрудника до того, как у него закончился рабочий год.

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