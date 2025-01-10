Утренний бухгалтер № 5800. Как заполнять новую декларацию по налогу на имущество

ФНС довела письмом правила заполнения титульного листа новой декларации по налогу на имущество.

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Минфин: для стандартных вычетов новый сотрудник должен принести справку с предыдущей работы.

Доходы налогоплательщика не уменьшаются на сумму комиссий и оплаты оказанных услуг маркетплейса.

С 1 января 2025 года увеличились МРОТ, прожиточный минимум, декретные и пособие по уходу за ребенком.

Все льготы по НДС, в том числе и ставка НДС 0% по услугам гостиниц, действуют как при ОСНО, так и при УСН. Но для гостиниц есть нюанс.

При покупке квартиры на имя ребенка родители могут получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ. Но право ребенка на вычет в будущем сохраняется.

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