Утренний бухгалтер № 5800. Как заполнять новую декларацию по налогу на имущество

ФНС довела письмом правила заполнения титульного листа новой декларации по налогу на имущество.
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Все льготы по НДС, в том числе и ставка НДС 0% по услугам гостиниц, действуют как при ОСНО, так и при УСН. Но для гостиниц есть нюанс.
При покупке квартиры на имя ребенка родители могут получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ. Но право ребенка на вычет в будущем сохраняется.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/127683 от 17.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/125626 от 12.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/123159 от 06.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/131199 от 25.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/123609 от 06.12.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/14609@ от 25.12.2024
Росстат: Письмо № 15-07/60-СМИ от 12.08.2024
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 17АП-1941/2024-АК от 23.04.2024
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 12АП-9539/2023 от 20.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-06-04/121296 от 03.12.2024
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