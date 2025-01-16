Бухгалтерам не хотят повышать оплату, ведь можно взять несколько клиентов и грести деньги лопатой. 💰«Ночной бухгалтер» № 1850

Сегодня в выпуске:
Почему бухгалтеры ценят свой труд меньше юристов.
Если продаете имущество физлицу, надо пробивать чек, почти всегда.
Памятка по КБК на НДФЛ с зарплаты для ЕНП-уведомлений.
Общепит для льготы по НДС должен брать численность сотрудников с РСВ.
Сбор с рекламы предлагают брать с суммы за минусом расходов.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Бухгалтеры мечтают о достойной оплате
Предприятие занимается продажей запчастей, поставляемых из за границы. Весь учет ведет единственный бухгалтер за 50 тыс. рублей в месяц. Работа удаленная, но раз в неделю бухгалтер приезжает в офис.
В конце года обороты выросли, работы прибавилось и бухгалтер попросила прибавку, но собственник отказал ей. По его мнению, она занимается одной первичкой, да еще и ведет другие компании, а значит и зарабатывает неплохо.
Коллеги возмущаются и советуют настаивать на повышении или считать оплату работы поштучно — за каждую платежку и отчет. Кроме того, рассказывают и истории из своего опыта. Одна из комментаторов делится, что как-то к ней обратились с просьбой проанализировать договор, за что она взяла бы пару тысяч, но так как не было времени — направила клиента к юристу, который запросил 25 000 за проверку договора.
«вот как люди ценят свой труд и мне до боли стало себя жалко», — комментирует она ситуацию с договором.
Видимо, руководителям кажется, что раз бухгалтер не корпит целый день за компьютером и документами, его труд незаметен, то незачем за него и платить.
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Продаете авто «физику»? Пробейте чек!
Если фирма работает без кассы, с юрлицами и вдруг решает реализовать товар или другое имущество физлицу, ей придется пробить чек ККТ.
При этом не имеет значения способ, которым платит клиент — наличными, с карты, переводом со счета. Избежать применения онлайн-кассы можно только проведя платеж через посредника. Например, воспользовавшись услугами платежных агентов.
Таблица КБК НДФЛ для ЕНП-уведомлений
КБК
Ставка НДФЛ
Размер зарплаты, руб.
18210102010011000110
13%
до 2,4 млн
18210102080011000110
15%
с 2,4 до 5 млн
18210102150011000110
18%
с 5 до 20 млн
18210102160011000110
20%
с 20 до 50 млн
18210102170011000110
22%
свыше 50 млн
При этом с выплат, которые относятся к северным надбавкам и районным коэффициентам, НДФЛ будет идти на другие КБК.
Чтобы посчитать среднюю зарплату в общепите, нужно брать численность с титульного листа РСВ
Чтобы предприятию общепита не платить НДС, надо соответствовать определенным критериям, в том числе прошлогодняя зарплата сотрудников должна быть не ниже среднеотраслевой в регионе.
Данные для расчета средней зарплаты нужно взять в РСВ. Разъяснение дает Минфин в письме от 15.11.2024 № 03-07-07/113542. Как сделать расчет описали тут.
Налог на налог: расчет сбора с онлайн-рекламы просят сделать справедливым
С 1 апреля 2025 года распространители рекламы начнут платить сбор в размере 3%.
Бизнес-объединения предлагают более справедливый вариант расчета сбора: размер отчислений в 3% можно считать не с полных сумм, а с разницы между гонораром и расходами на выполнение договора.
По закону сбор будут платить все организации, которые занимаются распространением рекламы в интернете. Отчисления не будут делать федеральные теле- и радиоканалы. Например, «Клерк» тоже попадает под уплату такого сбора.
Президент АКИТ Артем Соколов выразил мнение, что по сути, в законе предлагается ввести «налог на налог» — ведь доходы уже находятся в системе налогообложения.
📢 Совет от редакции:
Как идеально организовать командировку и директору и обычному сотруднику? Важно не только вовремя и выгодно оформить бронь, купить билеты, но и потом получить отчет со всеми документами. Сотрудники ох, как любят терять то чеки, то посадочные талоны, а бухгалтеру еще потом заносить все это в 1С! Но мы знаем, как сделать все быстро и просто.
Полезные ссылки для бухгалтера
Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС? — вебинар на эту тему пройдет 20 января в 11.00. Поторопитесь записаться — мероприятие бесплатное!
Речной круиз — это недорого — почему такая необычная тема вдруг появилась в «Ночном бухгалтере»? Потому что отдыхать, коллеги, тоже надо! А планировать отпуск лучше заранее (графики отпусков, кстати, все уже составили?).
Как КЭДО упрощает работу кадровика: возможности и преимущества — обмениваться по ЭДО документами и сдавать по ТКС отчетность мы уже привыкли, пора переходить на электронные кадры. Крупный бизнес уже занимается этим, а вот средний и малый раздумывают. Напомним, что цифровизация — долгосрочный проект, даже госведомства переходят в «цифру». Кадры тоже постепенно переводят в электронный вид. ЭТК — только начало.
Мем дня
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Ваша а уже пора садиться на диету к лету? (мы морально не готовы) редакция
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