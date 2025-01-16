Бухгалтерам не хотят повышать оплату, ведь можно взять несколько клиентов и грести деньги лопатой. 💰«Ночной бухгалтер» № 1850

Предприятие занимается продажей запчастей, поставляемых из за границы. Весь учет ведет единственный бухгалтер за 50 тыс. рублей в месяц. Работа удаленная, но раз в неделю бухгалтер приезжает в офис.

В конце года обороты выросли, работы прибавилось и бухгалтер попросила прибавку, но собственник отказал ей. По его мнению, она занимается одной первичкой, да еще и ведет другие компании, а значит и зарабатывает неплохо.

Коллеги возмущаются и советуют настаивать на повышении или считать оплату работы поштучно — за каждую платежку и отчет. Кроме того, рассказывают и истории из своего опыта. Одна из комментаторов делится, что как-то к ней обратились с просьбой проанализировать договор, за что она взяла бы пару тысяч, но так как не было времени — направила клиента к юристу, который запросил 25 000 за проверку договора.

«вот как люди ценят свой труд и мне до боли стало себя жалко», — комментирует она ситуацию с договором.

Видимо, руководителям кажется, что раз бухгалтер не корпит целый день за компьютером и документами, его труд незаметен, то незачем за него и платить.

А вам повышают зарплату регулярно?