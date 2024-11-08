График отпусков на 2025 год: как составить и что нужно учесть

Ответ — всех, кто состоит в трудовых отношениях с компанией на день утверждения документа (письмо Минтруда от 09.04.2020 № 14-2/В-395).

В том числе это касается временных и отстраненных от работы сотрудников, а также внутренних и внешних совместителей.

Исполнителей по договорам ГПХ в графике не учитывайте, поскольку с ними заключают гражданско-правовой договор: трудовые отношения с ними не возникают.

Исключение — мобилизованные работники, трудовые договоры с которыми приостановили. Роструд считает, что в такой ситуации стороны договора перестают осуществлять права и обязанности, кроме тех, которые указаны в ст. 351.7 ТК. Поэтому нет необходимости вносить отпуска таких работников в график (письмо Роструда от 19.12.2023 № ПГ/26132-6-1).