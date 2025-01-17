Что бухгалтер говорит и что он при этом думает. 🙄 «Ночной бухгалтер» № 1851

Сегодня в выпуске:
Что на самом деле думает бухгалтер: играем в телепатов.
Самозанятых хотят внести в реестр МСП.
Пособие по уходу за ребенком предлагают увеличить до 60% средней зарплаты.
Если 20% площади здания занимают офисы, то налог на имущество платиться с кадастровой стоимости.
БухВесна-2025 — старт продажи билетов.
Несерьезный пятничный «Клерк».
Мем дня.
Что говорит бухгалтер и что он думает на самом деле
Про занятость
Что говорит: «У меня тут квартальные и годовые отчеты, я занята, обратитесь с этим вопросом ко мне позже.»
Что думает: «Как вы достали с вашими просьбами! Дайте спокойно попить чай!»
Про платежки
Что говорит: «Я отправила платежку еще утром, наверное банк тормозит.»
Что думает: «Вот черт! Совсем забыла про этот платеж, сейчас быстренько зайду в онлайн-банк, пока это не сделал директор.»
Про сотрудников
Что говорит: «Конечно, сейчас напечатаю вам справочку для вычета»
Что думает: «Этому справку, тому расчетник, другой авансовый отчет на обрывке салфетки принес, хочу вести одни нулевки…»
Про нагрузку и зарплату
Что говорит: «Подать заявки на 4 аукциона и восстановить учет в ООО вашей троюродной тети? Да без проблем.»
Что думает: «№%!?;№%🤬 Вот выдам себе премию за квартал и уволюсь! Пусть и дивиденды сам себе считает.»
Про отпуск и отдых
Что говорит: «Да, конечно, я на связи.»
Что думает: «Выключу телефон, в ватсап выходить не буду, если что я в пешем туре в тайге.»
Про работу
Что говорит: «Все достало, работники — тупые, директор — жмот, контрагенты — тормоза. Пойду лучше ноготочки делать!»
Что думает: «Люблю свою работу!»
Как думаете, правильно угадали?))
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Самозанятых хотят приравнять к МСП
Чтобы самозанятые могли участвовать в госзакупках, ориентированных на МСП, депутаты питерского Заксобрания просят внести их в реестр малого и среднего бизнеса.
Сейчас принять участие в таких госзакупках могут ИП — плательщики НПД, а вот обычные физики-самозанятые — нет.
В целом услуги таких исполнителей могут пригодиться при выполнении контрактов на ремонт, обслуживание оборудования, уборку и др.
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В обновленной программе уже есть все новые ставки УСН и формы деклараций за 2024 год. После прохождения курса вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.
Пособие по уходу за ребенком предложили повысить с 40% до 60% средней зарплаты
Оговоримся сразу (чтобы вы не кидали в нас тапки), что авторы законопроекта — депутаты ЛДПР. Они также предлагают установить минимальный размер пособия в размере 100% регионального прожиточного минимума для детей.
В правительстве считают, что проект недоработан — на финансирование нужны деньги, а кроме того, размер пособия должен быть установлен на федеральном уровне (единый), независимо от региональных показателей.
🚑 Совет от редакции:
Во время отчетной кампании сложно оставаться бодрой и свежей, а тут уже и весенний авитаминоз на подходе. Укрепить здоровье не только себе, но и близким, может помочь нутрициология.
Когда налог на имущество платят по кадастровой стоимости
Перечень нежилых помещения для размещения офисов, объектов торговли, общепита и бытового обслуживания, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости, составляют региональные власти.
Критерий фактического использования для вышеназванных целей – не менее 20% общей площади помещения используется для размещения вышеназванных объектов.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.11.2024 № 03-05-05-01/118746.
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Мы пригласили и знакомых вам, и новых спикеров, чтобы сделать нашу встречу максимально полезной для вас. Спектр тем большой — от последних изменений в законах и первых практик работы с НДС на УСН до годовой и квартальной отчетности.
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Пятничный «Клерк»
В пятницу на «Клерке» никто работать не хочет))) поэтому и появляются разные любопытные статьи для души)
Что ест бухгалтер. Прошлогодние продукты в уже новом году — остались продукты после праздника? Все можно пустить в дело. Ми-ми-мишный пост от нашего постоянного блогера.
Клиенты дуреют с этой прикормки: 12 манипуляций, с помощью которых вам продают дороже — а тут вам расскажут, как не попадаться на маркетинговые приемы и не переплачивать.
Ну и куда же без пятничного мозгонапрягателя — наши читатели сетуют, что в это раз найти на картинке спрятанные предметы было легко. Владислав, задайте им жару в следующий раз))
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1851 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша увидимся через два денечка! редакция
Комментарии1
Можно что-то из ЕГЭ дать😃Но я в первую очередь забочусь о мозгах бухгалтера и его психическом здоровье😃