Что бухгалтер говорит и что он при этом думает. 🙄 «Ночной бухгалтер» № 1851

Про занятость

Что говорит: «У меня тут квартальные и годовые отчеты, я занята, обратитесь с этим вопросом ко мне позже.»

Что думает: «Как вы достали с вашими просьбами! Дайте спокойно попить чай!»

Про платежки

Что говорит: «Я отправила платежку еще утром, наверное банк тормозит.»

Что думает: «Вот черт! Совсем забыла про этот платеж, сейчас быстренько зайду в онлайн-банк, пока это не сделал директор.»

Про сотрудников

Что говорит: «Конечно, сейчас напечатаю вам справочку для вычета»

Что думает: «Этому справку, тому расчетник, другой авансовый отчет на обрывке салфетки принес, хочу вести одни нулевки…»

Про нагрузку и зарплату

Что говорит: «Подать заявки на 4 аукциона и восстановить учет в ООО вашей троюродной тети? Да без проблем.»

Что думает: «№%!?;№%🤬 Вот выдам себе премию за квартал и уволюсь! Пусть и дивиденды сам себе считает.»

Про отпуск и отдых

Что говорит: «Да, конечно, я на связи.»

Что думает: «Выключу телефон, в ватсап выходить не буду, если что я в пешем туре в тайге.»

Про работу

Что говорит: «Все достало, работники — тупые, директор — жмот, контрагенты — тормоза. Пойду лучше ноготочки делать!»

Что думает: «Люблю свою работу!»

Как думаете, правильно угадали?))