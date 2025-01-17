Обзоры для бухгалтера

Что бухгалтер говорит и что он при этом думает. 🙄 «Ночной бухгалтер» № 1851

Вот бы научиться читать мысли, тогда бы все знали, кто и о чем думает на самом деле. Мы решили представить, что можем заглянуть в голову бухгалтера, а вы оцените — угадали или нет.

Сегодня в выпуске:

  • Что на самом деле думает бухгалтер: играем в телепатов.

  • Самозанятых хотят внести в реестр МСП.

  • Пособие по уходу за ребенком предлагают увеличить до 60% средней зарплаты.

  • Если 20% площади здания занимают офисы, то налог на имущество платиться с кадастровой стоимости.

  • БухВесна-2025 — старт продажи билетов.

  • Несерьезный пятничный «Клерк».

  • Мем дня.

Что говорит бухгалтер и что он думает на самом деле

Про занятость

Что говорит: «У меня тут квартальные и годовые отчеты, я занята, обратитесь с этим вопросом ко мне позже.»

Что думает: «Как вы достали с вашими просьбами! Дайте спокойно попить чай!»

Про платежки

Что говорит: «Я отправила платежку еще утром, наверное банк тормозит.»

Что думает: «Вот черт! Совсем забыла про этот платеж, сейчас быстренько зайду в онлайн-банк, пока это не сделал директор.»

Про сотрудников

Что говорит: «Конечно, сейчас напечатаю вам справочку для вычета»

Что думает: «Этому справку, тому расчетник, другой авансовый отчет на обрывке салфетки принес, хочу вести одни нулевки…»

Про нагрузку и зарплату

Что говорит: «Подать заявки на 4 аукциона и восстановить учет в ООО вашей троюродной тети? Да без проблем.»

Что думает: «№%!?;№%🤬 Вот выдам себе премию за квартал и уволюсь! Пусть и дивиденды сам себе считает.»

Про отпуск и отдых

Что говорит: «Да, конечно, я на связи.»

Что думает: «Выключу телефон, в ватсап выходить не буду, если что я в пешем туре в тайге.»

Про работу

Что говорит: «Все достало, работники — тупые, директор — жмот, контрагенты — тормоза. Пойду лучше ноготочки делать!»

Что думает: «Люблю свою работу!»

Как думаете, правильно угадали?))

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Самозанятых хотят приравнять к МСП

Чтобы самозанятые могли участвовать в госзакупках, ориентированных на МСП, депутаты питерского Заксобрания просят внести их в реестр малого и среднего бизнеса.

Сейчас принять участие в таких госзакупках могут ИП — плательщики НПД, а вот обычные физики-самозанятые — нет.

В целом услуги таких исполнителей могут пригодиться при выполнении контрактов на ремонт, обслуживание оборудования, уборку и др.

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В обновленной программе уже есть все новые ставки УСН и формы деклараций за 2024 год. После прохождения курса вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.

Пособие по уходу за ребенком предложили повысить с 40% до 60% средней зарплаты

Оговоримся сразу (чтобы вы не кидали в нас тапки), что авторы законопроекта — депутаты ЛДПР. Они также предлагают установить минимальный размер пособия в размере 100% регионального прожиточного минимума для детей.

В правительстве считают, что проект недоработан — на финансирование нужны деньги, а кроме того, размер пособия должен быть установлен на федеральном уровне (единый), независимо от региональных показателей.

🚑 Совет от редакции:

Во время отчетной кампании сложно оставаться бодрой и свежей, а тут уже и весенний авитаминоз на подходе. Укрепить здоровье не только себе, но и близким, может помочь нутрициология.

Когда налог на имущество платят по кадастровой стоимости

Перечень нежилых помещения для размещения офисов, объектов торговли, общепита и бытового обслуживания, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости, составляют региональные власти.

Критерий фактического использования для вышеназванных целей – не менее 20% общей площади помещения используется для размещения вышеназванных объектов.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.11.2024 № 03-05-05-01/118746.

⭐Мы снова встретимся в Москве!

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии весны для бухгалтеров VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025».

13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году. Билеты уже в продаже!

Мы пригласили и знакомых вам, и новых спикеров, чтобы сделать нашу встречу максимально полезной для вас. Спектр тем большой — от последних изменений в законах и первых практик работы с НДС на УСН до годовой и квартальной отчетности.

Следите за нашими новостями! И занимайте места на конференции уже сейчас!

Пятничный «Клерк»

В пятницу на «Клерке» никто работать не хочет))) поэтому и появляются разные любопытные статьи для души)

Что ест бухгалтер. Прошлогодние продукты в уже новом году — остались продукты после праздника? Все можно пустить в дело. Ми-ми-мишный пост от нашего постоянного блогера.

Клиенты дуреют с этой прикормки: 12 манипуляций, с помощью которых вам продают дороже — а тут вам расскажут, как не попадаться на маркетинговые приемы и не переплачивать.

Ну и куда же без пятничного мозгонапрягателя — наши читатели сетуют, что в это раз найти на картинке спрятанные предметы было легко. Владислав, задайте им жару в следующий раз))

Мем дня

Надеемся ваша пятница не похожа на это))

Спасибо, что дочитали выпуск № 1851 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша увидимся через два денечка! редакция

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