Нужно ли восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН 

При переходе с общего режима на упрощенку, может возникнуть вопрос: нужно ли восстанавливать или начислять НДС по материалам, полуфабрикатам и т.д. Рассказываем, как правильно поступить.

В случае, если НДС принимался к вычету по материалам, которые использовались для изготовления продукции и полуфабрикатов, то этот налог необходимо восстановить. Начислять его не нужно.

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Также эту сумму нужно отразить в книге продаж, зарегистрировав в ней реквизиты счетов-фактур, согласно которым суммы НДС были приняты к вычету (по Правилам ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).

А вот НДС с аванса, полученного до перехода на УСН, можно принять к вычету только после реализации (в соответствии с Методическими рекомендациями по НДС для УСН).

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