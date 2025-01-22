Росстат обещает: отчетов у бизнеса будет меньше. Верят ли этому бухгалтеры? 🙅‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1854

Согласно новой стратегии развития государственной статистики до 2030 года, предпринимателям в два раза сократят нагрузку по сдаче отчетов.

Оптимизировать хотят и статистическую отчетность. Эксперт считает, что снижение нагрузки (упрощение форм и методологий), исключение дублирующих запросов и т.д. повысит качество данных и уровень доверия к ним.

А вот бухгалтеры так оптимистично не настроены. Вот, что они пишут: