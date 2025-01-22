Росстат обещает: отчетов у бизнеса будет меньше. Верят ли этому бухгалтеры? 🙅‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1854

Сегодня в выпуске:
Отчетов будет меньше, формально, насчет практики бухгалтеры не уверены.
ФНС может запросить документы у компании, которая напрямую не взаимодействует с проверяемой организацией, но должна это обосновать.
В страховой стаж будут входить все периоды по уходу за детьми, без ограничений.
АСН применяют уже в 58 регионах, а скоро будут в 60.
Бухгалтеру в помощь: статьи и инструменты.
Мем дня.
Бухгалтеры считают, что количество отчетов сократят, но увеличат объем
Согласно новой стратегии развития государственной статистики до 2030 года, предпринимателям в два раза сократят нагрузку по сдаче отчетов.
Оптимизировать хотят и статистическую отчетность. Эксперт считает, что снижение нагрузки (упрощение форм и методологий), исключение дублирующих запросов и т.д. повысит качество данных и уровень доверия к ним.
А вот бухгалтеры так оптимистично не настроены. Вот, что они пишут:
«Из своей 20 летней практики вижу, что когда так заявляют, то хорошего ничего не жди! Либо количество отчетов номинально уменьшат с 20 до 2, но вот объем наоборот с 100 страниц до 200 прибавится. Обычно всегда так.»
«ещё меньше? даже в два раза меньше??? бухгалтер теперь вообще с работы уходить не будет?»
ФНС должна обосновать требование по документам у непрямого контрагента в цепочке
Налоговая может направить требование любому контрагенту в цепочке продаж. Это не противоречит закону. Но такой запрос нужно обосновать: ФНС должна указать ту самую цепочку контрагентов, где прослеживается связь. Если в требовании такой информации нет, то исполнять его налогоплательщик не обязан.
Чаще всего такие требования, конечно, получают плательщики НДС. А теперь с ним столкнуться еще и упрощенцы, которых раньше такие проверки не касались. Научитесь правильно рассчитывать НДС и работать на УСН без ошибок на нашем онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Мы обновили программу в соответствии с последними изменениями 2025 года, поэтому вы можете сразу применять полученные знания на практике.
В страховой стаж войду все периоды отпуска по уходу за ребенком
Минтруд подготовил законопроект, который изменит условия расчета страхового стажа для родителей, использующих отпуск по уходу за ребенком. Сейчас можно учесть только шесть лет или уход за четырьмя детьми в общей сложности. Можно будет зачитывать все периоды, без ограничения.
Изменения распространят и на тех, кто уже вышел на пенсию, выплаты им пересчитают после обращения в СФР.
Кроме того, женщины со званием «Мать-героиня» будут каждый месяц получать выплаты, равные тем, которые переводят Героям труда (31,9 тыс. рублей). Выплаты индексируются 1 апреля пропорционально росту социальной пенсии.
💡 Совет от редакции:
На фоне налоговых изменений и наступающей годовой отчетности, важно не забывать и о других сторонах работы бизнеса. Например, о выполнении требований по персональным данным.
АУСН шагает по стране
С 1 января 2025 года налоговый режим АУСН стал доступен налогоплательщикам города Байконур и еще 58 регионов РФ.
С 1 февраля автоУСН будет введена в шести регионах: Карелия, Марий Эл, Белгородская и Свердловская области, Ненецкий автономный округ, Запорожская область.
С 01.03.2025 — в ДНР.
Бухгалтеру в помощь
Шпаргалка для бухгалтера — все новые формы отчетности, сроки сдачи и коды на 2025 год — гид по изменениям в отчетах, проверьте, обо всех ли вы уже знаете.
Отчетность по исполнителям по договору ГПХ в 2025 году: памятка для заказчиков — сдавать отчетность нужно не только по штатным сотрудникам, а за последний год по внештатникам произошло немало изменений. Убедитесь, что учли их все при сдаче отчетов.
Как упрощенцам в 2025 году отражать НДС в бухгалтерском учете — горячая тема начала года: как работать с НДС на УСН. Читайте инструкции для бухгалтера.
Мем дня
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Ваша казалось бы среда, а по ощущениям должна быть пятница редакция
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