Как открыть карту иностранного банка в 2025: пошаговый план без визита в банк

В настоящее время российские банковские карты сталкиваются с беспрецедентными ограничениями за рубежом . Рассмотрим подробнее, почему иностранные карты стали необходимостью для россиян в 2025 году.

С марта 2022 года карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами страны. Более того, даже карты UnionPay, которые раньше считались альтернативой, теперь доступны к выпуску только в Россельхозбанке и АТБ и на деле оказалась далеки от идеального решения.

Системный кризис международных расчетов особенно ярко проявился в случае с Газпромбанком. 21 ноября 2024 года Министерство финансов США нанесло сокрушительный удар по финансовым возможностям банка, фактически парализовав работу его карт в ключевых туристических направлениях.

Геополитическая реальность такова, что карты UnionPay практически не функционируют в большинстве стран. Клиенты Газпромбанка особенно пострадали — их карты моментально стали недействительными в девяти ключевых странах, включая Турцию, ОАЭ, Германию и Китай.

Эксперты Easypay.world рекомендуют не рассматривать UnionPay выпущенную в России как надежную альтернативу международным платежным системам. Более того, текущая геополитическая ситуация требует от российских путешественников серьезной предварительной подготовки и наличия нескольких финансовых инструментов.

Хорошим и надежным решением будет оформление именной зарубежной банковской карты VISA/MASTERCARD в сервисе Easypay.world. Сервис предлагает одни из самых быстрых сроков оформления карты на рынке. Вы можете получить пластиковую карту уже на следующий рабочий день после подачи заявки и сразу начать ей пользоваться для проведения платежей. При этом сервис работает со многими надежными банками, что гарантирует стабильность и безопасность ваших средств.

В то же время система «Мир» работает лишь в ограниченном числе стран: