Утренний бухгалтер № 5811. Упрощенцы не должны пересчитывать НДС за прошлые периоды при смене пониженной ставки

Ставка НДС 7% на УСН начнется после того, как доходы за текущий год превысят 250 млн рублей. Прошлые отгрузки (когда доход был менее 250 млн) пересчитывать не надо.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минфин: для устранения проблемных вопросов налогового законодательства в НК внесут очередную порцию поправок.
Роструд: за сверхурочную работу платят в полуторном размере за первые два часа и в двойном размере – за следующие часы. Но командировок это не касается.
Чтобы рассчитать матвыгоду по займу в 2025 году применяют наименьшую из двух ставок ЦБ.
ФНС: для составления 3-НДФЛ нужно получить у работодателя справку о доходах или дождаться, когда сдаст 6-НДФЛ.
ИП на патенте: о новых ограничениях с 2025 года, узнаете из статьи.
Минфин разъснил, как в ЕИС формировать УПД на УСН по госконтракту, если услуга была в 2024 году, а УПД от 2025-го.
🌷Билеты на Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Узнайте, что вас ждет и успейте забронировать билеты по самым выгодным ценам!
Разборы законов
— Что изменилось в налогах IT-компаний в 2025 году
В 2025 году у ИТ-компаний повысились взносы, появился налог на прибыль, а для запрета на применение налоговых льгот при реорганизации сделали исключения.
— Нужно ли платить НДФЛ за несовершеннолетнего работника. Мини-курс
Подростков все чаще принимают на работу, поэтому напомним некоторые особенности работы с ними.
— Новые правила привлечения иностранцев к работе в России и воинского учета-2025. Конспект вебинара с видео
Разбираем изменения, которые ожидают работодателей в связи с внедрением электронного реестра воинского учета, новые правила и ограничения по привлечению иностранных работников в 2025 году.
— Можно ли взыскать алименты с больничного листа. Мини-курс
Исполнительные листы по алиментам нечасто появляются в организации, поэтому с непривычки у бухгалтеров они вызывают массу вопросов. Расскажем, с каких выплат можно удерживать алименты.
— Ошиблись в счете-фактуре — что и как исправлять
В большинстве случаев надо составлять новый счет-фактуру, с указанием правильных показателей, при этом вне зависимости от типа ошибки (арифметическая, техническая) порядок исправления одинаковый.
⚡Последний поток на профкурсы перед повышением цен. Присоединяйтесь!
Успейте записаться на последний поток и получить знания по выгодным ценам.
Все курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками вы найдете в нашем каталоге.
Новости
1 Таксисты попросили Мишустина о льготе
2 Карачаево-Черкессия ввела новый налог
3 Самые низкие проценты для малого бизнеса по микрозаймам на Чукотке
4 Оплата аренды недвижимости за границей уменьшает налог по УСН
5 Как заполнить счет-фактуру при отгрузке через обособку
6 Как учитывать расходы при переходе с УСН на ОСНО
7 🍣 На роллы и суши собираются установить ГОСТ
8 За нарушение валютного законодательства завели рекордное количество дел
9 ⚡ Минфин объявил о новых грядущих поправках в НК
10 Минэкономразвития: на единую валюту ЕАЭС нет спроса
11 Материнский капитал вырастет почти на 80 тысяч рублей
12 Григоренко: «у нас очень мало проверок, которые проводятся ради проверок»
13 🔗 Базы данных маркетплейсов совместят с реестром Роспатента для борьбы с контрафактом. Оценка эксперта
14 Для составления 3-НДФЛ нужно получить у работодателя справку о доходах или дождаться, когда сдаст 6-НДФЛ
15 Абоненты жалуются на сбой у мобильных операторов
16 🙅 Роструд: в командировке сверхурочные не положены. У эксперта по трудовому праву иное мнение
17 📦 В 40 раз сократится количество предприятий, которые будут отчитываться в рамках РОП
18 ЮниКредит Банк больше не переводит евро из РФ
19 При переходе с НДС 5% на 7% упрощенцы не должны пересчитывать НДС за прошлые периоды
20 В 2025 году изменится налогообложение земельных долей
21 До 31 июля в РФ разрешат без пошлин ввозить картофель, яблоки и морковь
22 Для расчета матвыгоды по займу в 2025 году применяют наименьшую из двух ставок ЦБ
23 👦 Подростки подали 2,5 тысяч заявок на брокерские счета
24 Как в ЕИС формировать УПД на УСН по госконтракту, если услуга была в 2024 году, а УПД от 2025-го
25 😲 До недавнего времени в РФ было более 300 тысяч правил ведения предпринимательской деятельности
26 В 2024 году на рынке РФ появился 61 новый бренд
27 Сайты могут заблокировать за рекламу тарологов
28 Нормы моратория на проверки бизнеса «оказались очень удачными и очень качественными»
29 Вдова может получить двойной вычет на ребенка, а разведенная женщина – нет
30 🌱 Стало больше регионов с АУСН, бизнесу уменьшат количество отчетов, в НК внесут новые поправки. Топ новостей за неделю
Мероприятия
Изменения 2025 года для бухгалтеров коммерческих организаций
Дата проведения: 28 января, вторник
Дата проведения: 28 января, вторник
Изменения в налогах – 2025 и самые частые вопросы Клерк.Премиум
Дата проведения: 28 января, вторник
Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала
Дата проведения: 29 января, среда
Самые важные изменения – 2025: бухучет, налоги, декларации, зарплата
Дата проведения: 30 января, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5810. Не позднее 27 января надо сдать уведомление по ЕНП
В это уведомление войдет НДФЛ, который будет исчислен по новой прогрессивной шкале.
— Стандартный вычет-2025, выходное пособие, окончательный расчет по срочному договору: разъяснения ведомств для бухгалтера по зарплате
Сделали полезную подборку для бухгалтера по разъяснениям Минфина и Роструда.
— Лимит доходов по УСН для НДС в 2025: особые ситуации. Шпаргалка для бухгалтера
Как учитывать лимит дохода при совмещении режимов, реорганизации компании, на доходно-расходной УСН? Как считать лимит доходов по итогам 2025 года? Собрали важные разъяснения ведомств для бухгалтеров.
— Электронная подпись и МЧД: что и как оформить в 2025 году
Расскажем, как оформлять ЭП и МЧД в 2025 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД. Отметим, что с момента вступления в силу новых правил в 2024 году, глобальных изменений не произошло.
— Как отдыхаем в 2025 году: все выходные и праздники
Сотрудников в 2025 году ждет рабочая суббота в ноябре, 9 дней новогодних каникул и длинные праздники в июне.
— Новая форма декларации по УСН за 2024 год. Что изменилось
За 2024 год бизнесу, использующему упрощенную систему, нужно отчитаться по новой форме. Изменений немного. Важно не перепутать бланки и своевременно проверить, какая форма представлена в вашей учетной программе. Расскажем, на что обратить внимание при подготовке документов.
— Как снять ККТ с регистрационного учета
В случае ликвидации организации или прекращения деятельности юрлица налоговая снимает ККТ с учета. Однако бывают ситуации, когда налогоплательщику необходимо самостоятельно это сделать.
— AR в бизнесе: как компании используют дополненную реальность для повышения эффективности
Дополненная реальность (AR) — технология, которая на протяжении последних лет стремительно завоевывает популярность в бизнесе. Она позволяет интегрировать цифровые элементы в реальный мир, создавая новые возможности для взаимодействия с клиентами, оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности работы сотрудников.
— Как заполнить счета-фактуры при продаже товаров через обособленное подразделение
Счета-фактуры нужны для подтверждения отгрузки товара или предоставления услуг. Также они помогают подтвердить суммы НДС как по реализации таких товаров, так и при их получении. Рассказываем, как заполнить счета-фактуры при продаже товаров через обособленное подразделение.
— Спорт на работе: и сотрудники здоровее, и компании прибыль
В современном мире корпоративная физкультура прочно укрепилась в повседневности многих компаний. Она оказалась способна привлечь на работу лучшие кадры и удержать их надолго, а некоторые работодатели при помощи спорта помогают больным детям.
Блоги компаний
Как переехать в Европу и получить гражданство: полный гайд
Обновленные онлайн-курсы «Клерка» для бухгалтеров! Акция до 27 января
Как получить категорию «Г» в военкомате
ИП на патенте: новые ограничения с 2025 года
Для кого подойдет конструктор документов и чем поможет «Форма»
Какую документацию надо вести ИП на УСН в 2025 году
Банкротство физического лица в 2025 году: мифы и реальность
Самозанятые смогут получать оплачиваемый больничный с 2026 года: кто платит, размер выплаты, условия
ПЭП для бухгалтерии и отдела кадров: какие документы можно подписать
Общепит–2025: правила применения ККТ
Уведомление по ЕНП в январе, водный налог за 4 квартал 2024 года и уведомление о приеме военнообязанного
Будущее за инновациями! Меры господдержки малых технологических компаний
Валютный контроль в 2025: как решить вопрос с оплатой зарубежных контрагентов
Как оформлять кадровые документы при реорганизации компании
Топ-10 ошибок бизнеса при использовании корпоративной карты
Консультации
Перевод сотрудника не попадает в сфр-1
Как комитенту в 1с отразить полученные авансы от покупателей-физлиц по отчёту комиссионера ОЗОН (отчёт по предоплатам физлиц), чтобы НДС с авансов попал в книгу продаж?
ЕФС стаж и РСВ разное кол-во людей
Предоставление декларации НДС при реализации услуг ПО на экспорт
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Архыз: не ультимативный гайд от igotosochi
Чек-лист по составлению эффективного договора для бизнеса
🧩 Сбербанк: рекордные кредиты, падающий портфель и манипуляции с капиталом. Разбор отчёта + перспективы
💥Обзор новостей: маткапитал вырос до 912 тыс. рублей, рекламу тарологов запретят, в школах могут начать изучать песни Shaman и Газманова
Медицинская лицензия 2025: новые требования и изменения
Инструкция по установке и настройке ГИИС Электронный бюджет с использованием TLS клиента
О налогообложении НДФЛ переходящей сделки по купле-продаже долей
Штраф за уклонение от госконтроля повысят до 1 миллиона рублей
🧠Пятничный мозгонапрягатель. 3/52
🔥Хотите получить эксклюзивный ответ по налоговым требованиям от звездного спикера? Приходите на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»
Сбербанк втягивает детей в инвестирование
Экологическая отчетность в 2025 году: новые сроки, требования и ставки
Создали официальный Telegram-канал про конференции «Клерка». Подписывайтесь!
⚡️О вопросах диверсификации инвестиционного портфеля и контроля своих эмоций!
Обзор: обложение процентов у самозанятого, истребование документов о налогоплательщике, двойной вычет на ребенка
Спорные ситуации для ставок 5, 7, 10 и 20% по НДС
Документы
: Федеральный закон № 344-ФЗ от 14.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Госпрограммы поддержки МСП в 2025 году
Правительство РФ: Постановление № 1927 от 27.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Черный список Роструда: кабмин определил, кто и как попадет в реестр недобросовестных работодателей
Правительство РФ: Постановление № 1563 от 29.09.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Госпрограммы поддержки МСП в 2025 году
Конституционный Суд РФ: Постановление № 13-П от 08.10.1997
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/123885 от 09.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-13-07/122690 от 05.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/120833 от 02.12.2024
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/21730@ от 16.11.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/86934 от 27.10.2021
Верховный Суд РФ: Решение № АКПИ24-804 от 19.12.2024
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Начать дискуссию