Утренний бухгалтер № 5811. Упрощенцы не должны пересчитывать НДС за прошлые периоды при смене пониженной ставки

Ставка НДС 7% на УСН начнется после того, как доходы за текущий год превысят 250 млн рублей. Прошлые отгрузки (когда доход был менее 250 млн) пересчитывать не надо.

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Минфин: для устранения проблемных вопросов налогового законодательства в НК внесут очередную порцию поправок.

Роструд: за сверхурочную работу платят в полуторном размере за первые два часа и в двойном размере – за следующие часы. Но командировок это не касается.

Чтобы рассчитать матвыгоду по займу в 2025 году применяют наименьшую из двух ставок ЦБ.

ФНС: для составления 3-НДФЛ нужно получить у работодателя справку о доходах или дождаться, когда сдаст 6-НДФЛ.

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Минфин разъснил, как в ЕИС формировать УПД на УСН по госконтракту, если услуга была в 2024 году, а УПД от 2025-го.