За несдачу уведомлений по ЕНП штрафов нет! 🐱‍👤 «Ночной бухгалтер» № 1860

ФНС в письме от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776 уточнила, что штрафовать налогоплательщиков, которые не представляют ЕНП-уведомления она не будет. Для этого нет оснований, НК не содержит нормы, по которой можно было бы взыскать штраф (даже п. 1 ст. 126 НК не работает).

Региональные ИФНС тем не менее пытаются штрафовать за неподачу уведомлений.

А вот бухгалтеры, как выяснилось, и не переживают за уведомления:

А вы сдаете уведомления? Все?