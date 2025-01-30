За несдачу уведомлений по ЕНП штрафов нет! 🐱‍👤 «Ночной бухгалтер» № 1860

Сегодня в выпуске:
За несдачу уведомления по ЕНП оштрафовать нельзя. Стоит ли их тогда сдавать вообще?
При переходе с ОСНО на УСН по ОС со сроком СПИ более 10 лет не надо восстанавливать НДС.
Банки меняют правила по кредитным картам. Будьте внимательны!
ФНС объяснила, как получить вычет по доходам в виде процентов с вкладов.
Аяза Шабутдинова обвиняют в ущербе на 57 млн рублей.
Полезные ссылки для бухгалтера: НПД, инвестиции, судебная практика.
Мем дня.
Сдавать ли уведомления, если за них даже не штрафуют?
ФНС в письме от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776 уточнила, что штрафовать налогоплательщиков, которые не представляют ЕНП-уведомления она не будет. Для этого нет оснований, НК не содержит нормы, по которой можно было бы взыскать штраф (даже п. 1 ст. 126 НК не работает).
Региональные ИФНС тем не менее пытаются штрафовать за неподачу уведомлений.
А вот бухгалтеры, как выяснилось, и не переживают за уведомления:
А вы сдаете уведомления? Все?
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Минфин разъяснил, когда не надо восстанавливать НДС при переходе с общей системы на упрощенку
В письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117702 Минфин уточняет, что согласно статье 171.1 НК не надо восстанавливать НДС по ОС, с момента ввода которых в эксплуатацию прошло не менее 15 лет.
Но при том восстановленный НДС надо отражать в декларации каждого календарного года из 10 лет — начиная с года, в котором был ввод в эксплуатацию.
Поэтому, если с момента ввода ОС в эксплуатацию прошло 10 лет, то восстанавливать НДС при переходе с ОСНО на УСН не надо.
Уточните условия по своей кредитной карте. Банки их меняют
В декабре 2024 года лимиты решили снизить ВТБ, Сбер, Альфа-Банк, Уралсиб и Ренессанс Банк. Лимиты по кредиткам сокращает Газпромбанк.
В начале 2025 года банки стали сообщать об изменении условий пользования кредитными картами. В частности сокращают грейс-период (это период, в течение которого банк не начисляет проценты за пользование средствами), вводят новые комиссии, отменяют и сокращают кэшбек и т.д.
Изменения коснуться или уже коснулись пользователей карт МТС Банка и Совкомбанка.
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Как получить вычет, если есть доходы от вкладов
Для получения вычета нужно подать декларацию 3-НДФЛ.
Вычет можно получить по доходам в виде процентов по вкладам в 2023-2024 годах. Декларацию можно заполнить в личном кабинете на сайте ФНС или скачать программу Декларация и составить отчет в ней.
Максимальный размер необлагаемого дохода: в 2023 году — 150 000 руб., а в 2024 году — 210 000 руб.
Посчитали ущерб по делу блогера Аяза Шабутдинова, которого обвиняют в 113 эпизодах мошенничества
Блогера обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, по ч. 4 ст. 159 УК — это лишение свободы на срок до 10 лет.
Предпринимателя арестовали в 2023 году по подозрению в том, что он вместе с соучастниками продавал курсы, тренинги и вебинары, из-за которых у пользователей появлялись ложные надежды получить сверхдоходы. Да-да те самые, где обещают сделать вас миллионером. Вокруг дела ведутся многочисленные споры, кто-то с обвинением согласен и считает подобные курсы инфоцыганщиной, а кто-то не согласен и думает, что личное дело каждого -чему, где и как учиться и как потом применять полученные знания, да и ложные надежды создать может кто угодно — и брокеры, и банкиры, и строители.
Полезные ссылки для бухгалтера
Основные источники инвестиций для малого и среднего бизнеса: государственные гранты, бизнес-ангелы, краудфандинг, банковское финансирование, акселераторы
По следам интересных судебных дел или Как «отбить» требования инспекции в связи с истечением срока давности взыскания задолженности
Мем дня
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Ваша а вы тоже в шоке, что завтра уже пятница?😱 редакция
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