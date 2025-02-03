Утренний бухгалтер № 5816. Районный коэффициент в составе отпускных облагается по другой шкале НДФЛ

Часть отпускных северных сотрудников облагается по пятиступенчатой шкале НДФЛ, а часть – по двухступенчатой. И КБК для этих двух частей разные.

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В феврале 2025 года у россиян не будет длинных выходных.

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