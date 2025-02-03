Утренний бухгалтер № 5816. Районный коэффициент в составе отпускных облагается по другой шкале НДФЛ

Часть отпускных северных сотрудников облагается по пятиступенчатой шкале НДФЛ, а часть – по двухступенчатой. И КБК для этих двух частей разные.
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Что изменится для тех товаров, что уже маркируют: новые правила и сроки.
Экспериментальные группы товаров: что могут начать маркировать.
Как определить, попадает ли товар под маркировку в 2025 году.
Как работать с маркированной продукцией: пошаговая инструкция.
Ответы на вопросы.
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Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЕД-18-3/606 от 04.06.2013
Росстат: Приказ № 647 от 16.12.2024
Росстат: Приказ № 595 от 03.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-05-14/79960 от 11.09.2020
Минфин РФ: Письмо № 27-05-11/83388 от 23.09.2020
Минфин РФ: Письмо № 09-01-10/84832 от 28.09.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4896 от 29.01.2018
Минфин РФ: Письмо № 27-04-14/89648 от 13.10.2020
Минфин РФ: Письмо № 28-01-07/90125 от 15.10.2020
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