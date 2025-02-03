Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5816. Районный коэффициент в составе отпускных облагается по другой шкале НДФЛ

Вышли долгожданные разъяснения ФНС.

Часть отпускных северных сотрудников облагается по пятиступенчатой шкале НДФЛ, а часть – по двухступенчатой. И КБК для этих двух частей разные.

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Утренний бухгалтер

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Минфин: компания на УСН может не платить НДС при продаже еды школьникам и студентам: условия.

В феврале 2025 года у россиян не будет длинных выходных.

Обсуждают бухгалтеры: контрагенты упрощенцев требуют подтвердить правомерность ставки НДС 5%.

Минфин: ИП-импортер на УСН может в 2025 году принять к вычету таможенный НДС, уплаченный в 2024 году.

25 февраля 2025 года истекает срок сдачи юрлицами уведомления по ЕНП на транспортный, земельный налоги и налогу на имущество за 2024 год.

Совет от редакции: как настроить кадровый ЭДО прямо в 1С? Узнайте на вебинаре «1С:Кабинет сотрудника. Эффективный сервис для построения кадрового электронного документооборота в компании». Он пройдет 6 февраля в 11:00 мск. Записаться.

📦Маркировка товаров в 2025: календарь и полный перечень товарных групп

В материале сервиса МойСклад — все, что нужно знать о маркировке в этом году.

  • Что изменится для тех товаров, что уже маркируют: новые правила и сроки.

  • Экспериментальные группы товаров: что могут начать маркировать.

  • Как определить, попадает ли товар под маркировку в 2025 году.

  • Как работать с маркированной продукцией: пошаговая инструкция.

  • Ответы на вопросы.

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Разборы законов

Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году

Кафе и рестораны освобождены от НДС на свои услуги. И это освобождение действует не только на ОСНО, но и на УСН. Но для этой льготы нужно соблюдать ряд условий.

Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025. Конспект вебинара с видео и тестированием

В начале нового финансового года важно сконцентрироваться на изменениях, чтобы ничего не упустить. Пройдемся по самым важным аспектам, которые изменились, чтобы перестроить работу в начале года.

Как оформить на работу генерального директора. Мини-курс

У процедуры приема на должность руководителя организации есть свои особенности. Разберем основные моменты.

Счет-фактура и инвойс: в чем разница

Разберем, почему эти документы разные и не могут друг друга заменить.

Штраф за непредставление и неведение журнала счетов-фактур. Мини-курс

Разберем, кому нужно вести журнал учета счетов-фактур и как с ним правильно работать.

🌷Билеты на Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже!

Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.

Успейте выбрать места и забронировать билеты по самым выгодным ценам!

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Утренний бухгалтер № 5815. Когда ИП может уменьшить налог по ПСН на взносы за 2024 год, уплаченные в 2025-м

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Когда сдавать годовую отчетность по сотрудникам при закрытии ИП

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Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по страховым взносам. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

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РАССЫЛКА 604 545 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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