Утренний бухгалтер № 5817. Будет новое положение о командировках, бухгалтеры не понимают — зачем?

Сами нормы о командировках не изменились. Но нормативный акт будет новый. Бухгалтеры гадают, зачем меняют документ?

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ИП недоумевают: в СФР до сих пор не поступили из ФНС сведения о взносах за 2023 год.

Минфин: платить ли НДС с оплаты коммунальных услуг, которая идет арендодателю от арендаторов, зависит от того, как все оформлено.

Машиночитаемая доверенность для Росстата, как с ней работать, узнаете из статьи.

Получить выписку о своем режиме налогообложения ИП может через личный кабинет. Показали, как это сделать по шагам.

Изменилась форма справки о среднем заработке уволенных сотрудников.

ЦБ: с 1 февраля надо по-новому заполнять платежки по госконтрактам.

ФНС: декларация 3-НДФЛ будет принята, даже если там не указаны данные паспорта.

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