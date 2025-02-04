Утренний бухгалтер № 5817. Будет новое положение о командировках, бухгалтеры не понимают — зачем?

Сами нормы о командировках не изменились. Но нормативный акт будет новый. Бухгалтеры гадают, зачем меняют документ?
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
ИП недоумевают: в СФР до сих пор не поступили из ФНС сведения о взносах за 2023 год.
Минфин: платить ли НДС с оплаты коммунальных услуг, которая идет арендодателю от арендаторов, зависит от того, как все оформлено.
Машиночитаемая доверенность для Росстата, как с ней работать, узнаете из статьи.
Получить выписку о своем режиме налогообложения ИП может через личный кабинет. Показали, как это сделать по шагам.
Изменилась форма справки о среднем заработке уволенных сотрудников.
ЦБ: с 1 февраля надо по-новому заполнять платежки по госконтрактам.
ФНС: декларация 3-НДФЛ будет принята, даже если там не указаны данные паспорта.
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Разборы законов
— Безопасная доля вычетов по НДС в 2025 году
В законе такого понятия нет. С точки зрения налоговых органов это доля вычетов за четыре квартала менее 89% от НДС, начисленного за этот же период, или средняя доля по региону. Разбираем детали.
— Как оформить использование личного автомобиля директора: документы, налоги и взносы. Мини-курс
Директор может пользоваться личным автомобилем не только для своего удобства, но и с пользой для бизнеса. Расскажем бухгалтеру, как это правильно оформить.
— Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году
Кафе и рестораны освобождены от НДС на свои услуги. И это освобождение действует не только на ОСНО, но и на УСН. Но для этой льготы нужно соблюдать ряд условий.
— Когда агент и комиссионер должны применять онлайн-кассу. Мини-курс
В 2025 году владельцев онлайн-касс ждет множество изменений, упрощений и требований. О правилах работы с кассой расскажем в мини-курсе.
— Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025. Конспект вебинара с видео и тестированием
В начале нового финансового года важно сконцентрироваться на изменениях, чтобы ничего не упустить. Пройдемся по самым важным аспектам, которые изменились, чтобы перестроить работу в начале года.
⚡Открываем запись на новый курс профпереподготовки «Главбух на УСН — 2025»
В 2025 году упрощенцы стали плательщиками НДС, у них появились новые обязанности по расчету налога и заполнению декларации по новой форме.
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Новости
1 ЮниКредит Банк увеличит комиссию почти со всех валютных переводов
2 С 1 февраля надо по-новому заполнять платежки по госконтрактам
3 ЦБ отчитался: деньги россиян в банках выросли на 26,1%
4 📄 Поменяли форму справки о среднем заработке уволенных сотрудников
5 Аренда оборудования у иностранной взаимозависимой компании отражается в налоговом расчете
6 С 2025 года льготные кредиты фермерам будут выдавать на новые направления
7 ❗ Будет новое положение о командировках
8 Минэк готовит новые условия по льготным кредитам для МСП: какой максимальный процент
9 Какие налоговые риски есть у селлеров на маркетплейсах: расскажем на бесплатном вебинаре!
10 ⏳ Не забудьте сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ
11 📌 Новое и изменения с февраля: обзор для бухгалтера
12 До конца февраля организациям надо уплатить имущественные налоги
13 Декларацию 3-НДФЛ примут, даже если там не указаны данные паспорта
14 Кабмин увеличил список стран, которые могут участвовать в валютных торгах. Теперь их 40
15 На Wildberries будет можно оплачивать таможенную пошлину при покупке иностранных товаров
16 Депутат Госдумы: пенсии не будут переводить в цифровые рубли
17 При продаже земельных участков ИП платит налог по УСН и не платит НДС
18 Научитесь вести бухгалтерию для селлеров на маркетплейсе. Смотрите видео!
19 💢 Рассрочку свыше 60 тысяч рублей включат в кредитную историю. Мнение сооснователя сервиса рассрочки
20 🙋 На выплаты матерям-героиням направят 11 млн рублей
21 Доля россиян с доходами свыше 100 тысяч рублей достигла максимальных значений
22 Получить выписку о своем режиме налогообложения ИП может через личный кабинет
23 ❗ Когда плата за коммуналку от арендатора не облагается НДФЛ
24 Производители масла и яиц не будут выплачивать вознаграждение ретейлерам
25 🙉 В СФР до сих пор не поступили из ФНС сведения о взносах ИП за 2023 год
26 👀 Оплату по биометрии могут запустить в сферах образования и здравоохранения. Пояснения от финтех эксперта
27 Запускаем новую акцию на обновленные онлайн-курсы — скидки до 80%
28 Изменения в ЕФС-1 и РСВ, план проверок-2025: экспертные разборы за неделю
29 В личном кабинете ФНС можно заявить о получении цифровой валюты
30 Сумма госконтракта не уменьшается на НДС для подрядчиков на УСН
31 Инструкция от ФНС: как заполнять декларацию по туристическому налогу
🌷Билеты на Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
Успейте выбрать места и забронировать билеты по самым выгодным ценам!
Мероприятия
Налоговые особенности и риски торговли на маркетплейсах
Дата проведения: 4 февраля, вторник
Порядок увольнения: от расчета и документов до ЕФС-1
Дата проведения: 5 февраля, среда
НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025
Дата проведения: 6 февраля, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5816. Районный коэффициент в составе отпускных облагается по другой шкале НДФЛ
Вышли долгожданные разъяснения ФНС.
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Если организация не имеет право на упрощенный бухгалтерский учет, и сдает в субаренду часть недвижимости, то ей стоит вести учет по правилам ФСБУ 25/2018. Рассказываем, как оценивать справедливую стоимость предмета аренды и как учитывать аренду.
— Пошаговый порядок оформления сотрудника в отпуск по уходу за ребенком в 1С
Если сотрудник направляется в отпуск по уходу за ребенком, то работодатель должен предоставить в СФР сведения о нем. Разбираем полный порядок оформления выплаты пошагово.
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В общих случаях ИП на УСН не нужно уплачивать налог на имущество. Однако в некоторых случаях это необходимо. Рассказываем, можно ли вернуть переплату по налогу на имущество.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 27-05-07/98685 от 11.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 06-10-10/86970 от 12.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-12-08/76555 от 15.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/121502 от 03.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/121475 от 03.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/121452 от 03.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/121472 от 03.12.2024
Арбитражный суд г. Москвы: Решение № А40-36990/24-15-276 от 11.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Ответственность агрегатора (маркетплейса) за нарушение исключительных прав
Суд по интеллектуальным правам: Постановление № С01-338/2022 от 25.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Ответственность агрегатора (маркетплейса) за нарушение исключительных прав
Суд по интеллектуальным правам: Постановление № С01-2704/2023 от 18.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Ответственность агрегатора (маркетплейса) за нарушение исключительных прав
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
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