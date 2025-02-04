Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5817. Будет новое положение о командировках, бухгалтеры не понимают — зачем?

Проект положения опубликован на федеральном портале.

Сами нормы о командировках не изменились. Но нормативный акт будет новый. Бухгалтеры гадают, зачем меняют документ?

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Утренний бухгалтер

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Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

ИП недоумевают: в СФР до сих пор не поступили из ФНС сведения о взносах за 2023 год.

Минфин: платить ли НДС с оплаты коммунальных услуг, которая идет арендодателю от арендаторов, зависит от того, как все оформлено.

Машиночитаемая доверенность для Росстата, как с ней работать, узнаете из статьи.

Получить выписку о своем режиме налогообложения ИП может через личный кабинет. Показали, как это сделать по шагам.

Изменилась форма справки о среднем заработке уволенных сотрудников.

ЦБ: с 1 февраля надо по-новому заполнять платежки по госконтрактам.

ФНС: декларация 3-НДФЛ будет принята, даже если там не указаны данные паспорта.

Совет от редакции: с 2025 года вступили в действия изменения в НДФЛ и появилась новая форма 3-НДФЛ. Разберитесь во всех важных изменениях на вебинаре 6 февраля в 13:00 мск. Эксклюзивно для подписчиков Клерк.Премиум. Записаться.

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Разборы законов

Безопасная доля вычетов по НДС в 2025 году

В законе такого понятия нет. С точки зрения налоговых органов это доля вычетов за четыре квартала менее 89% от НДС, начисленного за этот же период, или средняя доля по региону. Разбираем детали.

Как оформить использование личного автомобиля директора: документы, налоги и взносы. Мини-курс

Директор может пользоваться личным автомобилем не только для своего удобства, но и с пользой для бизнеса. Расскажем бухгалтеру, как это правильно оформить.

Все условия для НДС-льготы в общепите в 2025 году

Кафе и рестораны освобождены от НДС на свои услуги. И это освобождение действует не только на ОСНО, но и на УСН. Но для этой льготы нужно соблюдать ряд условий.

Когда агент и комиссионер должны применять онлайн-кассу. Мини-курс

В 2025 году владельцев онлайн-касс ждет множество изменений, упрощений и требований. О правилах работы с кассой расскажем в мини-курсе.

Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025. Конспект вебинара с видео и тестированием

В начале нового финансового года важно сконцентрироваться на изменениях, чтобы ничего не упустить. Пройдемся по самым важным аспектам, которые изменились, чтобы перестроить работу в начале года.

⚡Открываем запись на новый курс профпереподготовки «Главбух на УСН — 2025»

В 2025 году упрощенцы стали плательщиками НДС, у них появились новые обязанности по расчету налога и заполнению декларации по новой форме.

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Новости

1 ЮниКредит Банк увеличит комиссию почти со всех валютных переводов

2 С 1 февраля надо по-новому заполнять платежки по госконтрактам

3 ЦБ отчитался: деньги россиян в банках выросли на 26,1%

4 📄 Поменяли форму справки о среднем заработке уволенных сотрудников

5 Аренда оборудования у иностранной взаимозависимой компании отражается в налоговом расчете

6 С 2025 года льготные кредиты фермерам будут выдавать на новые направления

7 ❗ Будет новое положение о командировках

8 Минэк готовит новые условия по льготным кредитам для МСП: какой максимальный процент

9 Какие налоговые риски есть у селлеров на маркетплейсах: расскажем на бесплатном вебинаре!

10 ⏳ Не забудьте сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ

11 📌 Новое и изменения с февраля: обзор для бухгалтера

12 До конца февраля организациям надо уплатить имущественные налоги

13 Декларацию 3-НДФЛ примут, даже если там не указаны данные паспорта

14 Кабмин увеличил список стран, которые могут участвовать в валютных торгах. Теперь их 40

15 На Wildberries будет можно оплачивать таможенную пошлину при покупке иностранных товаров

16 Депутат Госдумы: пенсии не будут переводить в цифровые рубли

17 При продаже земельных участков ИП платит налог по УСН и не платит НДС

18 Научитесь вести бухгалтерию для селлеров на маркетплейсе. Смотрите видео!

19 💢 Рассрочку свыше 60 тысяч рублей включат в кредитную историю. Мнение сооснователя сервиса рассрочки

20 🙋 На выплаты матерям-героиням направят 11 млн рублей

21 Доля россиян с доходами свыше 100 тысяч рублей достигла максимальных значений

22 Получить выписку о своем режиме налогообложения ИП может через личный кабинет

23 ❗ Когда плата за коммуналку от арендатора не облагается НДФЛ

24 Производители масла и яиц не будут выплачивать вознаграждение ретейлерам

25 🙉 В СФР до сих пор не поступили из ФНС сведения о взносах ИП за 2023 год

26 👀 Оплату по биометрии могут запустить в сферах образования и здравоохранения. Пояснения от финтех эксперта

27 Запускаем новую акцию на обновленные онлайн-курсы — скидки до 80%

28 Изменения в ЕФС-1 и РСВ, план проверок-2025: экспертные разборы за неделю

29 В личном кабинете ФНС можно заявить о получении цифровой валюты

30 Сумма госконтракта не уменьшается на НДС для подрядчиков на УСН

31 Инструкция от ФНС: как заполнять декларацию по туристическому налогу

🌷Билеты на Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025» уже в продаже!

Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.

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Утренний бухгалтер № 5816. Районный коэффициент в составе отпускных облагается по другой шкале НДФЛ

Вышли долгожданные разъяснения ФНС.

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Пошаговый порядок оформления сотрудника в отпуск по уходу за ребенком в 1С

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Резюме

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 27-05-07/98685 от 11.10.2024

Минфин РФ: Письмо № 06-10-10/86970 от 12.09.2024

Минфин РФ: Письмо № 02-12-08/76555 от 15.08.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/121502 от 03.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/121475 от 03.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/121452 от 03.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/121472 от 03.12.2024

Арбитражный суд г. Москвы: Решение № А40-36990/24-15-276 от 11.10.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Ответственность агрегатора (маркетплейса) за нарушение исключительных прав

Суд по интеллектуальным правам: Постановление № С01-338/2022 от 25.04.2022

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Суд по интеллектуальным правам: Постановление № С01-2704/2023 от 18.01.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Ответственность агрегатора (маркетплейса) за нарушение исключительных прав

РАССЫЛКА 606 517 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

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