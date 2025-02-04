Проблемы налогоплательщиков с 3-НДФЛ и возвратом вычетов. 📢«Ночной бухгалтер» № 1863

Мы уже писали ответы на некоторые популярные вопросы. Но меньше их в чате ФНС не становится.

Один из довольно частых вопросов — о вычете при покупке квартиры. Можно ли получить вычет, если за квартиру заплатил родитель или другой родственник, но в собственности она у физлица, которое и хочет получить вычет.

В этом случае есть несколько вариантов:

Квартиру оплатил один из супругов , а собственником является по документам другой. В этом случае вычет может получить любой из супругов или оба, есть нюансы, но в целом тут вы ничего не потеряете.

Жилье или долю в нем приобрели родители для несовершеннолетнего ребенка . В этом случае вычет получают родители, хоть и не являются собственниками.

Квартиру купил другой родственник или родитель для взрослого ребенка. При этом тот, кто оплатил покупку, собственником не является. В этом случае вычет не получит ни один из этих людей. Потому что один не является собственником, хоть и понес расходы, а другой собственник, но на покупку свои деньги не тратил.

Продолжают задавать вопросы про проценты по вкладам — как получить вычет по ним. Налоговая дает довольно подробные объяснения.

Вот ответ ФНС на вопрос, как применить к процентам по вкладам социальные, имущественные, стандартные вычеты:

Для применения к доходам в виде процентов по вкладам за 2023 или 2024 год вычетов (социальных, имущественных и т.д.) необходимо представить налоговую декларацию. Доход в виде процентов по вкладам в банках необходимо добавить вручную. Код дохода - 6014, сумма вычета (необлагаемый доход) по коду вычета 914 (за 2023 год — 150 тыс. руб., за 2024 год — 210 тыс. руб.), сумма удержанного налога — 0 руб. Доходы следует отражать в разрезе банков с указанием ИНН и КПП. При заполнении декларации по каждому банку рекомендуем указывать сумму вычета в размере, не превышающем сумму дохода. При этом общая сумма вычетов по коду дохода 6014 не должна превышать 150 тыс. руб. за 2023 год или 210 тыс. руб. за 2024 год. Вычеты могут быть выбраны и применены на следующем шаге. Для перерасчёта налогового уведомления за 2023 год рекомендуем направить заявление в свободной форме через ЛК физлица. Переплата за 2023 год возникнет в результате излишней оплаты налога по уведомлению. После возникновения переплаты ею можно будет распорядиться в ЛК ФЛ, в том числе, оформить заявление на возврат.

Обратите внимание, что социальный вычет на обучение нельзя получить, если вы обучались у самозанятого без статуса ИП.