Проблемы налогоплательщиков с 3-НДФЛ и возвратом вычетов. 📢«Ночной бухгалтер» № 1863

Сегодня в выпуске:
Частые вопросы и сложные ситуации по вычетам и 3-НДФЛ: продолжаем тему.
Чек самозанятого не равен чеку ККТ.
Ужесточат штраф за несообщение о новом месте жительства в военкомат.
Нулевкам теперь не обязательно сдавать единую упрощенную декларацию постоянно.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
С чем столкнулись налогоплательщики при подаче 3-НДФЛ
Мы уже писали ответы на некоторые популярные вопросы. Но меньше их в чате ФНС не становится.
Один из довольно частых вопросов — о вычете при покупке квартиры. Можно ли получить вычет, если за квартиру заплатил родитель или другой родственник, но в собственности она у физлица, которое и хочет получить вычет.
В этом случае есть несколько вариантов:
Квартиру оплатил один из супругов, а собственником является по документам другой. В этом случае вычет может получить любой из супругов или оба, есть нюансы, но в целом тут вы ничего не потеряете.
Жилье или долю в нем приобрели родители для несовершеннолетнего ребенка. В этом случае вычет получают родители, хоть и не являются собственниками.
Квартиру купил другой родственник или родитель для взрослого ребенка. При этом тот, кто оплатил покупку, собственником не является. В этом случае вычет не получит ни один из этих людей. Потому что один не является собственником, хоть и понес расходы, а другой собственник, но на покупку свои деньги не тратил.
Продолжают задавать вопросы про проценты по вкладам — как получить вычет по ним. Налоговая дает довольно подробные объяснения.
Вот ответ ФНС на вопрос, как применить к процентам по вкладам социальные, имущественные, стандартные вычеты:
Для применения к доходам в виде процентов по вкладам за 2023 или 2024 год вычетов (социальных, имущественных и т.д.) необходимо представить налоговую декларацию.
Доход в виде процентов по вкладам в банках необходимо добавить вручную. Код дохода - 6014, сумма вычета (необлагаемый доход) по коду вычета 914 (за 2023 год — 150 тыс. руб., за 2024 год — 210 тыс. руб.), сумма удержанного налога — 0 руб. Доходы следует отражать в разрезе банков с указанием ИНН и КПП.
При заполнении декларации по каждому банку рекомендуем указывать сумму вычета в размере, не превышающем сумму дохода. При этом общая сумма вычетов по коду дохода 6014 не должна превышать 150 тыс. руб. за 2023 год или 210 тыс. руб. за 2024 год.
Вычеты могут быть выбраны и применены на следующем шаге.
Для перерасчёта налогового уведомления за 2023 год рекомендуем направить заявление в свободной форме через ЛК физлица.
Переплата за 2023 год возникнет в результате излишней оплаты налога по уведомлению. После возникновения переплаты ею можно будет распорядиться в ЛК ФЛ, в том числе, оформить заявление на возврат.
Обратите внимание, что социальный вычет на обучение нельзя получить, если вы обучались у самозанятого без статуса ИП.
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Чек самозанятого нельзя проверить в сервисе ФНС
Чеки самозанятых «не читаются» по QR-коду в личном кабинете ФНС в разделе «Чеки».
Сотрудники Налоговой службы объяснили, что чеки, которые формируются самозанятыми в приложении «Мой налог», соответствуют требованиям Федерального закона 422-ФЗ об НПД. Но при этом они не должны подчиняться требованиям Федерального закона 54-ФЗ о применении ККТ и расчетах, поскольку не являются фискальными документами.
Проверить чек не удастся и в спецсервисе, у него попросту не будет нужных реквизитов.
20 тысяч — таким будет штраф, если не сообщить военкомату о смене места жительства
Кабмин собирается увеличить штрафы за несообщение в военкомат информации о смене места жительства. Такие сведения о себе должен обновить сотрудник.
Эксперт, кадровый аудитор так комментирует ситуацию:
«Возможно, что повышение штрафов позволит, наконец, работодателям перестать уговаривать работников дойти до военкомата и обновить сведения о себе».
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Нулевки могут сдавать ЕУД однократно
При возникновении права на сдачу ЕУД после 01.01.2025 декларация подается однократно в следующие сроки:
по налогу на прибыль – до 20 апреля года, следующего за тем, в котором последний раз было движение денег на счетах в банках или объект налогообложения;
по остальным налогам – до 20-го числа первого месяца второго налогового периода, следующего за периодом, в котором последний раз было движение денег на счетах в банках или объект налогообложения;
для вновь созданных организаций и вновь зарегистрированных ИП – до 20-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором была создана организация (зарегистрирован ИП).
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Полезные ссылки для бухгалтера
Как финдиру спасти бизнес с помощью продажи дебиторки — для главбухов, которые выросли до финансового директора.
Страховые взносы ИП в 2025 году: сколько и когда платить — обязательно к прочтению всем ИП и их бухгалтерам.
Новое предупреждение от ФНС по самозанятым: когда договорные отношения переквалифицируют в трудовые — налоговики дали очередные разъяснения в письме и все никак не отстанут от самозанятых.
Мем дня
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