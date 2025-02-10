Утренний бухгалтер № 5821. Пониженные ставки НДС надо применять 3 года. Но есть исключение

Упрощенец может утратить право на использование пониженных ставок НДС до истечения 3 лет в двух случаях.

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