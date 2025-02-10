Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5821. Пониженные ставки НДС надо применять 3 года. Но есть исключение

Если бизнес на УСН с доходом свыше 60 млн рублей выбирает льготные ставки НДС 5% и 7% без права на вычет, то отказаться от них просто так нельзя.

Упрощенец может утратить право на использование пониженных ставок НДС до истечения 3 лет в двух случаях.

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Утренний бухгалтер

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Куда жаловаться на свою инспекцию, если в регионе только два уровня налоговых органов, ответила ФНС.

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ФНС: вычет НДФЛ положен по страховке на случай смерти, если она не от болезни и несчастного случая.

Дробление бизнеса 2025: признаки, доначисления, налоговая амнистия, подробности в статье.

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Изменения в налогах – 2025: самые частые вопросы. Конспект вебинара с видео и тестированием

Изменения, которые произошли с начала этого года, существенно прибавили работы бухгалтерам. В материале разбираем особые случаи и проблемные ситуации, с которыми столкнулись бухгалтеры, отвечаем на частые вопросы.

Как изменилась форма статотчетности П-4 и кто ее сдает. Мини-курс

В мини-курсе расскажем, как изменилась новая форма П-4, кто и когда должен по ней отчитываться, а также часто встречающиеся ошибки при составлении отчета.

Может ли работодатель в целях экономии уменьшать зарплаты работников

Экономия — понятие относительное и расплывчатое. Поэтому не следует урезать зарплату лишь со ссылкой на трудные времена, падение продаж и т.п. Необходимо быть готовым указать на конкретные причины, иначе судебные тяжбы гарантированы.

Новые форматы УПД и счета-фактуры с 23 января 2025 года. Мини-курс

В мини-курсе рассказали о новых форматах УПД и счета-фактуры, а также о графике перехода на новый формат.

Изменения по срочным трудовым договорам с 2025 года: что нужно сделать работодателям

Срочные трудовые договоры с руководителями структурных подразделений, заключенные до 13 декабря 2024 года, следует считать бессрочными, но не все. Некоторые придется приводить в соответствие с ТК.

🌷Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!

Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.

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ФНС обновила форму и формат справки о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета (ЕНС).

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/24424@ от 14.12.2018

Минпромторг России: Письмо № ПЕ-28030/28 от 21.03.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/1752 от 23.01.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/69458 от 13.01.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/69400 от 09.09.2019

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/90139 от 12.12.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/90787 от 13.12.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/90902 от 13.12.2018

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/380@ от 20.01.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Вычет НДФЛ положен по страховке на случай смерти, если она не от болезни и несчастного случая

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/90336 от 12.12.2018

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Утренний бухгалтер

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Вам подарок за подписку!

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