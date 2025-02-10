Утренний бухгалтер № 5821. Пониженные ставки НДС надо применять 3 года. Но есть исключение

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🌷Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/24424@ от 14.12.2018
Минпромторг России: Письмо № ПЕ-28030/28 от 21.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/1752 от 23.01.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/69458 от 13.01.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/69400 от 09.09.2019
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/90139 от 12.12.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/90787 от 13.12.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/90902 от 13.12.2018
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/380@ от 20.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Вычет НДФЛ положен по страховке на случай смерти, если она не от болезни и несчастного случая
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