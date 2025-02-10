Как оформить выплату премий отделу продаж

Нередко организации создают типовые трудовые договоры для всех сотрудников. Это удобно, однако иногда может потребоваться издать дополнительные локальные акты. Например, если нужно предусмотреть в договоре премиальную часть зарплаты для некоторых категорий работников. Рассказываем, как это сделать.

Зарплаты отдела продаж часто складываются из двух частей: фиксированного оклада и процента за выполненный план. Обычно такая оплата устанавливается локальным нормативным актом.

При этом он может быть составлен на конкретный отдел. Установление премий отдельным категориям работников не противоречит трудовому законодательству. Также это не будет считаться дискриминацией в сфере оплаты труда.

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Можно составить положение о премировании, в котором будет указан порядок выплаты премий и определения их размера. В договоре с сотрудниками можно сделать ссылку на этот документ. И тогда не придется заново создавать трудовые договоры.

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