Как определить доход продавца на Wildberries по документам от маркетплейса

Определить доход на Wildberries в целях исчисления налога при УСН сложно. Если рассчитывать его по колонке «Продажи» из Еженедельного отчета, то выплаты могут превышать задолженность маркетплейса перед селлером. Разбираемся, как правильно определить доход по документам от площадки.

Для отражения дохода по УСН нужно использовать отчет по оферте от маркетплейса. В детализации можно увидеть расшифровку данных. В отчете по оферте доходом являются графы: 1 «Всего стоимость реализованного товара», 2 «Всего стоимость реализованных услуг», 5 «Компенсация ущерба», 6 «Прочие выплаты» и также может быть отрицательное вознаграждение по графе 3 «Итого зачтено из стоимости реализованного товара», которое также является доходом продавца.

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Взаиморасчеты сверить можно, только если последовательно отражать все документы (в том числе УПД на вознаграждение площадки), так как актов сверки Wildberries не предоставляет.

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