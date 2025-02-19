ФНС будет автоматически определять резидентство физлиц. 🕵️‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1874

Налоговики будут получать сведения о пересечениях границ физлицами от ИС «МИР». Это входит в план деятельности службы на 2025 год и плановый период 2026-2030 годов.

Уже к концу года в АИС «Налог-3» будет вестись контроль статуса резидентства. Такой статус влияет на ставку НДФЛ. Нерезиденты уплачивают налог по повышенной ставке — до 30%.