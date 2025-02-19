ФНС будет автоматически определять резидентство физлиц. 🕵️‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1874

Сегодня в выпуске:
ФНС будет определять статус резидента автоматически.
Декретные предлагают платить с момента поставки на учет в женской консультации: эксперт говорит проект не примут.
Начисление премий работодателями станет прозрачнее.
Как в бухгалтерской отчетности отразить долги или переплаты по налогам на ЕНС.
К концу 2025 года налоговики откажутся от деклараций по НДФЛ в части основных видов доходов, подлежащих декларированию.
Полезные ссылки для бухгалтера
Мем дня.
ФНС расширит функции АИС «Налог-3»
Налоговики будут получать сведения о пересечениях границ физлицами от ИС «МИР». Это входит в план деятельности службы на 2025 год и плановый период 2026-2030 годов.
Уже к концу года в АИС «Налог-3» будет вестись контроль статуса резидентства. Такой статус влияет на ставку НДФЛ. Нерезиденты уплачивают налог по повышенной ставке — до 30%.
Как маркировать остатки одежды без боли — инструкция от Честного Знака
Эксперт из Честного Знака расскажет, какой товар будет считаться остатком и обязателен для маркировки с 1 марта 2025, как правильно описать товар и получить коды на бесплатном вебинаре сервиса МойСклад 20 февраля в 11.00.
В программе:
Третья волна маркировки одежды: что делать уже сейчас, чтобы продолжить торговлю и не получить штраф
Маркировка остатков: как правильно нанести код и ввести товар в оборот
Что делать, если код поврежден или не считывается
Как работать с возвратом маркированных товаров
Разбор ситуаций и проблем при работе с кодами маркировки
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В Госдуму внесли проект о выплате декретных с первых недель беременности
Сейчас отпуск по беременности и родам предоставляется на сроке 30-ть недель на 140 дней. По проекту — отпуск должен начинаться со дня постановки на учет в женской консультации. Выплату пособия также предложили начать с этого момента.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, ведущая вебинаров и курсов на «Клерке», отметила, что проект предполагает дополнительную финансовую нагрузку на СФР, поэтому вряд ли инициатива перейдет в законодательный акт.
Начисление премий станет понятнее, а депремирование более обоснованным
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав работников при назначении премий. Это следствие признания Конституционным судом части норм Трудового кодекса неконституционными.
Работодатели будут обязаны четко указывать в локальных актах условия премирования и снижения размера премии.
При этом работодатель по прежнему сможет выносить сотрудникам дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям).
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Предложено два вариант отражения сальдо ЕНС в бухгалтерской отчетности
Средства на ЕНС обезличены, но для баланса и отчета о движении денежных средств по нормам бухстандартов (в том числе ФСБУ 4/2023) надо отражать долг или переплату по налогу на прибыль и (фрагментарно) НДС обособленно от других.
Предложено два варианта отражения:
Организация отражает в балансе общую свернутую сумму задолженности/переплаты по всем налогам, расчеты по которым идут через ЕНС, аналогично показывает общую сумму в отчете о движении денежных средств и пояснениях к отчетам.
Организация может самостоятельно определить условные показатели задолженности/переплаты и платежей по отдельным видам налогов, расчеты по которым идут через ЕНС, исходя из самостоятельно установленного обоснованного принципа, который раскрывается в бухотчетности.
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Бухгалтерам приходится быстро разбираться в происходящих изменениях, а еще перестраиваться и оперативно вникать в новые направления деятельности, например, такое как ВЭД.
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Скоро вам не придется сдавать 3-НДФЛ
Налоговики перейдут на бездекларационный механизм исчисления и уплаты налога. Это планируют сделать до конца 2025 года.
Например, при продаже квартиры, получении процентов по вкладам и в других случаях ФНС сама рассчитает налог и направит уведомление. Налоговики перестанут тратить лишние ресурсы на консультирование, проверки и т.п.
При этом допускается, что в первые годы могут появляться ошибки и неточности расчетов, из-за неточной или несвоевременной передачи сведений от других ведомств, зато и налогоплательщики лишних ошибок не допустят.
Совет от редакции:
Как с помощью финансовой модели увеличить прибыль на маркетплейсе эксперт расскажет на вебинаре 25 февраля, не пропустите!
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Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы в 2025 году
Как законно отказать в приеме на работу, чтобы избежать споров в суде: памятка для работодателя
Счет-фактура при НДС на УСН: 10 полезных советов для упрощенцев
Как ускорить закрытие сделок в три раза и перестать терять время на заполнении документов
Мем дня
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Ваша а у вас тоже дубак? редакция
Комментарии1
меня соседи просили помочь, и не раз. но сейчас это благо не сложно, большинство информации подтягивается автоматически 😊