Обзоры для бухгалтера

ФНС будет автоматически определять резидентство физлиц. 🕵️‍♀️«Ночной бухгалтер» № 1874

Налоговая добавит в АИС «Налог-3» автоматизированную систему определения у физлиц статуса резидента РФ. От этого статуса зависит ставка по НДФЛ.

Сегодня в выпуске:

  • ФНС будет определять статус резидента автоматически.

  • Декретные предлагают платить с момента поставки на учет в женской консультации: эксперт говорит проект не примут.

  • Начисление премий работодателями станет прозрачнее.

  • Как в бухгалтерской отчетности отразить долги или переплаты по налогам на ЕНС.

  • К концу 2025 года налоговики откажутся от деклараций по НДФЛ в части основных видов доходов, подлежащих декларированию.

  • Полезные ссылки для бухгалтера

  • Мем дня.

ФНС расширит функции АИС «Налог-3»

Налоговики будут получать сведения о пересечениях границ физлицами от ИС «МИР». Это входит в план деятельности службы на 2025 год и плановый период 2026-2030 годов.

Уже к концу года в АИС «Налог-3» будет вестись контроль статуса резидентства. Такой статус влияет на ставку НДФЛ. Нерезиденты уплачивают налог по повышенной ставке — до 30%.

Как маркировать остатки одежды без боли — инструкция от Честного Знака

Эксперт из Честного Знака расскажет, какой товар будет считаться остатком и обязателен для маркировки с 1 марта 2025, как правильно описать товар и получить коды на бесплатном вебинаре сервиса МойСклад 20 февраля в 11.00.

В программе:

  • Третья волна маркировки одежды: что делать уже сейчас, чтобы продолжить торговлю и не получить штраф

  • Маркировка остатков: как правильно нанести код и ввести товар в оборот

  • Что делать, если код поврежден или не считывается

  • Как работать с возвратом маркированных товаров

  • Разбор ситуаций и проблем при работе с кодами маркировки

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В Госдуму внесли проект о выплате декретных с первых недель беременности

Сейчас отпуск по беременности и родам предоставляется на сроке 30-ть недель на 140 дней. По проекту — отпуск должен начинаться со дня постановки на учет в женской консультации. Выплату пособия также предложили начать с этого момента.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, ведущая вебинаров и курсов на «Клерке», отметила, что проект предполагает дополнительную финансовую нагрузку на СФР, поэтому вряд ли инициатива перейдет в законодательный акт.

Начисление премий станет понятнее, а депремирование более обоснованным

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав работников при назначении премий. Это следствие признания Конституционным судом части норм Трудового кодекса неконституционными.

Работодатели будут обязаны четко указывать в локальных актах условия премирования и снижения размера премии.

При этом работодатель по прежнему сможет выносить сотрудникам дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям).

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Предложено два вариант отражения сальдо ЕНС в бухгалтерской отчетности

Средства на ЕНС обезличены, но для баланса и отчета о движении денежных средств по нормам бухстандартов (в том числе ФСБУ 4/2023) надо отражать долг или переплату по налогу на прибыль и (фрагментарно) НДС обособленно от других.

Предложено два варианта отражения:

  1. Организация отражает в балансе общую свернутую сумму задолженности/переплаты по всем налогам, расчеты по которым идут через ЕНС, аналогично показывает общую сумму в отчете о движении денежных средств и пояснениях к отчетам.

  2. Организация может самостоятельно определить условные показатели задолженности/переплаты и платежей по отдельным видам налогов, расчеты по которым идут через ЕНС, исходя из самостоятельно установленного обоснованного принципа, который раскрывается в бухотчетности.

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Бухгалтерам приходится быстро разбираться в происходящих изменениях, а еще перестраиваться и оперативно вникать в новые направления деятельности, например, такое как ВЭД.

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Скоро вам не придется сдавать 3-НДФЛ

Налоговики перейдут на бездекларационный механизм исчисления и уплаты налога. Это планируют сделать до конца 2025 года.

Например, при продаже квартиры, получении процентов по вкладам и в других случаях ФНС сама рассчитает налог и направит уведомление. Налоговики перестанут тратить лишние ресурсы на консультирование, проверки и т.п.

При этом допускается, что в первые годы могут появляться ошибки и неточности расчетов, из-за неточной или несвоевременной передачи сведений от других ведомств, зато и налогоплательщики лишних ошибок не допустят.

Совет от редакции:

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Полезные ссылки для бухгалтера

Мем дня

Когда директор попросил сделать ему 3-НДФЛ

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