Как законно отказать в приеме на работу, чтобы избежать споров в суде: памятка для работодателя

В первую очередь обратимся к Трудовому кодексу. Статья 64 ТК прямо запрещает «необоснованный отказ в заключении трудового договора». Означает ли это, что любому отправившему отклик на размещенную вакансию кандидату нужно отвечать? Причем стандартной фразы «К сожалению, сейчас мы не готовы пригласить вас на собеседование» недостаточно?

Ответ — нет. Работодатель не обязан заключать трудовой договор с каждым, кто направил отклик, как и не обязан сообщать причину отказа в письменной форме без соответствующего запроса. Если проанализировать действующее законодательство и сложившуюся судебную практику, можно выделить три типа нарушений:

Отказ по дискриминационным причинам.

Отказ кандидату, который относится к защищенной законом категории работников.

Непредоставление работодателем обоснованного отказа по письменному требованию кандидата.

Рассмотрим каждое нарушение подробнее.