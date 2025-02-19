Как законно отказать в приеме на работу, чтобы избежать споров в суде: памятка для работодателя

Когда отказ считается незаконным
В первую очередь обратимся к Трудовому кодексу. Статья 64 ТК прямо запрещает «необоснованный отказ в заключении трудового договора». Означает ли это, что любому отправившему отклик на размещенную вакансию кандидату нужно отвечать? Причем стандартной фразы «К сожалению, сейчас мы не готовы пригласить вас на собеседование» недостаточно?
Ответ — нет. Работодатель не обязан заключать трудовой договор с каждым, кто направил отклик, как и не обязан сообщать причину отказа в письменной форме без соответствующего запроса. Если проанализировать действующее законодательство и сложившуюся судебную практику, можно выделить три типа нарушений:
Отказ по дискриминационным причинам.
Отказ кандидату, который относится к защищенной законом категории работников.
Непредоставление работодателем обоснованного отказа по письменному требованию кандидата.
Рассмотрим каждое нарушение подробнее.
Отказ по дискриминационным причинам
В качестве дискриминации отказ может рассматриваться в случае, если он не связан с деловыми качествами кандидата. Например, если вы решите отказать претенденту из-за семейного положения, внешности, религиозных убеждений, это будет считаться отказом по дискриминационным причинам.
Еще к таким причинам относятся, например:
возраст;
принадлежность к политической партии или общественному движению;
место жительства;
«вы не понравились руководителю».
Причины считаются дискриминационными, так как напрямую на качество выполнения служебных обязанностей не влияют.
Исключение составляют ситуации, когда соответствие «дискриминационным» требованиям нужно для выполнения трудовой функции. Например, если работодателю нужна модель, соответствующая определенным параметрам.
Отказ кандидату, который относится к защищенной законом категории работников
Второй тип нарушений — отказ кандидату, которому запрещено отказывать по действующему законодательству. Перечень таких работников достаточно обширен, но чаще всего с незаконными отказами приходится сталкиваться следующим категориям:
Лицам, избранным на должность, в том числе по конкурсу.
Работникам, которых новый работодатель пригласил в письменной форме в порядке перевода. Отказывать в приеме на работу запрещено на протяжении одного месяца с того момента, как такой претендент уволился с прежнего места работы.
Кандидатам с инвалидностью, если они были направлены к работодателю в счет квоты.
Женщинам по мотивам, которые связаны с беременностью или наличием у соискательницы детей.
Нарушением будет считаться также отказ в трудоустройстве лицу, по которому есть решение суда о заключении трудового договора.
Непредоставление работодателем обоснованного отказа по письменному требованию кандидата
Трудовой кодекс закрепляет право кандидата получать информацию о причинах отказа в письменной форме. Установлен и срок: работодатель обязан сообщить причину в течение 7 рабочих дней с момента предъявления требования.
Но здесь есть важный момент: претендент, которому было отказано в трудоустройстве, должен направить именно письменное требование. Просьбы сообщить причины отказа в мессенджерах, телефонных звонках, в переписке на сайте с вакансиями или на собеседовании во внимание не принимаются.
Ответ за запрос подготавливается в свободной форме, главное — наличие в тексте причин отказа. Отправлять ответ рекомендуется по почте заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении.
Игнорирование требования соискателя, как и отправка некорректного ответа, открывает перед ним возможности для обращения в суд. И требование признать отказ незаконным может быть не единственным. Соискатель вправе потребовать через суд обязать работодателя заключить с ним трудовой договор, а также возместить ущерб — и материальный, и моральный.
Ответственность за необоснованный отказ
Отказ в приеме на работу может повлечь за собой два вида ответственности для работодателя: административную и даже уголовную. Так, например, за отказ без указания причин, как и за необоснованный отказ, работодателя могут оштрафовать на 30 000–50 000 рублей, если он является юрлицом. А при дискриминации беременной женщины, женщины с детьми или предпенсионера наступает уже уголовная ответственность.
Как отказать без риска
Президиум ВС подтвердил законность отказа по причине несоответствия кандидата квалификационным требованиям. То есть если к вам в компанию на должность юриста хочет устроиться соискатель с дипломом архитектора, вы вправе ему отказать. Или если какая-то должность предусматривает наличие у претендента трехлетнего опыта работы, а к вам на собеседование пришел выпускник вуза.
Причиной отказа также могут являться результаты тестирования или собеседования. Если претендент не в состоянии продемонстрировать необходимые навыки, решить предложенную ему работодателем задачу, это также будет являться законной причиной для отказа. Сюда же относится и незнание или недостаточный уровень владения иностранным языком, если это нужно для выполнения трудовой функции.
Нужно понимать, что если соискатель направил вам письменный запрос, то в большинстве случаев это свидетельствует о подготовке им документов в суд. Поэтому крайне важно не допустить ошибку и составить максимально корректный обоснованный отказ. Специалисты КСК ГРУПП помогут избежать спорных ситуаций, а при необходимости обеспечат правовую защиту ваших интересов.
Обоснованными также считаются отказы при отсутствии открытого волеизъявления сторон. Например, работодатель не размещал информацию о вакансии или не приглашал соискателя на собеседование. Или если сам соискатель не предоставил работодателю необходимые документы.
Когда работодатель обязан отказать в приеме на работу
Существует ряд ситуаций, в которых работодатель не просто имеет право, а обязан отказать соискателю. Запрещено принимать кандидатов, которые имеют медицинские противопоказания к работе на определенной должности. Также в качестве препятствий к трудоустройству могут выступать:
Возраст. Например, до 16 лет запрещено трудиться более пяти часов в день, а с 16 до 18 лет — более семи часов в день. Вредные или опасные условия также не подойдут для работы несовершеннолетнего.
Ограничения женского труда. В приказе Минтруда от 18.07.2019 № 512н установлен перечень работ, на которых ограничен женский труд. В частности, женщины не могут замещать достаточно большое количество должностей в сфере добычи нефти и газа, черной металлургии, на химических производствах и т. д.
Запрет занимать определенные должности. Оснований для отказа здесь немало: это и дисквалификация на основании судебного решения, и гражданство другого государства при поступлении на госслужбу и др.
Придется отказать, если соискатель является безвизовым иностранцем, а в патенте отсутствует регион работы вашей компании. Помимо этого, иностранным гражданам запрещено работать в военных организациях, со значимыми инфраструктурными объектами и с гостайной.
При найме персонала важно не забывать, что работодатель вправе самостоятельно выбирать, кого принять на работу, а кого — нет. Но чтобы избежать конфликтных ситуаций с «отвергнутыми» соискателями, рекомендуется ответственно подходить к формулированию отказов. И, например, воспользоваться профессиональной помощью специалистов КСК ГРУПП: для любого бизнеса гораздо выгоднее предупредить трудовой спор, чем разбираться с его последствиями.
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