Утренний бухгалтер № 5829. В декрет хотят отправлять сразу с даты постановки на учет в ЖК

Сейчас женщина уходит в отпуск по беременности и родам с 30-й недели беременности на 140 дней. Предложили этот срок сдвинуть и предоставлять отпуск по БиР со дня постановки на учет в женской консультации.

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