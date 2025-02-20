Утренний бухгалтер № 5829. В декрет хотят отправлять сразу с даты постановки на учет в ЖК

Сейчас женщина уходит в отпуск по беременности и родам с 30-й недели беременности на 140 дней. Предложили этот срок сдвинуть и предоставлять отпуск по БиР со дня постановки на учет в женской консультации.
Утренний бухгалтер
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Минфин: при переходе с ОСНО на УСН восстановленный НДС по основным средствам можно учесть в расходах.
Как бухгалтеру грамотно составить прайс на свои услуги, чтобы привлекать платежеспособных клиентов? Узнайте за 4 коротких видео.
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Минфин рассказал, когда на УСН включать в расходы зарплатный НДФЛ, но четкого ответа на вопрос бухгалтеров не дал.
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Существует множество причин, почему учредителю потребовалось профинансировать свою организацию и предоставить беспроцентный заем. У организации могут возникнуть обстоятельства, по которым денежные средства невозможно вернуть в срок. Как поступить с краткосрочным займом в такой ситуации?
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Нельзя просто так взять и выплатить премию за то, что один и тот же человек стал работать за двоих. Если из-за дефицита кадров, или чьей-то болезни объем работы увеличился, надо оформлять увеличение объема работ и доплаты.
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💐Не пропустите Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Обсудим, как изменилась работа бухгалтера после вступления в силу налоговой реформы, рассмотрим реальные задачи и поможем подготовиться к предстоящим нововведениям.
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/10005 от 14.02.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/4010 от 20.01.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Необлагаемую матпомощь можно выплачивать сотрудникам несколько раз в год
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-3/1490@ от 14.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Сопутствующие услуги войдут в базу по туристическому налогу, но только при одном условии
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-3/1489@ от 14.02.2025
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-3/1451@ от 14.02.2025
Казначейство России: Письмо № 07-04-05/04-4105 от 13.02.2025
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-9/184@ от 09.04.2019
Минтруд РФ: Письмо № 16-6/10/В-672 от 21.01.2025
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 17АП-13055/2024-АК от 30.01.2025
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