Утренний бухгалтер № 5830. Лимит дохода самозанятых в два раза превышает среднюю зарплату

Минфин: для плательщиков НПД есть лимит дохода в 2,4 млн рублей. Это в 2 раза больше, чем средняя зарплата, и пересматривать его не будут.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
В 1С можно установить специальные ставки НДС для бизнеса на УСН.
ФНС: денежные переводы между физлицами с карты на карту не облагаются НДФЛ.
Как бухгалтеру упростить заполнение первички, узнаете здесь.
Минфин: постоплата за прошлогодние отгрузки при УСН не облагается НДС.
Какие ошибки допускают бухгалтеры и кадровики при оформлении командировки и как их избежать, узнаете из статьи.
Чтобы вернуть излишне уплаченный налог на профессиональный доход, нужно подать заявление о возврате.
Налоговики разъяснили, как считать туристический налог при простое номеров и будет ли он.
При заполнении титульного листа декларации по налогу на имущество надо указывать код ИФНС по месту нахождения недвижимости.
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Разборы законов
— НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025. Конспект вебинара с видео
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— Как получить вычет НДС по кассовому чеку
Подотчетное лицо за наличные приобрело товар (работу, услугу). В чеке выделен НДС, а вот можно ли его принять к вычету? Разбираемся в ситуации.
Уточнят перечень сведений, которые работодатели передают в СФР в подразделах 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1.
— Что делать с займом учредителя, если его не вернули в срок. Мини-курс
Существует множество причин, почему учредителю потребовалось профинансировать свою организацию и предоставить беспроцентный заем. У организации могут возникнуть обстоятельства, по которым денежные средства невозможно вернуть в срок. Как поступить с краткосрочным займом в такой ситуации?
— За дополнительный объем работы положена доплата, а не премия
Нельзя просто так взять и выплатить премию за то, что один и тот же человек стал работать за двоих. Если из-за дефицита кадров, или чьей-то болезни объем работы увеличился, надо оформлять увеличение объема работ и доплаты.
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Новости
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4 Минфин: лимит дохода самозанятых в два раза превышает среднюю зарплату в России
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Резюме
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Документы
Минфин РФ: Приказ № 53 от 18.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/102778 от 23.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/102592 от 22.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 02-02-07/102615 от 22.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/100044 от 15.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/93937 от 27.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/92363 от 25.09.2024
Правительство РФ: Постановление № 1005 от 08.11.2013
Минфин России, ФАС России: Письмо № 03-08-05/103832 от 24.10.2024
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