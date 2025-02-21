Утренний бухгалтер № 5830. Лимит дохода самозанятых в два раза превышает среднюю зарплату

Минфин: для плательщиков НПД есть лимит дохода в 2,4 млн рублей. Это в 2 раза больше, чем средняя зарплата, и пересматривать его не будут.

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В 1С можно установить специальные ставки НДС для бизнеса на УСН.

ФНС: денежные переводы между физлицами с карты на карту не облагаются НДФЛ.

Как бухгалтеру упростить заполнение первички, узнаете здесь.

Минфин: постоплата за прошлогодние отгрузки при УСН не облагается НДС.

Какие ошибки допускают бухгалтеры и кадровики при оформлении командировки и как их избежать, узнаете из статьи.

Чтобы вернуть излишне уплаченный налог на профессиональный доход, нужно подать заявление о возврате.

Налоговики разъяснили, как считать туристический налог при простое номеров и будет ли он.

При заполнении титульного листа декларации по налогу на имущество надо указывать код ИФНС по месту нахождения недвижимости.

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