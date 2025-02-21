Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5830. Лимит дохода самозанятых в два раза превышает среднюю зарплату

По мнению властей пересмотр лимита до конца эксперимента нецелесообразен.

Минфин: для плательщиков НПД есть лимит дохода в 2,4 млн рублей. Это в 2 раза больше, чем средняя зарплата, и пересматривать его не будут.

РАССЫЛКА 624 525 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

В 1С можно установить специальные ставки НДС для бизнеса на УСН.

ФНС: денежные переводы между физлицами с карты на карту не облагаются НДФЛ.

Как бухгалтеру упростить заполнение первички, узнаете здесь.

Минфин: постоплата за прошлогодние отгрузки при УСН не облагается НДС.

Какие ошибки допускают бухгалтеры и кадровики при оформлении командировки и как их избежать, узнаете из статьи.

Чтобы вернуть излишне уплаченный налог на профессиональный доход, нужно подать заявление о возврате.

Налоговики разъяснили, как считать туристический налог при простое номеров и будет ли он.

При заполнении титульного листа декларации по налогу на имущество надо указывать код ИФНС по месту нахождения недвижимости.

Совет от редакции: не пропустите бесплатный онлайн-конгресс для бухгалтеров и руководителей 5 марта в 10:00 мск. Разберётесь в изменениях-2025 по налогам и отчетности, порядке применения ЭДО. Записаться.

⚡Освойте особенности работы с НДС на курсе профпереподготовки «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи»

В 2025 году упрощенцы стали плательщиками НДС, у них появились новые обязанности по расчету налога и заполнению декларации по новой форме.

Освойте все необходимые инструменты для уверенной работы на УСН по всем нормам 2025 года на нашем новом курсе профпереподготовки «Упрощенная система налогообложения–2025: с нуля до профи». С новыми знаниями вы сможете вырасти до главбуха, расширить круг клиентов и консультировать упрощенцев. Получите официальный диплом, внесем его в ФИС ФРДО.

Записывайтесь на курс со скидкой 53% за 14 900 рублей.

Записаться

Разборы законов

НДФЛ: все изменения и новый порядок работы – 2025. Конспект вебинара с видео

Разбираем новые правила, особенности расчета НДФЛ по разным видам доходов и разным ставкам на протяжении года на примерах, применение вычетов, обновленную отчетность.

Как получить вычет НДС по кассовому чеку

Подотчетное лицо за наличные приобрело товар (работу, услугу). В чеке выделен НДС, а вот можно ли его принять к вычету? Разбираемся в ситуации.

Что хотят поменять в ЕФС-1

Уточнят перечень сведений, которые работодатели передают в СФР в подразделах 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1.

Что делать с займом учредителя, если его не вернули в срок. Мини-курс

Существует множество причин, почему учредителю потребовалось профинансировать свою организацию и предоставить беспроцентный заем. У организации могут возникнуть обстоятельства, по которым денежные средства невозможно вернуть в срок. Как поступить с краткосрочным займом в такой ситуации?

За дополнительный объем работы положена доплата, а не премия

Нельзя просто так взять и выплатить премию за то, что один и тот же человек стал работать за двоих. Если из-за дефицита кадров, или чьей-то болезни объем работы увеличился, надо оформлять увеличение объема работ и доплаты.

Совет от редакции: разберитесь в том, как создать финансовую модель и повысить эффективность бизнеса, на вебинаре 25 февраля в 20:00 мск. Приобретёте новые навыки и увеличите свою ценность как специалиста. Записаться.

Новости

1 ЦБ: введение цифрового рубля может усилить взаимосвязь децентрализованных и традиционных финансов

2 Минфин рассматривает варианты совершенствования налоговых отсрочек и рассрочек

3 Медкомиссия в военкомате во время отпуска продлевает его

4 Минфин: лимит дохода самозанятых в два раза превышает среднюю зарплату в России

5 💳 ФНС: переводы с карты на карту не облагаются НДФЛ

6 Отмена декларации по НДФЛ может увеличить число споров с налоговой

7 Постоплата за прошлогодние отгрузки при УСН не облагается НДС

8 Встречайте бухгалтерскую весну вместе с «Клерком»!

9 Доходность по ЦФА добралась до 40% годовых

10 С 1 апреля стартует всероссийский опрос работодателей о потребности экономики в кадрах

11 📚 Какие отчеты бухгалтеру надо сдать в феврале

12 Нулевая ставка туристического налога не освободит от его уплаты

13 Упрощаем учет: в 1С можно установить специальные ставки НДС для бизнеса на УСН

14 Минсельхоз: мукомолы по-прежнему могут брать льготные кредиты

15 В декларации по налогу на имущество надо указывать код ИФНС по месту нахождения недвижимости

16 Креативный бизнес хотят поддержать налоговыми льготами

17 ФНС разъяснила, как считать туристический налог при простое номеров и будет ли он

18 Мошенники крадут деньги от имени Почты России

19 👤 Центробанк: теневой бизнес обслуживает свыше 10 млн клиентов

20 ✔ Специальный тариф Клерк.Премиум для настоящих защитников бухучета! Три месяца за 5 900 рублей

21 Как делать замену лет при расчете декретных

22 Принят закон о новом подходе к частным инвестициям в ЖКХ

23 Минфин в 2025 году создаст линейку семейных сбережений в рамках ИИС и ПДС

24 🔄 Самозанятый отменил чеки и образовалась переплата налога. ФНС рассказала, как ее вернуть

25 Глава Минтруда: социальные пенсии вырастут на 14,75%

26 Доходы от деятельности без НДС тоже учитывают для лимита по НДС на УСН

27 Центробанк вернул инвесторам зависшие 570 млрд рублей

28 Минфин: кассовые и товарные чеки могут являться контрактами. Устной формы быть не может

29 В профильные доходы IT-компаний не входит перевозка грузов, и менять этот перечень не собираются

Мероприятия

Налоговая реформа 2025. Практика: как избежать блокировок и доначислений

Дата проведения: 25 февраля, вторник

Финансовая модель бизнеса продавца на маркетплейсах: от сбора данных до построения

Дата проведения: 25 февраля, вторник

Тест на обесценение основных средств и нематериальных активов

Дата проведения: 26 февраля, среда

Налоговая реформа 2025. НДС для УСН. Первые шаги в реализации. Работа с НДС в программе 1С.

Дата проведения: 26 февраля, среда

Особенности работы с номенклатурой дел электронного архива

Дата проведения: 26 февраля, среда

Статьи

Утренний бухгалтер № 5829. В декрет хотят отправлять сразу с даты постановки на учет в ЖК

Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму.

Счет-фактура в 2025 году: особенности и правила заполнения

Счет-фактура — ключевой документ в торговых сделках, необходимый как продавцу, так и покупателю. Для плательщиков НДС его выставление — обязательное требование, поскольку без него покупатель не сможет принять НДС к вычету.

Наличные расчёты с нерезидентами в 2025 году: какие операции разрешены россиянам?

📌 Важно знать: российские резиденты могут совершать наличные расчёты с нерезидентами только в строго определённых законом случаях. Если нарушить это правило, операция может быть признана незаконной валютной сделкой, а штраф составит до 40% от её суммы. В статье мы разберём, какие операции разрешены, какие нет, и как избежать рисков.

Как компании выстроить систему управления благополучием сотрудников и зачем это нужно бизнесу

Мир стал еще более изменчивым и небезопасным. Не только пандемия, но и экономическая ситуация в мире очень сильно повлияли на все сферы бизнеса, на компании с государственным участием и на каждого отдельно взятого человека. Поэтому потребность в стабильности, безопасности и заботе о комфорте на работе растет с каждым днем.

Как в бухучете отразить премию от Яндекс Маркета

Яндекс Маркет выплачивает продавцам премию за неизрасходованные баллы. Такие поступления нужно отражать в бухгалтерском учете. Рассказываем, как это сделать.

Справка о зарплате № 182н: как правильно составить и выдать

Уже прошло два года, как справка №182н не является обязательным документом, который выдается сотруднику при увольнении, но до сих пор выдавать такие справки приходится. Собрали для вас информацию о том, когда такие справки нужно выдавать и как их подготовить.

Нужно ли индексировать пособие по уходу за ребенком

В 2025 году предусмотрена индексация пособий. Рассказываем, распространяется ли она на максимальный размер пособия по уходу за ребенком.

Поставщик выплатил компенсацию организации на УСН: как отразить операцию в 1С

Если компания получает компенсацию от поставщика, то ее нужно отразить в 1С. Разбираемся, какие проводки нужно использовать и включать ли эту выплату в налогооблагаемую базу.

Как организации скорректировать в учете НДС и налог на прибыль

Если организация по судебному решению получила корректировочный счет-фактуру, то ей необходимо внести изменения в бухгалтерский и налоговый учет. Разбираемся, как это сделать.

Когда не будет действовать упрощенный порядок замены фискального накопителя с 1 марта 2025 года?

📌 Важно знать: с 1 марта 2025 года упрощённый порядок замены фискального накопителя (ФН) позволит не подавать заявление о перерегистрации ККТ. Однако есть исключения, при которых заявление всё же потребуется. В этой статье разберём, в каких случаях нельзя обойтись без стандартной процедуры и на что обратить внимание при замене ФН.

Блоги компаний

Скидки до 80% на профкурсы для настоящих воинов бухучета

Как правильно выбирать и принимать БАДы

Применение ККТ в 2025 году: какие требования должен выполнять бизнес, изменения

Новый тариф подписки Клерк.Премиум! Три месяца доступа ко всем материалам + три консультации в подарок

Топ-7 ошибок при оформлении командировки и как их избежать

Как проверить документы иностранного сотрудника перед трудоустройством

Сбор за распространение рекламы в интернете с апреля 2025

7 лучших стран для жизни, согласно мировым рейтингам

Долгосрочное сотрудничество с самозанятым: есть ли риски для заказчика

Как сторителлинг поможет создать эмоциональную связь с аудиторией

Как крупный мебельный холдинг автоматизировал обработку финансовых документов с помощью Sherpa RPA

Консультации

Условия применения инвестиционного вычета

Организация на ОСНО. Есть обособленное подразделение.

как в 1с выставить счет-фактуру только для продавца

Работа с маркетплейсами Озон, WB и ЯндексМаркет в 2025 году на УСН с НДС 5%

детские пособия

Учет воды и бутылей

Должность и Фамилия в кассовом чеке

Нужноли сдавать за ликвидатора ЕФС и персоучет

Ставка УСН 2025

Можно не ждать 3 месяца после публикации если кредиторов нет при ликвидации недействующего ооо

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

Главный бухгалтер Зарплата от 200000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 95000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер (фарма) Зарплата от 100000 ₽, Москва, Полный день

Резюме

Какие специалисты ищут работу сегодня:

Бухгалтер

Бухгалтер удалённо

Трибуна

НДС на УСН в 2025 году: какую стратегию выбрать, чтобы бизнес выжил

Договор поставки для ООО: что предусмотреть и как минимизировать риски

💥Обзор новостей: с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют, убийство Лермонтова расследуют, функции деторождения у детей с 13 лет проверят

Вопрос об определении оснований и условий премирования сотрудников будет урегулирован

🔥Геймификация: когда бейджи важнее, чем зарплата, а коты в метавселенной умирают от голода

Что такое служебная записка и зачем она нужна?

А вы задумывались когда-нибудь о «налоговой миграции»?

✅Лучшее, что могло случиться с БухВесной-2025

Новости и изменения законодательства в 2025 году

Налогоплательщик оспорил более 1 млрд. руб. налоговых доначислений

Инспекторский налоговый нигилизм. Обзор интересного судебного дела

Последствия цифровых денег, УСН на маркетплейсе, перспективы отмены транспортного налога в обзоре Минфина

❌Вам сюда не надо. Собеседование, после которого надо бежать и не оглядываться

Как создать эффективное письмо инвестору для привлечения средств?

Как провести оценку компетенций в организации? Гид

Самым ответственным работодателям посвящается)))

2️⃣3️⃣✅Что подарить мужчинам на 23 февраля. Идеи для подарков

«Госуслуги» напомнят: срок ОСАГО истекает! Новый сервис для забывчивых водителей

Документы

Последние темы форума

Внесение целевых средств на детское мероприятие

Как разблокировать1С?

Налоговые последствия списания бракованной этикетки

РАССЫЛКА 624 525 читателей

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Вам подарок за подписку!

Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок

Начать дискуссию