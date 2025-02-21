Изменятся правила для расчета среднего заработка. 💰«Ночной бухгалтер» № 1876

Минтруд подготовил проект нового постановления по расчету среднего заработка.

Изменится алгоритм расчета среднего заработка для выходного пособия. Его надо будет определять путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году (20,6).

При суммированном учете расчет будет другой. Надо будет умножать средний часовой заработок на среднее число рабочих часов месяца в году. Эти средние рабочие часы считают так: число рабочих часов в году исходя из длительности рабочего времени для данного работника разделить на 12.

Расчет для отпуск останется прежним. Больше о том, какие изменения в расчете СЗ произойдут с 1 сентября рассказали в разборе.