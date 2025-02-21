Изменятся правила для расчета среднего заработка. 💰«Ночной бухгалтер» № 1876

Сегодня в выпуске:
Как считать средний заработок с сентября.
Минфин будет вносит изменения в бухучет и отчетность.
По госконтрактам, заключенным в 2024 году, упрощенцам придется платить НДС за свой счет.
Бухгалтеры и кадровики по-разному нумеруют трудовые договоры.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Пятничный «Клерк».
Мем дня.
Что изменится в расчете среднего заработка
Минтруд подготовил проект нового постановления по расчету среднего заработка.
Изменится алгоритм расчета среднего заработка для выходного пособия. Его надо будет определять путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году (20,6).
При суммированном учете расчет будет другой. Надо будет умножать средний часовой заработок на среднее число рабочих часов месяца в году. Эти средние рабочие часы считают так: число рабочих часов в году исходя из длительности рабочего времени для данного работника разделить на 12.
Расчет для отпуск останется прежним. Больше о том, какие изменения в расчете СЗ произойдут с 1 сентября рассказали в разборе.
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Минфин тоже готовит изменения
Изменения запланированы вплоть до 2030 года. На ближайшее время Минфин с участием ЦБ подготовит следующие предложения:
о порядке разработки электронных форматов документов бухучета;
о нормах об инвентаризации активов и обязательств;
введет отложенное (не менее 1 года после принятия) вступление в силу федеральных и отраслевых стандартов бухучета для обязательного применения.
О других запланированных изменениях читайте здесь.
Напоминаем, что в 2025 году действуют уже 8 ФСБУ, по планам должны вступить еще 2 стандарта, но они находятся в проекте. Разобраться в действующих и новых стандартах вы можете на курсе повышения квалификации «Восемь новых ФСБУ». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 67% за 7 900 рублей. Старт нового потока 1 марта.
Упрощенцам придется платить НДС по контрактам 2024 года за свой счет
Минфин в письме от 16.01.2025 № 03-07-11/2688 объяснил, что делать, если госконтракт был заключен в 2024 году без НДС, а в 2025 году компания стала плательщиком налога.
Ведомство считает, что это коммерческий риск поставщика, заказчик не обязан уплачивать НДС сверх установленной цены контракта.
Примечание от главного редактора:
В государственных контрактах, как правило, уже указано, что в цену включены все возможные налоги и иные издержки поставщика, поэтому заказчик не обязан принимать во внимание появление у поставщика обязанности платить НДС.
Как нумеруют трудовые договоры
Мы провели опрос на тему нумерации трудовых договор. Законодательство не требует от работодателя указывать номер — это не обязательный реквизит документа. И действительно некоторые кадровики и бухгалтеры не ставят номер вообще.
Большинство указывает номер, а саму нумерацию каждый год начинает заново. И еще часть ответивших на опрос нумерует договоры по порядку все годы подряд. В комментариях даже написали, что придерживаются правила: табельный номер=номер трудового договора.
В любом случае работодатель может разработать свой порядок нумерации трудовых договоров, закрепив его в локальном нормативном акте.
Полезные ссылки для бухгалтера
ТОП–11 статей в блогах за неделю: что было интересно читателям «Клерка» — узнайте, чем интересуются ваши коллеги.
Как внедрить электронные транспортные накладные (ЭТрН) для грузоперевозок в бухгалтерии — бесплатный вебинар, пройдет 4 марта в 11.00.
Какие перерывы в работе положены офисным работникам — знай свои права.
Как сэкономить на банковских гарантиях и даже получить кэшбек.
Пятничный «Клерк»
Ура, вот и выходные наконец! А значит на «Клерке» не только серьезные профессиональные статьи, но и немного веселья для бухгалтера.
Кстати, на этой неделе наш сайт не всегда работал стабильно — причина в DDOS-атаке, наш IT-гуру Василий в своем блоге рассказал, что произошло и как мы побороли злоумышленников.
Конечно сегодняшний выпуск не может обойти вниманием традиционный пятничный мозгонапрягатель — в этот раз придется применить смекалку
и деатомайзер (шутка для поклонников «Людей в черном») и вычислить правильную цифру.
Очень ждете лета, отпуска и жары — начните планировать отдых всей семьей заранее.
Мем дня
Спасибо, что дочитали выпуск № 1876 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».
Ваша желает приятных расслабляющих выходных редакция
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