Розница, инвентаризация, производство пиццы и маркетплейсы — бухгалтеру предложили за ведение многофункционального бизнеса 15 тысяч! «Ночной бухгалтер» № 1879

В телеграм-канале КУБ обсуждают вопрос от подписчика — сколько взять за предложенную заказчиком (ИП) работу. В обязанности входит ведение учета по следующим видам деятельности:

Розничный магазин, продажа пива, снеки,орехи, сухарики, рыба и т.д. + пиво в разлив. ПСН. Нужно проводить раз в месяц инвентаризацию, отчитываться по ЕГАИС.

Выпечка пиццы для продажи в магазине и на доставку.

Торговля через маркетплейсы: Вайлдбериз и Озон. Около 10 карточек товара.

1 сотрудник (тут знающие бухгалтера уже хмыкнут).

Пока коллеги предлагали брать за такие услуги от 75 до 100 тысяч в месяц, автор призналась, сколько ей предложили — 15 000 рублей.

Кажется, что предприниматель даже не представляет, какой это объем работы, или представляет и ищет себе почти бесплатного бухгалтера. Ведь бухгалтер со знанием и опытом работе в ЕГАИС, с маркетплейсами, производством, розницей, точно не возьмется за такое всего за 15 тысяч.

А во сколько вы оценили бы услги для такого ИП в месяц? Напишите в комментарии