Розница, инвентаризация, производство пиццы и маркетплейсы — бухгалтеру предложили за ведение многофункционального бизнеса 15 тысяч! «Ночной бухгалтер» № 1879

Сегодня в выпуске:
15 тысяч за бизнес три-в-одном.
Сальдо по ЕНС будет переходить по наследству.
Если ФНС зарезервировала налог с ЕНС, физлицо не сможет отменить резерв заявлением.
Снова сбой в ЛК налоговой, пользователи не могут сдать 3-НДФЛ.
От командировки можно отказаться: кто вправе это сделать.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Мем дня.
Сколько стоит врем я бухгалтера?
В телеграм-канале КУБ обсуждают вопрос от подписчика — сколько взять за предложенную заказчиком (ИП) работу. В обязанности входит ведение учета по следующим видам деятельности:
Розничный магазин, продажа пива, снеки,орехи, сухарики, рыба и т.д. + пиво в разлив. ПСН. Нужно проводить раз в месяц инвентаризацию, отчитываться по ЕГАИС.
Выпечка пиццы для продажи в магазине и на доставку.
Торговля через маркетплейсы: Вайлдбериз и Озон. Около 10 карточек товара.
1 сотрудник (тут знающие бухгалтера уже хмыкнут).
Пока коллеги предлагали брать за такие услуги от 75 до 100 тысяч в месяц, автор призналась, сколько ей предложили — 15 000 рублей.
Кажется, что предприниматель даже не представляет, какой это объем работы, или представляет и ищет себе почти бесплатного бухгалтера. Ведь бухгалтер со знанием и опытом работе в ЕГАИС, с маркетплейсами, производством, розницей, точно не возьмется за такое всего за 15 тысяч.
А во сколько вы оценили бы услги для такого ИП в месяц? Напишите в комментарии
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Сальдо ЕНС в наследство
В Госдуме рассматривают новый законопроект (№ 847127-8). Предлагается внести в НК новую статью 79.1 «Выплата денежных средств, формирующих положительное сальдо, наследникам налогоплательщика».
В статье будет описан процесс выплаты денежных средств, составлявших положительное сальдо ЕНС на дату смерти налогоплательщика, его наследникам.
Сейчас механизма, позволяющего получить переплату, зависшую на ЕНС, для наследников просто не существует.
Отменить заявлением резерв с ЕНС в счет налогового уведомления нельзя
Если ФНС зарезервировала для уплаты налог, согласно выставленному уведомлению (например, налог на имущество), то физическое лицо не может его отменить.
В этом случае не поможет подача заявление об отмене резерва, такой порялок не предусмотрен НК, утверждает ФНС.
Если начисленная сумма налога будет уменьшена, то отмена зачета произойдет автоматически (п. 8 ст. 78 НК).
Сбой в личном кабинете на сайте ФНС опять не дает физикам сдать 3-НДФЛ
В официальном телеграм-чате ФНС налогоплательщики жалуются, что уже несколько дней сбоит личный кабинет:
не получается в него вообще зайти;
не формируется электронная подпись (это вообще частая проблема в ЛК);
нельзя заполнить 3-НДФЛ на получение вычетов.
Пользователи ругаются на налоговую и напоминают ей, что она постоянно докладывает о своих успехах в цифровизации, а на деле даже нормальную работу ЛК поддержать не может.
Роструд объясняет: кто может отказаться от командировки
Некоторые категории сотрудников вправе отказаться от командировки, при этом не нарушая локальных актов компании.
Например, не получится без согласия направить в командировку женщину, имеющую ребенка до 3-х лет, инвалида, работника, имеющего трех и более детей до 18 лет — в период до достижения младшим из детей 14 лет.
С сотрудников нужно не только получить согласие, но также в определенных случаях подтвердить отсутствие медицинских противопоказаний для командировки и письменно ознакомить работников с правом на отказ от поездки.
Некоторых работников вообще в командировки отправлять нельзя: несовершеннолетних (с некоторыми исключениями), беременных, работников по ученическому договору (если командировка не связана с ученичеством), сотрудника, которому медзаключением запрещены командировки.
Полный список смотрите тут.
Полезные ссылки для бухгалтера
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Мем дня
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