⚡️ В справке о сальдо ЕНС появились расчет сумм пени, детализация отрицательного сальдо и другие подробности. «Ночной бухгалтер» № 1880

Сегодня в выпуске:
Как изменилась справка о сальдо ЕНС.
Даже если счет-фактура на аванс не выставлялся, нужно заполнить строку 5 документа.
Игнор вызова на комиссию по теневой занятости может привести к выездной проверке.
Что нужно заплатить бухгалтеру включительно до 28 февраля (пятница).
Полезные ссылки для бухгалтера
Мем дня.
Новая справка по ЕНС: можно заказать выборочные приложения
С февраля 2025 года изменились форма и формат справки о сальдо ЕНС. В справку добавили QR-код на сервис ФНС «Оперативная помощь. Разблокировка счета и вопросы по ЕНС». По нему можно перейти в сервис и отправить электронное сообщение по вопросам актуализации сальдо ЕНС. Такое обращение рассмотрят в более короткие сроки — в течение 24 часов.
Также по просьбам налогоплательщиков в справке появились строки «Сальдо единого налогового счета на 01.01.2023» и «Остаток единого налогового платежа».
К справке идут несколько приложений. Их можно заказать отдельно. В приложениях: детализация отрицательного сальдо, сведения о суммах формирования предстоящей обязанности по налогам и взносам, суммах, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности и детализация совокупной обязанности по налогам, а также расчет начисленных пени.
Бухгалтер в комментариях к новости отмечает, что старая «Выписка операция по расчетам с бюджетом» была намного удобнее.
Эксперты ФНС России выступят на онлайн-конгрессе для бухгалтеров
Собрали только актуальную и нужную информация для бухгалтерского и бизнес-сообществ на весеннем деловом конгрессе:
Главные изменения в исчислении НДФЛ и страховых взносов в 2025 году
Особенности применения УСН в 2025 году
Отчётность по налогу на прибыль организаций за 2024 год
Налог на добавленную стоимость 2025
Для участников выступят специалисты центрального аппарата ФНС России и независимые эксперты компании «Такском».
Присоединяйтесь 5 марта с 10:00 до 16:00 по мск к прямому эфиру
Записи мероприятия не будет!
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Строку 5 в счете-фактуре нужно заполнить, даже если не выставляли авансовый счет-фактуру
В строке 5 указываются данные документа на предоплату. Даже если оплата произошла сегодня, а отгрузка и выставление счет-фактуры происходит на следующий день, а авансовый счет-фактура не формируется, строку все равно надо заполнять.
Согласно пп. 4 п. 5 ст. 169 НК в счете-фактуре, выставляемом при реализации должен быть указан номер платежно-расчетного документа в случае получения оплаты в счет предстоящих поставок и реквизиты, позволяющие идентифицировать документ об отгрузке.
Если деньги поступили ранее отгрузки, значит реквизиты платежки в строке 5 указывать придется.
Не игнорируйте вызов на заседание комиссии по теневой занятости
Если работодатель два раза за полгода отказывается прийти на заседание комиссии по теневой занятости, он рискует попасть на выездную проверку.
Минтруд хочет расширить список оснований, по которым могут назначить выездную проверку (сейчас на такие проверки действует мораторий, их проводят только в определенных случаях). В обновленный список собираются включить пункт о неявке на заседание комиссии по теневой занятости.
Активная борьба с теневой занятостью переросла в прошлом году в массовые проверки бизнеса по самозанятым.
Совет от редакции:
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Что нужно заплатить в бюджет до 28 февраля
28 февраля – срок уплаты ряда налогов и взносов.
До 28.02.2025 включительно надо перечислить:
ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за январь 2025;
второй ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль, за 1 квартал 2025;
страховые взносы за январь 2025;
НДФЛ за период с 1 по 22 февраля 2025;
1/3 НДС за 4 квартал 2024;
налог на имущество организаций, транспортный и земельный налоги за 2024 год;
НДПИ за январь 2025;
НПД за январь 2025;
акцизы за январь 2025.
Весь календарь налогоплательщика на 2025 год — тут.
💐Все о налогах, отчетности и проверках в 2025 году на Всероссийской конференции «БухВесна-2025»!
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Эксперты расскажут о том, что ждет бухгалтера в отчетности за 1 квартал, каких ждать тенденций в проверках ФНС, узнаете о первом опыте работы с НДС на УСН и изменениях в работе селлеров маркетплейсов и ВЭД, разберетесь, как отвечать на требования налоговой, чтобы комар носа не подточил.
Наши спикеры — это успешные эксперты с многолетним опытом, практики, которые ответят на ваши вопросы в ходе конференции.
Успейте выбрать лучшие места!
Полезные ссылки для бухгалтера
Мем дня
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Ваша мы писали, мы писали, наши пальчики устали( редакция
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