⚡️ В справке о сальдо ЕНС появились расчет сумм пени, детализация отрицательного сальдо и другие подробности. «Ночной бухгалтер» № 1880

С февраля 2025 года изменились форма и формат справки о сальдо ЕНС. В справку добавили QR-код на сервис ФНС «Оперативная помощь. Разблокировка счета и вопросы по ЕНС». По нему можно перейти в сервис и отправить электронное сообщение по вопросам актуализации сальдо ЕНС. Такое обращение рассмотрят в более короткие сроки — в течение 24 часов.

Также по просьбам налогоплательщиков в справке появились строки «Сальдо единого налогового счета на 01.01.2023» и «Остаток единого налогового платежа».

К справке идут несколько приложений. Их можно заказать отдельно. В приложениях: детализация отрицательного сальдо, сведения о суммах формирования предстоящей обязанности по налогам и взносам, суммах, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности и детализация совокупной обязанности по налогам, а также расчет начисленных пени.

Бухгалтер в комментариях к новости отмечает, что старая «Выписка операция по расчетам с бюджетом» была намного удобнее.